Qu’est-ce qu’une alerte Amber et quand est-elle émise ?

Les alertes AMBER permettent aux forces de l’ordre de demander au public de l’aide pour retrouver des enfants disparus.

La police est en mesure d’atteindre leurs communautés et de les avertir de garder un œil ouvert afin que l’enfant puisse être renvoyé en toute sécurité.

La représentante américaine Jennifer Dunn a présenté le National Amber Alert Network Act le 5 septembre 2002 Crédit : Getty Images – Getty

Qu’est-ce qu’une alerte Amber ?

Une alerte Amber est un message délivré par un système d’alerte qui demande au public de l’aide pour retrouver des enfants disparus.

Il a été lancé en 1996 lorsque les diffuseurs de Dallas-Fort Worth se sont associés à la police locale pour développer un système d’alerte précoce.

Il existe des lignes directrices pour les alertes Amber, y compris une « croyance raisonnable de la part des forces de l’ordre qu’un enlèvement a eu lieu ».

Les autorités doivent également croire que l’enfant est en “danger imminent de blessure corporelle grave ou de mort”.

Des informations descriptives suffisantes sur l’enfant doivent être fournies au public pour que l’alerte soit utile.

L’enfant disparu doit être âgé de 17 ans ou moins.

Quand les alertes Amber sont-elles émises ?

Les autorités locales émettent des alertes Amber lorsque les enquêteurs pensent :

L’enlèvement d’un enfant de moins de 18 ans s’est produit

L’enfant est en danger de lésions corporelles graves et/ou de mort, soit en raison des actions d’autrui, soit en raison d’un état mental ou physique avéré

Les rapports d’enfants disparus répondent aux critères de motifs raisonnables de croire via des témoignages oculaires et en éliminant d’autres possibilités

D’après qui l’alerte Amber porte-t-elle le nom ?

Amber signifie America’s Missing: Broadcast Emergency Response et a été nommé en l’honneur d’Amber Hagerman.

Hagerman n’avait que neuf ans lorsqu’elle a été kidnappée et assassinée au Texas le 13 janvier 1996.

Amber faisait du vélo à Arlington lorsqu’elle a été enlevée.

Le meurtre de la petite fille reste non résolu et fait l’objet du documentaire Peacock Amber: The Girl Behind the Alert, dont la sortie est prévue le 17 janvier 2023.

“C’est dommage que ma fille ait dû être massacrée et ait dû traverser ce qu’elle a traversé pour que nous ayons l’alerte Amber, mais je sais qu’elle en serait fière”, a déclaré sa mère Donna Williams à Yahoo! Nouvelles en 2016.

Le détective Ben Lopez du département de police d’Arlington a déclaré à NBC News en 2016 que “c’était extrêmement frustrant de continuer aussi longtemps et de ne pas le résoudre.

“Nous avons d’autres cas froids et ils sont tous frustrants, nous voulons tous les résoudre, mais 20 ans, c’est long.

“C’est frustrant de ne pas pouvoir donner de réponse à la maman et à la famille.”

Les autorités ont reçu des milliers de pourboires au cours des 24 dernières années.

Un panneau d’alerte Amber clignote sur une autoroute du Nebraska Crédit : AP : Associated Press

Comment puis-je recevoir des alertes Amber sur mon téléphone ?

Allez dans “paramètres” puis “notifications” sur votre téléphone mobile.

Faites défiler vers le bas de l’écran où vous verrez des options sous “alertes gouvernementales”.

Les alertes Amber seront l’une des options, ainsi que les alertes d’urgence et les alertes de sécurité publique.

Le système est utilisé au Canada et dans une vingtaine de pays européens.

La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni font partie des pays qui utilisent le système.