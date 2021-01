LE Président des États-Unis peut faire preuve de miséricorde ou d’indulgence en accordant une grâce ou une commutation.

Quelle est la différence entre un pardon et une commutation?

Tous les présidents ont le pouvoir d’accorder des formes de clémence – que ce soit une grâce ou une commutation.

UNE pardon exempte une personne condamnée de toute peine restante ou des conséquences futures découlant d’une condamnation.

Une commutation est un acte de miséricorde offert lorsqu’il est déterminé que la peine infligée était trop sévère.

Un exemple de commutation est un changement de la peine d’un condamné à mort à la prison à vie sans libération conditionnelle.

Mais, dans tous les cas de clémence, la condamnation de la personne n’est pas annulée ou supprimée du dossier public.

Certains prétendent qu’accepter un pardon équivaut à un aveu de culpabilité.

Les personnes condamnées à tort ou qui prétendent avoir été condamnées à tort se voient souvent accorder une grâce – mais cela fait généralement l’objet d’un appel.

Le président des États-Unis a le pouvoir d’accorder des pardons pour les crimes fédéraux en vertu de l’article II, section 2 de la Constitution des États-Unis, qui stipule que le président « aura le pouvoir d’accorder des sursis et des pardons pour infraction contre les États-Unis, sauf en cas de destitution « .

Quel héritage le président Trump laisse-t-il dans ses pardons et ses commutations?

Donald Trump a accordé 237 actes de clémence de l’exécutif au cours de son mandat de quatre ans à la Maison Blanche.

Le 45e président a accordé des dizaines de grâces à des politiciens, des célébrités et des responsables de l’application des lois depuis son élection en 2016.

Près de 90% de ses pardons sont allés à des amis ou à des alliés politiquement connectés.

L’ancien stratège Steve Bannon, Paul Erickson – l’espion conservateur et ex-petit ami du présumé espion russe Mutina Burta – et Robin Hayes, un donateur condamné en Caroline du Nord reconnu coupable d’avoir tenté de corrompre des fonctionnaires, ont tous reçu des pardons.

Qui a obtenu la clémence du président Trump?

Dans l’un de ses derniers actes exécutifs en tant que président, Donald Trump a accordé un total de 73 grâces et a commué les peines de 70 personnes.

Le président Trump a gracié Steve Bannon le 20 janvier 2021.

L’homme de 67 ans était un conseiller clé lors de la campagne présidentielle de Trump en 2016.

Il a été accusé en 2020 d’avoir escroqué les partisans de Trump pour avoir tenté de lever des fonds privés pour construire le mur du président à la frontière américano-mexicaine.

Trump a également accordé une grâce au rappeur Lil Wayne qui a plaidé coupable devant un tribunal fédéral en décembre pour possession illégale d’une arme à feu et encouru jusqu’à 10 ans de prison.

Le joueur de 38 ans devait être condamné en Floride en mars 2021.

L’ancien représentant Rick Renzi a également reçu une grâce.

Il a été condamné en 2013 pour des accusations de racket, de blanchiment d’argent et d’autres accusations liées à un programme d’échange de terres.

Le président Trump a gracié le beau-père d’Ivanka Trump, Charles Kushner, qui a plaidé coupable à 16 chefs d’accusation d’évasion fiscale en 2004.

Le promoteur immobilier, père de Jared Kushner, a également été reconnu coupable de représailles contre son frère – qui était un témoin fédéral dans le procès – et d’avoir menti à la Commission électorale fédérale.

Le président Trump a gracié Michael Flynn le 25 novembre 2020.

Trump a annoncé Flynnla clémence dans un tweet après avoir, semble-t-il, informé des confidents de son intention de lui pardonner.

Il a affirmé que les poursuites engagées par l’ancien conseiller à la sécurité nationale étaient une «tentative de subvertir les élections de 2016».

Trump a tweeté: « C’est mon Grand Honneur d’annoncer que le général Michael T. Flynn a obtenu le pardon complet.

« Félicitations à @GenFlynn et à sa merveilleuse famille, je sais que vous allez maintenant passer un Thanksgiving vraiment fantastique! »

Quel héritage le président Obama laisse-t-il dans ses pardons et ses commutations?

Le président Obama a prononcé 1 385 commutations – dont 504 condamnations à perpétuité – et 212 pardons pendant son mandat de 44e président.

La plupart des personnes bénéficiant de la clémence de l’exécutif par le démocrate ont été reconnues coupables d’accusations de drogue et ont été condamnées à de longues peines au plus fort de la guerre contre la drogue.

Obama détient le record de la plus grande utilisation en une journée de ses pouvoirs de clémence – accordant 153 commutations et 78 pardons le 20 décembre 2016.

Qui a obtenu la clémence du président Obama?

Le président Obama a accordé 209 commutations et 64 pardons finaux avant de quitter ses fonctions.

Chelsea Manning, un ancien officier du renseignement de l’armée, a vu sa peine commuée de plusieurs décennies.

Parmi la liste des pardons figurait James « Hoss » Cartwright « , qui risquait une longue peine de prison pour avoir parlé à un journaliste du New York Times d’un programme top secret destiné à infecter le programme nucléaire iranien avec un virus informatique.

Willie McCovey, une légende du baseball, a également été graciée.En 1996, elle a été condamnée à une amende et à deux ans de probation pour avoir omis de payer les impôts sur le revenu gagné entre 1988 et 1990 pour avoir vendu des souvenirs sportifs et avoir signé des autographes.

Dwight Loving, un ancien militaire condamné à mort, a vu sa peine commuée en perpétuité sans libération conditionnelle.

Il a été reconnu coupable du meurtre de deux chauffeurs de taxi en 1988 alors qu’il était en poste au Texas et était dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de 27 ans.