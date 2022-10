Qu’est-ce qu’un VPN et comment ça marche ?

Confus par les VPN ? Tu n’es pas seul. Dans ce guide, notre objectif est d’expliquer tout ce que vous devez savoir sur un VPN en langage clair.

Que signifie VPN ?

C’est la première question à laquelle répondre. L’acronyme signifie Virtual Private Network. Personne n’est plus sage? Pensé que non. Alors continuons.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

C’est un logiciel, généralement une application que vous installez sur votre téléphone, ordinateur portable, PC ou même smart TV. Lorsque vous utilisez le VPN (en appuyant sur le bouton Connecter dans l’application), il crée une connexion cryptée entre l’appareil que vous utilisez et un serveur sur Internet. Ces serveurs agissent comme « intermédiaire » entre votre appareil et le site Web ou le service en ligne que vous utilisez.

A quoi sert un VPN ?

Parlons des raisons pour lesquelles les gens utilisent des VPN et pourquoi cette connexion cryptée est nécessaire en premier lieu.

Tout d’abord un VPN vous donne la confidentialité. Sans VPN, votre fournisseur d’accès Internet (FAI) peut voir exactement quels sites Web vous visitez. Il ne peut pas voir le contenu que vous visualisez, mais il sait, par exemple, que vous avez visité Google.com, Amazon.com et Twitter.com.

Pour de nombreuses personnes, il s’agit d’une atteinte à la vie privée.

En cryptant la connexion, un VPN empêche votre FAI de vous espionner, d’enregistrer des informations sur ce que vous faites et de les vendre à des tiers.

Si jamais vous utilisez le Wi-Fi dans un hôtel, un café, un aéroport, dans un train ou dans tout autre lieu public, vous devez utiliser un VPN. En effet, contrairement au Wi-Fi domestique, la plupart des réseaux publics ne sont pas protégés par un mot de passe. C’est mauvais pour la sécurité car cela signifie que la connexion entre votre appareil et le point d’accès Wi-Fi n’est pas cryptée. (Wi-Fi protégé par mot de passe est crypté.)

Encore une fois, un VPN ajoute ce cryptage, qui protège les données et – par extension – vous protège. C’est ainsi un VPN offre une sécurité supplémentaire.

Il vaut la peine de comprendre que beaucoup de données vont et viennent de votre téléphone et de votre ordinateur portable est crypté même sans VPN ou connexion Wi-Fi protégée par mot de passe. En effet, certaines applications utilisent leur propre cryptage (comme les applications bancaires et WhatsApp), et de nombreux sites Web utilisent HTTPS, qui est également crypté.

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un VPN pour effectuer des opérations bancaires en ligne, et certaines applications bancaires ne fonctionneront même pas si vous essayez d’utiliser un VPN. Mais cela vaut la peine d’utiliser un VPN pour la navigation Web générale, car il ajoute cette deuxième couche de protection et couvre et “trous” où les sites Web n’utilisent pas HTTPS.

De plus, un VPN crypte – ou devrait crypter – toutes les autres données envoyées via votre connexion. Cela inclut les recherches DNS qui se produisent lorsque vous saisissez l’adresse d’un site Web dans votre navigateur Web. Il convertit cette adresse lisible par l’homme en une adresse IP afin que votre navigateur puisse charger la page Web à partir du serveur à cette adresse.

Sans les propres serveurs DNS d’un VPN, il est probable que les serveurs DNS de votre FAI seront utilisés, c’est ainsi qu’il sait quels sites Web vous visitez.

Bien sûr, l’une des principales utilisations d’un VPN est de contourner les restrictions régionales. Certains sites Web et services de streaming vidéo n’autorisent que les utilisateurs de certaines régions à y accéder. Essayez de regarder BBC iPlayer dans n’importe quel pays autre que le Royaume-Uni, par exemple, et vous verrez un message vous indiquant que vous devez être au Royaume-Uni pour regarder des programmes.

Mais vous pouvez regarder iPlayer depuis l’étranger en vous connectant à un serveur VPN au Royaume-Uni, ce qui donne l’impression que vous êtes dans le pays même si vous êtes aux États-Unis, en Espagne, en France, en Australie ou ailleurs.

Il en va de même si vous souhaitez regarder des émissions qui ne sont disponibles que sur la bibliothèque américaine de Netflix, mais que vous vivez dans un autre pays.

Tous les services VPN ne peuvent pas débloquer iPlayer, Netflix et d’autres services de streaming vidéo, c’est pourquoi il est important de lire les critiques VPN avant de choisir le service VPN que vous allez utiliser.

Consultez nos recommandations sur les meilleurs VPN pour le streaming si c’est votre principale raison d’utiliser un VPN.

Une autre chose qu’un VPN fait est de contourner toutes les restrictions que votre FAI peut mettre en place telles que la limitation (ralentissement de votre vitesse de connexion) lors du téléchargement de fichiers en utilisant le peer-to-peer (P2P). En utilisant un service VPN de bonne qualité, votre FAI ne saura pas ce que vous faites et la limitation ne se déclenchera pas.

Enfin, l’utilisation d’un VPN peut améliorer votre temps de ping dans certains jeux en ligne, le rendant plus réactif.

Comment fonctionne un VPN ?

