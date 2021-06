Qu’est-ce qu’un traumatisme ? Les experts pèsent sur les définitions, les symptômes et la guérison.

Alors que le langage de la santé mentale continue de s’infiltrer dans notre vie quotidienne, le concept de traumatisme semble être devenu courant. Alors qu’il y a quelques décennies, l’idée de parler ouvertement des traumatismes était peut-être taboue, les événements traumatisants et les tentatives des survivants de s’en remettre font désormais la une des journaux, des émissions de télévision et de la thérapie TikTok.

Le prince Harry a déclaré dans ses docuseries avec Oprah Winfrey que s’attaquer au traumatisme de la mort de sa mère était essentiel pour son propre bien-être ainsi que pour la santé de son mariage. Plus tôt cette année, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a parlé de la façon dont le traumatisme qu’elle a vécu en tant que survivante d’une agression sexuelle et de l’émeute du Capitole « se mêlent ». Les personnes de couleur exigent une plus grande reconnaissance du bilan mental et physique des traumatismes raciaux dans leur vie. Et la pandémie de COVID-19 a été une série d’événements traumatisants.

« C’est un acte politique de parler de traumatisme parce que pendant si longtemps tant d’exploitation, de perpétration et de victimisation ont été cachées et non reconnues », a déclaré Emily Sachs, psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes. « Les gens qui en ont fait l’objet ont été blâmés pour leurs problèmes. Et cela continue encore aujourd’hui. »

Alors que certaines personnes s’efforcent de sensibiliser à la prévalence du traumatisme, d’autres diluent par inadvertance le terme, souvent en l’utilisant de manière hyperbolique : « Je suis traumatisé par ce que j’ai mangé hier soir » ou « J’ai accidentellement tué ma plante et maintenant je » je suis traumatisé. »

« Je pense que c’est une arme à double tranchant parce que ces termes entrant dans notre langue vernaculaire de tous les jours, cela normalise presque de parler de ces choses, mais en même temps, cela minimise absolument les véritables effets de ces troubles », a déclaré le psychothérapeute Janel Cubbage. « Parler de santé mentale et de toutes ces conditions est bien, mais la façon dont nous en parlons est vraiment importante. »

Qu’est-ce qu’un traumatisme ?

Le traumatisme est à la fois ce qui arrive à une personne et sa réaction, a déclaré Sachs. Il fait généralement référence à des expériences intenses et accablantes qui impliquent une perte, une menace ou un préjudice grave pour le bien-être physique et/ou émotionnel d’une personne.

De nombreux experts en traumatologie définissent le terme au sens large dans leur travail comme un moyen d’offrir aux patients la possibilité d’identifier le traumatisme dans leur propre vie.

« Il est utile d’exclure certaines choses de ce que pourrait être un traumatisme … mais en même temps, je pense que nous ne pouvons pas avoir une définition trop étroite où nous nions la réalité de l’expérience d’une personne », a déclaré le psychologue clinicien Seth Gillihan. « Il est important d’être aussi inclusif que possible sans trop diluer le terme pour qu’il perde alors tout son sens. »

Cubbage a déclaré que parfois les gens confondent traumatisme et trouble de stress post-traumatique (TSPT), qui a sa propre définition clinique et décrit des groupes de symptômes spécifiques. Toutes les personnes traumatisées ne souffriront pas du SSPT, mais cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas de difficulté prolongée à fonctionner.

De nombreux cliniciens soutiennent également que la définition du TSPT dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) – dont les critères commencent par « l’exposition à une mort réelle ou menacée, à des blessures graves ou à des violences sexuelles » – est limitative. Cubbage a déclaré qu’il ne traite pas certains types de traumatismes relationnels et raciaux.

« Si vous pensez à quelqu’un qui a été trompé par son partenaire, cela peut très bien être traumatisant pour les gens, mais cela ne répondrait pas aux critères du SSPT », a déclaré Cubbage. « Regarder à plusieurs reprises des vidéos de quelqu’un qui vous ressemble en train d’être assassiné par des policiers ou victime de crimes haineux peut être traumatisant, mais … ne répondrait pas aux critères du SSPT. Il y a donc beaucoup de problèmes juste en termes de la façon dont ce traumatisme a été conceptualisé cliniquement. »

Ce que le traumatisme nous fait

La réponse de notre corps au traumatisme est normale. C’est une réaction adaptative, une caractéristique du système. Mais en raison de la nature accablante d’une expérience traumatisante, le traumatisme produit une réponse bio-psycho-sociale qui peut changer notre façon de réagir aux choses à long terme – sons forts, trains bondés, sexe opposé.

« Le traumatisme s’écrit sur notre expérience, sur nos cœurs, sur nos esprits, sur nos corps. Et vraiment ce que nous vivons n’est pas l’événement original, mais la trace qu’il laisse », a déclaré Gillihan.

Lors d’un traumatisme, le système d’intervention d’urgence du corps libère des produits chimiques pour assurer sa sécurité, mais lorsque cela est trop intense ou trop prolongé, ou se produit trop souvent, cela peut entraîner un changement permanent dans la façon dont un corps produit des produits chimiques et fonctionne.

Le traumatisme a un impact sur la mémoire, car les souvenirs d’une expérience traumatisante sont scellés de manière très intense et accessibles différemment. Les traumatismes modifient cognitivement et émotionnellement notre compréhension du monde, de ce que nous pouvons attendre des autres et de notre environnement.

