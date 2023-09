Qu’est-ce qu’une baronne ? | Le soleil

Une baronne est un titre de noblesse attribué à une femme ayant un statut en Grande-Bretagne.

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qu’est une baronne et ce qui accompagne son titre.

La reine consort et la princesse Kate ont toutes deux reçu le titre de baronne lorsqu’elles ont épousé leur mari. Crédit : AP

Qu’est-ce qu’une baronne ?

Une baronne est l’équivalent féminin d’un baron.

Le titre est le plus bas des cinq classes nobles du système de pairie au Royaume-Uni.

Le système de pairie comprend le duc/duchesse, le marquis/marquise, le comte/comtesse, le vicomte/vicomtesse et le baron/baronne.

Le rang peut être héréditaire, c’est-à-dire qu’il a été transmis, ou accordé, c’est-à-dire qu’il a été attribué par le monarque.

Le titre a ses origines dans le système féodal anglais et est un rang de noblesse et un titre d’honneur.

Lorsque vous vous adressez à une baronne, vous l’appelez généralement Lady, puis son nom ou son prénom.

L’épouse d’un baron est baronne et tous les enfants portent le titre de courtoisie « honorable ».

Les pairs conservent toujours le droit de vote à la Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement.

Comment devient-on baronne ?

Dans les temps modernes, il n’est pas nécessaire de naître noble ou d’hériter d’une pairie pour devenir baronne.

Le Premier Ministre peut vous donner le titre, cependant, l’honneur doit être approuvé par le Roi.

Les candidats à la pairie sont proposés par les différents partis politiques.

La Commission des nominations de la Chambre des Lords recommande également chaque année des personnes à nommer en tant que pairs non partisans de la vie politique, explique Metro.

Une baronne bien connue était la regrettée baronne Trumpington, décédée dans son sommeil à l’âge de 96 ans.

Elle était une décrypteuse de Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale et a acquis la réputation d’être rebelle.

Des photos d’elle agitant deux doigts vers l’ancien secrétaire conservateur à la Défense, Lord King, à la Chambre des Lords ont été publiées dans le monde entier.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi le nom Trumpington en rejoignant les Lords, elle a répondu qu’elle ne connaissait que deux villages dans le Cambridgeshire, ajoutant : « L’un s’appelait Trumpington et l’autre Six Mile Bottom. Lequel auriez-vous choisi ?

Vous pourriez également obtenir le titre de baronne si vous épousez un baron ou une autre noblesse.

La reine consort a reçu le titre de baronne Renfrew en 2005 lorsqu’elle a épousé le roi Charles III.

Kate Middleton a également reçu le titre de baronne lors de son mariage avec le prince William.

Ils reçurent tous deux les titres de baron et de baronne Carrickfergus lors de leur mariage.

Quelle est la différence entre une dame et une baronne ?

Les filles d’un duc, d’un marquis ou d’un comte portent le titre de courtoisie de Lady devant leur prénom et leur nom, selon Debretts.

Lady est un titre de courtoisie – avec Lord et The Hon – qui est généralement porté par les fils, filles, belles-filles, frères, sœurs et belles-sœurs d’un pair, ajoute-t-on.

Cependant, le titre de Lady est également utilisé conformément au système d’honneur britannique.

Le palmarès annuel comprend des chevaliers et des dames, des nominations à l’Ordre de l’Empire britannique et des récompenses pour bravoure décernées aux militaires et aux civils, explique la BBC.

Un chevalier s’appelle Sir et leurs épouses Lady.