Vous pensez peut-être que votre connexion Internet est déjà sécurisée, mais si cela est vrai pour de nombreux sites Web, comme votre banque, cela ne s’applique pas à tout. De plus, même si un site Web utilise HTTPS (qui est crypté), votre FAI peut toujours voir les sites que vous visitez.

Même si cette atteinte à la vie privée ne vous dérange pas, il peut être utile d’utiliser un VPN comme couche de sécurité supplémentaire pour minimiser le risque que des informations personnellement identifiables soient envoyées via votre connexion Internet sans être cryptées. En d’autres termes, disons que vous envoyez un e-mail à quelqu’un et incluez votre adresse. La plupart du temps – et en particulier lorsque des e-mails sont envoyés d’un fournisseur (Gmail, par exemple) à un autre (Outlook ou Hotmail, par exemple), le contenu de l’e-mail n’est pas crypté.

Quelqu’un pourrait potentiellement intercepter cet e-mail et lire ce que vous avez écrit.

Mais si vous utilisez un VPN, les données sont cryptées et l’e-mail est donc illisible.

Pour être clair, c’est une mauvaise idée de partager des informations sensibles par e-mail, même avec un VPN. Vous devriez plutôt utiliser un service plus sécurisé tel que WhatsApp, qui est crypté de bout en bout.

Avec un VPN, les données ne sont pas cryptées pendant tout leur trajet. Il est déchiffré lorsqu’il atteint le serveur VPN.

Un VPN vous rend-il anonyme ?

De nombreux services VPN expliquent également comment ils vous rendent anonyme en ligne. C’est vrai tant que vous ne vous connectez pas à un site Web où votre compte contient des informations personnelles car, de toute évidence, la connexion avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe indique exactement au site Web qui vous êtes.

Lorsque les services VPN parlent d’offrir l’anonymat, ils se réfèrent en fait à empêcher votre FAI et d’autres tiers – tels que les gouvernements – de vous identifier et de vous suivre sur le Web. Lisez à propos des VPN et de l’anonymat.

Un VPN en vaut-il la peine ?

Si vous voulez plus de confidentialité, de sécurité ou pour regarder des vidéos bloquées dans votre région, un VPN en vaut vraiment la peine.

Cependant, tous les VPN ne sont pas identiques. Certains vont vraiment ralentir votre connexion Internet, c’est pourquoi il est important de lire les avis avant d’en choisir un.

Il existe également des services VPN gratuits, ce qui signifie que vous n’avez rien à payer pour l’utiliser. Cependant, presque tous les VPN gratuits ont de sérieuses limitations par rapport aux VPN payants.

En règle générale, l’abonnement à un VPN vous coûtera moins cher que le prix d’une pinte de bière par mois, ce n’est donc pas une grosse dépense.

Il y a toujours de grosses réductions sur les VPN disponibles, tant que vous vous abonnez pour un an ou plus. Évitez les contrats mensuels glissants car ils coûtent plus de 10 £ / 10 $ par mois.

Nous avons testé des dizaines de services VPN et nos meilleurs choix sont NordVPN et Surfsharkmais vous pouvez trouver des alternatives dans notre tour d’horizon des meilleurs services VPN.

Utiliser un VPN est très simple, mais si vous voulez un guide étape par étape, consultez notre tutoriel : Comment utiliser un VPN.

VPN contre proxy

Si vous vous demandez si vous avez besoin d’un VPN ou d’un proxy, voici la différence : un proxy ne crypte pas votre connexion Internet.

Tout ce qu’il fait est de cacher votre véritable adresse IP (la chaîne unique de chiffres qui vous identifie sur Internet) et de vous donner une adresse IP qui ne peut pas être retracée jusqu’à vous.

La plupart des gens (nous entendons par là les consommateurs) utilisent un proxy pour contourner les blocs régionaux et regarder des vidéos ou accéder à des sites Web autrement inaccessibles.

En effet, les adresses IP se rapportent à certains emplacements, donc tout comme les services VPN, vous pouvez choisir où vous voulez être dans le monde – virtuellement – ​​lorsque vous utilisez un service proxy.

Pour voir comment votre adresse IP révèle votre emplacement, rendez-vous sur ipleak.net. Il ne peut révéler que la zone générale (telle que votre ville ou votre arrondissement), mais il est généralement assez proche de votre véritable emplacement.

Ne puis-je pas simplement utiliser le “mode privé” de mon navigateur Web au lieu d’un VPN ?

Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, vous pourriez être tenté d’utiliser le mode privé ou incognito de votre navigateur Web. Mais ces modes ne font pas vraiment ce que vous pensez qu’ils font. Lorsque vous les utilisez, votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) connaîtra et enregistrera toujours tous les sites Web que vous visitez.

Le mode privé signifie généralement que les sites que vous visitez n’apparaissent pas dans votre historique de navigation. Mais cela ne remplace pas un VPN si vous souhaitez empêcher votre FAI, votre gouvernement ou toute autre personne de surveiller votre activité sur Internet.

Si vous n’aimez pas cela, vous devriez utiliser un VPN chaque fois que vous utilisez Internet.

Aux États-Unis, les FAI peuvent vendre ou partager les données de navigation Web de leurs utilisateurs à des annonceurs ou à d’autres tiers sans leur demander au préalable.

