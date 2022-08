Qu’est-ce qu’une araignée Fen Raft et est-ce la plus grande araignée du Royaume-Uni ?

IL existe un large éventail d’espèces d’araignées, et le Fen Raft en fait partie.

C’est l’une des plus grosses araignées trouvées et voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Qu’est-ce qu’une araignée Fen Raft ?

Aussi connue sous le nom de grande araignée de radeau, l’araignée Fen Raft est une espèce européenne qui chasse pour se nourrir à la surface de l’eau.

C’est l’une des plus grandes espèces de son aire de répartition des Pisauridae.

Les femelles peuvent avoir un corps de 20 mm de long et peuvent prendre jusqu’à 70 mm avec leurs pattes.

Il est normalement brun ou noir et a des rayures blanches ou crème sur le côté de son corps.

CTB44A Araignée Fen Raft – Dolomedes plantarius, dans la paume d’une main, portant un sac d’œufs. Crédit : Alamy

Ils peuvent vivre environ deux ans et demi.

L’eau est essentielle à leur survie, c’est pourquoi on les trouve principalement près des lacs, des rivières et peut-être des plages.

Les araignées Fen Raft sont-elles les plus grandes du Royaume-Uni ?

L’araignée Fen Raft est le plus grand type d’araignée trouvé au Royaume-Uni, et aussi l’un des plus rares.

Il a été trouvé dans trois sites à travers le Royaume-Uni et cette rareté l’a classé comme en voie de disparition.

Pour cette raison, il est protégé en vertu de l’annexe 5 de la loi de 1981 sur la faune et la campagne en Angleterre et au Pays de Galles et en vertu de la loi de 2004 sur la conservation de la nature (Écosse).

Les sites dans lesquels le Fen Raft a été trouvé étaient le Redgrave et le Lopham Fen dans le Norfolk, les Pevensey Levels dans l’East Sussex et le Tennant Canal dans le sud du Pays de Galles.

Vous ne trouverez pas cette araignée près de chez vous à moins que vous ne viviez près de la vie aquatique.

Comme l’un de ses incontournables est l’eau, il ne recherchera pas vraiment les endroits secs tels que les coins de votre maison.

Il chercherait plutôt un étang pour trouver ses proies comme les poissons.

Les araignées Fen Raft sont-elles toxiques ?

Si une araignée Fen Raft vous mord, elle ne vous causera que des douleurs et un gonflement mineurs.

Ce sont les seuls effets secondaires de son poison.

Cela ne mènera pas à la mort à moins qu’une réaction allergique au poison ne se produise.

Si vous ressentez une perte de connaissance, de la fièvre ou d’autres symptômes que vous pensez anormaux, consultez immédiatement un médecin.