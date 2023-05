Qu’est-ce qu’un tsunami et quelles en sont les causes ? – Le soleil

Les TSUNAMIS sont des catastrophes naturelles incroyablement puissantes, où une tour d’eau déferle vers la terre et laisse des niveaux de destruction dévastateurs dans son sillage.

Les vagues meurtrières peuvent atteindre jusqu’à 100 pieds et sont capables de décimer des villes – ici, nous regardons ce qu’est un tsunami et comment y survivre.

Les vagues monstres sont généralement déclenchées par des tremblements de terre sous-marins lorsque les plaques tectoniques de la Terre se déplacent Crédit : Getty

Qu’est-ce qu’un tsunami ?

Un tsunami, également appelé onde sismique, est une série de vagues causées par le mouvement d’une grande masse d’eau.

Ils sont principalement causés par des tremblements de terre aux limites des plaques tectoniques, profondément sous l’eau.

Le mouvement des plaques à leurs limites provoque une réaction dramatique dans l’eau au-dessus qui se traduit par de grosses vagues.

Des vagues apparemment inoffensives ne peuvent parfois atteindre que 30 cm de haut en pleine mer, alors passez inaperçues des marins.

Mais lorsqu’elle atteint des eaux moins profondes, la vague est ralentie et le haut de celle-ci se déplace plus vite que le fond, provoquant une montée spectaculaire de la mer.

Ce mur d’eau peut être suffisamment solide pour pousser des rochers et faire s’effondrer des bâtiments, détruisant des zones entières sur la côte.

Aussi appelé raz-de-marée, tsunami signifie « grosse vague dans le port » en japonais – inventé par les pêcheurs après leur retour à terre pour trouver leurs villages dévastés par une vague géante qu’ils n’avaient pas vue en mer.

Les tsunamis peuvent faire monter le niveau de la mer jusqu’à 30 mètres, bien qu’ils provoquent généralement une élévation moyenne de trois mètres.

La plupart des tsunamis – environ 80 % – se produisent dans la « ceinture de feu » de l’océan Pacifique, où les plaques sont extrêmement actives et provoquent de fréquents tremblements de terre.

L’énorme énergie d’un tsunami peut soulever des rochers, renverser des voitures et raser des bâtiments.

La baie de Lituya, en Alaska, a été le théâtre du plus grand tsunami jamais enregistré en 1958, qui s’est élevé à 1 720 pieds (51 mètres) au-dessus du niveau de la mer après un tremblement de terre.

Bien qu’il s’agisse d’une vague gigantesque, elle n’a coûté la vie qu’à deux personnes.

Le tsunami le plus meurtrier a été déclenché par le tremblement de terre de l’océan Indien en 2004, également connu sous le nom de tsunami du lendemain de Noël, qui mesurait 33 mètres de haut.

La série de tsunamis continus a fait 230 210 morts et causé des ravages dans dix pays.

En juillet 2022, la NASA a enregistré des images terrifiantes d’une « vague de tsunami » solaire qui a traversé l’atmosphère du soleil avant de voler vers la Terre.

Ils pensent que cela pourrait être le résultat d’un « CME à halo complet », qui est un type d’éruption solaire – ou une éruption de rayonnement intense à haute énergie provenant de la surface du soleil.

Comment se forme un tsunami ?

Un tsunami peut se former de différentes manières, mais il y a généralement trois choses qui doivent se produire.

Un tremblement de terre doit mesurer au moins 7,0 sur l’échelle de Richter, cela déplace l’eau avec suffisamment de force pour créer la vague du tsunami en mer.

Deuxièmement, le fond marin doit être soulevé ou abaissé par le tremblement de terre, c’est souvent là que les plaques tectoniques terrestres se rencontrent, ce qui permet le mouvement.

Enfin, l’épicentre du tremblement de terre doit être proche de la surface de la Terre, ce qui signifie que le tremblement de terre peut avoir un impact sur la surface plutôt que profondément dans la croûte terrestre.

Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les explosions sous-marines, les glissements de terrain, les impacts de météorites et autres perturbations au-dessus ou au-dessous de l’eau peuvent potentiellement générer un tsunami.

Alors que les vagues normales sont causées par les vents ainsi que par la lune et le soleil, un tsunami est toujours causé par le déplacement d’une grande masse d’eau.

Le terme raz-de-marée est techniquement incorrect car les tsunamis ne sont pas du tout touchés par l’attraction des marées.

Au fur et à mesure que la vague se construit, se déplaçant vers la terre, la hauteur se construit à partir du mouvement plus rapide au sommet de la vague.

Cela continue à tirer de l’eau jusqu’à ce qu’il s’écrase, déchaînant la destruction sur son passage.

Le retrait de l’eau de mer sur la côte est l’un des principaux signes avant-coureurs qu’un tsunami est sur le point de frapper, même s’il ne donne qu’un avertissement d’environ cinq minutes.

Comment survivre à un tsunami ?

Être prêt

Si vous voyagez dans une zone connue sous le nom de point chaud du tsunami, soyez prêt.

Ayez une trousse d’urgence emballée et facilement accessible en cas d’incident.

Dans votre trousse d’urgence, vous devriez avoir de la nourriture, de l’eau, des vêtements adaptés au climat et, si possible, une petite trousse de premiers soins.

Cependant, il est essentiel que vous emportez léger car vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin et pendant combien de temps vous devrez le transporter.

Sache que ça vient

Il y a trois signes que vous pouvez utiliser pour savoir quand un tsunami arrive

tremblements et tremblements sous les pieds

l’eau se retire

si vous entendez un grand rugissement de l’océan

Il est également essentiel que vous soyez attentif aux annonces et aux avertissements des autorités locales.

De nombreuses zones sujettes aux tsunamis disposent d’un système d’alerte précoce et peuvent donc être en mesure de vous avertir.

Évacuation

Il est très important que vous écoutiez toutes les directives que les gouvernements et les autorités locales vous donnent.

S’ils disent d’évacuer – alors évacuez.

Abandonnez tout objet inutile et éloignez-vous de la zone de danger.

Les zones à risque de tsunami ont généralement des panneaux pour vous diriger vers la sécurité.

Ce ne sont pas des vagues normales et même le nageur le plus fort ne pourra pas se maintenir dans l’eau.

Pour ceux qui sont déjà dans l’eau, accrochez-vous à quelque chose qui flotte comme un tronc d’arbre ou un radeau.

Si vous êtes en bateau, faites face à la direction de la vague et partez vers le large, éloignez-vous le plus possible de la côte.

Atteindre les hauteurs

Si le tsunami a été provoqué par un tremblement de terre, assurez-vous de vous protéger et de tenir le coup pendant que le tremblement de terre frappe.

Dès que vous pouvez vous déplacer en toute sécurité, dirigez-vous vers un terrain plus élevé.

Les hauteurs sont l’endroit le plus sûr pendant un tsunami.

Évitez les lignes électriques tombées et les ponts et viaducs affaiblis.

Si vous êtes en dehors d’une zone à risque de tsunami, restez où vous êtes.

Les autorités vous feront savoir quand vous pourrez revenir en toute sécurité.

Ne pataugez pas dans les eaux de crue sans professionnels car elles peuvent contenir des débris et être plus profondes qu’il n’y paraît.