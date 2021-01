Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Peut-être que vous avez lu sur la blockchain et ne vous en faites pas. (Je lève la main d’un air penaud.) Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler. Mon collègue Nathaniel Popper vous expliquera ce que vous devez savoir et séparera l’espoir de la blockchain du battage médiatique. Nathaniel m’a expliqué pourquoi certains technologues ne pouvaient pas se taire à propos de la blockchain et, en recherchant son dernier article, ce qu’il a trouvé sur la façon dont cela pourrait – ou non! – aidez les gens à remodeler Internet avec moins de contrôle par des géants comme Google et Facebook. Shira: J’ai besoin que cela me soit expliqué à plusieurs reprises. Qu’est-ce que la blockchain? Et en quoi est-ce différent depuis Bitcoin?

Nathaniel: La blockchain dans les termes les plus simples est un registre – une méthode de tenue de registres – qui a été inventée pour Bitcoin, qui est une crypto-monnaie. Contrairement aux registres conventionnels conservés par une banque ou un comptable, le grand livre de la blockchain utilise un tas d’ordinateurs qui ajoutent chacun de nouvelles entrées visibles par tous. La conception de la blockchain inspirée par Bitcoin a été adaptée pour d’autres types de disques. Le principe sous-jacent est qu’il n’y a pas d’autorité centrale contrôlant un seul grand livre. Tous ceux qui font partie du système contrôlent un enregistrement décentralisé et partagé.

Quel est un exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner? Un échange de devises normal peut prendre votre argent, le conserver et également conserver la devise que vous achetez. S’il est piraté, vous pourriez perdre votre argent. Avec un échange financier décentralisé basé sur la conception de la blockchain, comme ce que Bitcoin utilise, vous n’avez pas à faire confiance à une autorité avec votre argent. Deux personnes sont automatiquement jumelées via un logiciel, et elles échangent directement l’une avec l’autre. Les blockchains sonnent comme un gâteau dans le ciel. C’est ce que j’ai cru pendant longtemps. Mais ces idées de blockchain passent des concepts aux expériences vivantes – bien que toujours maladroites -. Sur les réseaux sociaux comme LBRY et Esprits, les gens peuvent voir par eux-mêmes en quoi c’est différent de YouTube ou Facebook. Le concept est qu’aucune entreprise ne contrôle ou ne peut supprimer votre compte. Chaque utilisateur peut voir qu’une vidéo publiée ou un autre matériel n’a été modifié par personne d’autre.

Que vous soyez d'accord ou en désaccord avec Twitter pour avoir expulsé le compte de Donald Trump après l'attaque du Capitole, c'est une idée intéressante que sous une conception basée sur la blockchain, il aurait pu amener ses plus de 80 millions d'abonnés Twitter vers un autre réseau social au lieu de tous les perdre. Il faudra un certain temps avant que les gens puissent évaluer si ces applications blockchain font vraiment ce qu'elles proposent et constituent une amélioration par rapport au statu quo. Bitcoin existe depuis un certain temps et les gens intelligents ne sont toujours pas d'accord sur son utilité. Il y a toujours des inconvénients. Quels sont-ils pour la blockchain? Un gros inconvénient est que les autorités centrales sont efficaces pour créer des logiciels fiables et les réparer lorsque les choses se cassent. Avec un réseau décentralisé d'ordinateurs et de programmeurs, il n'y a pas de patron pour dire que cette faille doit être corrigée en 20 minutes. Et quand il y a un système centralisé dans la finance ou les réseaux sociaux, un gouvernement ou une autre autorité peut empêcher des terroristes ou d'autres criminels de l'utiliser. Avec les conceptions basées sur la blockchain, il est plus difficile d'exercer un contrôle.

Pourquoi y a-t-il une telle dévotion fanatique au Bitcoin et aux blockchains?

Gina M. Raimondo, la candidate de Biden au poste de secrétaire au commerce, témoigne devant le Sénat. Pourquoi y a-t-il une telle dévotion fanatique au Bitcoin et aux blockchains? Bitcoin est comme un mouvement social. Les personnes qui utilisent le système se sentent responsables parce qu’elles font fonctionner le système. C’est également vrai pour les conceptions de blockchain. Ils permettent aux gens de se sentir autonomes d’une manière qu’ils ne sont pas avec les logiciels conventionnels. Bitcoin a commencé avec une noble idée de démocratiser l’argent. Mais maintenant c’est comme Beanie Babies – une chose que les gens achètent faire de l’argent. Le concept de blockchain va-t-il également se dégrader en quelque chose de moins pur? C’est vrai, de nombreuses personnes utilisant Bitcoin parient simplement que sa valeur augmentera. Mais Bitcoin incite également les gens à s’habituer au concept étrange des grands systèmes qui ne sont pas contrôlés par une seule autorité. Il est probable que l’excitation et même une partie de la cupidité autour de Bitcoin ont contribué à alimenter ces expériences de blockchain.

Tout est la vie sur Internet, y compris les combats d’actions J’ai été transpercé pendant des jours par la saga d’un babillard Reddit et son croisade impliquant le détaillant de jeux vidéo GameStop. La version courte: plusieurs professionnels de Wall Street parient que le prix de l’action GameStop va baisser et sont convaincus qu’ils ont raison. Un groupe Reddit appelé Wall Street Bets a essayé de leur prouver le contraire ou tout simplement de les déranger en s’organiser pour faire grimper le cours de l’action GameStop. Les actions de la société se détraquent. Tout est bizarre et il n’y a pas de héros dans ce conte. (Découvrez Matt Levine’s colonne dans Bloomberg Opinion à ce sujet.) Quand je vois les Redditors contre les mecs de Wall Street, je me souviens comment le fait d’être en ligne a changé la façon dont nous nous rapportons les uns aux autres. Il n’y a pas de frontière claire entre la vie sur Internet et la vraie vie. Wall Street Bets présente le même type d’élan social engagé et hyper-en ligne qui a contribué à stimuler les candidatures présidentielles de M. Trump et Andrew Yang et est derrière les fans de pop coréenne qui s’assurent que leurs groupes préférés sont en ligne et qui s’engagent dans l’activisme politique. Le comportement grouillant de la campagne GameStop, l’unité autour d’une cause commune et des blagues internes – comme celle-là sur les offres de poulet – ont des mécanismes similaires à ceux des gaggles qui harcèlent les créateurs de vidéos gays et transgenres sur TikTok et ont obtenu un navire de recherche nommé «Boaty McBoatface» il y a quelques années. (Pour être clair, les campagnes de bourse ne sont pas la même chose que le harcèlement des adolescents.) Ryan Broderick, écrivain sur la culture Internet, a écrit dans son Bulletin de la Journée des ordures que la saga GameStop a montré les similitudes entre les médias sociaux et la bourse. «Si vous pouvez créer suffisamment de battage médiatique autour de quelque chose, à travers des mèmes, des théories du complot et des campagnes de harcèlement, vous pouvez le concrétiser», a-t-il écrit.