Différents types de traumatismes

Sachs a dit que tout ce qui provoque une panique, une peur, une impuissance et une horreur graves produit une réaction chimique similaire dans notre corps, car nous sommes câblés pour assurer notre sécurité. Mais il est également vrai que différents types de traumatisme affectent les gens différemment. Les traumatismes interpersonnels, tels que le viol, se sont révélés être les plus toxiques en termes de réponse chimique, mais également en termes de modification de nos significations et de nos attentes concernant le monde et nos relations.

Il y a une différence entre vivre le traumatisme d’une catastrophe naturelle et le traumatisme de la violence interpersonnelle. Il existe également une différence entre un événement traumatisant ponctuel aigu, tel qu’un accident de voiture, et un traumatisme chronique ou complexe.

Les traumatismes chroniques sont permanents et les traumatismes complexes font généralement référence à des expériences traumatisantes de la petite enfance, telles que la maltraitance ou la négligence. Cubbage a déclaré dans sa pratique qu’elle n’avait pas encore rencontré quelqu’un qui n’avait vécu qu’un seul événement traumatisant.

Pourquoi deux personnes vivent le même traumatisme mais réagissent différemment

Il y a des types d’événements qui sont susceptibles d’ébranler les fondements bio-psycho-sociaux de quiconque, des choses qui sont intensément choquantes et qui produisent universellement la peur.

Dans le même temps, six personnes peuvent vivre le même événement et certaines pourront rapidement revenir à l’homéostasie et retrouver un sentiment de sécurité, tandis que d’autres développeront des symptômes de traumatisme à long terme ou même un TSPT.

Gillihan a déclaré que son ami proche avait été violemment agressé et semblait imperturbable. Gillihan a eu une expérience similaire, mais a déclaré qu’il avait des réactions post-traumatiques typiques, notamment se sentir en danger et être constamment à cran.

« Les gens sont câblés différemment, et il est facile de se blâmer si nous sommes quelqu’un qui lutte davantage à la suite d’un traumatisme. Mais nous ne pouvons pas vraiment prédire qui va lutter et qui ne l’est pas, et cela ne semble pas être fonction de qui est dur et qui ne l’est pas, de qui a peur ou qui ne l’est pas. Il y a des corrélations que nous pouvons identifier, mais, dans l’ensemble, nous ne savons pas qui va rebondir après un traumatisme et qui va le vivre plus longtemps et peut-être plus profondément. »

Sachs a déclaré que la comparaison des réactions de deux personnes à un traumatisme est également compliquée par le fait que de nombreux survivants de traumatismes souffrent d’une apparition tardive des symptômes du traumatisme. Bien qu’il puisse sembler que deux personnes aient des réactions très différentes, il se peut en réalité qu’une personne ait une réponse retardée et développera une pathologie traumatique cliniquement significative des semaines, des mois ou même des années plus tard.

La résilience ne vous protège pas des traumatismes

Si deux personnes subissent un traumatisme et qu’une personne rebondit tandis que l’autre se débat, il y a parfois la perception erronée qu’une personne est plus résiliente. Mais les experts disent que la résilience n’est pas quelque chose qui vous empêche d’avoir des problèmes de santé mentale. Une personne résiliente peut également être traumatisée ou souffrir du SSPT.

La résilience vous prépare à accéder aux types de suivi appropriés à la suite d’un traumatisme. Cela peut vous aider à savoir comment prendre soin de vous après un événement traumatisant. Il peut vous aider à vous protéger des éléments corrosifs ou toxiques de votre environnement qui peuvent vous rendre plus vulnérable aux traumatismes. Une partie de la résilience consiste également à avoir les ressources financières pour accéder aux soins et aux personnes autour de vous qui peuvent valider vos expériences.

« Souvent, quand les gens pensent à la résilience, ils pensent : ‘Oh, vous savez, c’est juste la capacité innée de cette personne à gérer les choses qui lui arrivent.’ Mais une grande partie de ce qui alimente notre capacité à gérer ce que la vie nous réserve sont des soutiens externes », a déclaré Cubbage.

Pourquoi la validation est si importante pour les survivants de traumatismes

Une partie du bien-être est de savoir que nous appartenons. Lorsque nous subissons un traumatisme, nous pouvons nous sentir en dehors du groupe, soit parce que personne ne peut comprendre ce que nous vivons, soit parce que nous avons été rejetés socialement.

« L’une des choses les plus réconfortantes à entendre pour les gens est : ‘oui, c’est vraiment arrivé. Oui, ta réaction est normale. Oui, cela arrive à d’autres bonnes personnes. Oui, il y a un moyen pour que tu sois bien.’ Et oui, que les autres se soucient, si c’est pertinent, de la justice », a déclaré Sachs.

Il est également important, disent les experts, que les survivants de traumatismes se donnent la permission de blesser et de guérir, de reconnaître qu’ils ne sont pas faibles pour lutter. Tout ce qui se passe après un traumatisme n’est pas dégénératif. Les survivants de traumatismes sont capables d’une croissance post-traumatique, où ils deviennent plus forts et leur vie s’enrichit et prend plus de sens par la suite.

Tous les experts s’accordent à dire que la guérison et l’opportunité de transformation d’une personne sont étroitement liées à son environnement, à la façon dont les gens qui l’entourent réagissent et à l’accessibilité du soutien.

« Nous faisons tous partie du traumatisme et de ce qu’il devient », a déclaré Sachs. « C’est aussi pourquoi il y a de l’espoir. »

