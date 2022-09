Qu’est-ce qu’une araignée cloporte et sont-elles venimeuses ?

JUSTE comme toute autre créature, les araignées couvrent un large éventail d’espèces qui sont divisées en familles.

La famille des Dysderidae comprend un large éventail d’araignées telles que le cloporte, et c’est ce que vous devez savoir à ce sujet.

Qu’est-ce qu’une araignée cloporte?

L’araignée cloporte a une couleur orange à rouge foncé et se compose de six yeux.

Les femelles peuvent atteindre 11-15 mm tandis que la longueur du corps du mâle est d’environ 9-10 mm.

On les trouve normalement en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, bien qu’il ait été trouvé dans la région méditerranéenne.

Leurs habitats seraient des bûches, des rochers, des briques, des pots de plantes et des feuilles mortes dans des endroits chauds.

L’araignée cloporte n’est pas nocive pour l’homme 1 crédit

Quelque part où ils peuvent trouver des cloportes, donc généralement près du bois autant que possible.

Ils ne créent pas de toiles et préfèrent chasser leurs proies la nuit et chercher des endroits chauds pour s’abriter.

Leur proie préférée est les cloportes, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne chassent pas d’autres insectes comme les grillons et les coléoptères.

À l’occasion, il tue également d’autres araignées et mille-pattes en raison de sa nature dominante.

Les araignées cloportes sont-elles venimeuses ?

Le venin des cloportes n’est pas mortel pour l’homme.

Le venin tue simplement les proies des araignées telles que les cloportes et les araignées.

Que se passe-t-il si une araignée cloporte vous mord ?

Les araignées cloportes ne sont pas connues pour causer du tort aux humains.

Le venin tue les cloportes et autres araignées mais il ne tue pas les humains.

Cependant, ils provoquent une piqûre douloureuse et, en cas de morsure, vous pouvez ressentir une irritation ou des démangeaisons.

Si vous ressentez plus de symptômes que cela, comme une perte de conscience, il est préférable de consulter immédiatement un médecin.

Les araignées cloportes ont été de mordre les humains si elles sont manipulées.

