L’achat du dernier téléphone est une entreprise coûteuse. L’iPhone 14 le moins cher coûte 799 $, soit 849 £ au Royaume-Uni. Et c’est aussi pour le modèle avec la plus petite quantité de stockage.

Les finances étant fortement comprimées par le coût de la vie élevé, il n’est pas étonnant que les gens se tournent plutôt vers les téléphones remis à neuf.

Mais qu’est-ce qu’un téléphone reconditionné ? Quelle est la différence avec l’achat d’un téléphone d’occasion sur eBay ? Est-il même sûr d’acheter un téléphone remis à neuf ?

Nous répondrons à ces questions et à d’autres ici.

Que signifie réellement remis à neuf ?

C’est l’un des plus gros problèmes en ce moment car cela peut signifier différentes choses, selon qui vous vend le téléphone.

En général, Remis à neuf signifie qu’un téléphone usagé a été vérifié par un professionnel pour s’assurer qu’il fonctionne parfaitement et qu’il n’y a aucun défaut avec les caméras, les haut-parleurs, le microphone et l’écran, et que le Wi-Fi, le Bluetooth et la 4G fonctionnent comme il se doit.

Vous pouvez supposer, comme beaucoup de gens, qu’un téléphone remis à neuf aura une nouvelle batterie et que toutes les autres pièces défectueuses ont été remplacées.

Mais ce n’est pas ce qui se passe dans la plupart des cas. Seulement Pomme et Samsung refabrique en fait les téléphones selon une norme où il est impossible de distinguer un téléphone remis à neuf d’un tout neuf.

Et pratiquement aucune entreprise qui vend des téléphones remis à neuf ne remplacera les batteries ou les écrans fissurés. Aznu au Royaume-Uni est l’une des seules entreprises à le faire et se présente comme un vendeur de téléphones remis à neuf haut de gamme sans défauts.

Back Market fonctionne un peu différemment. C’est un marché qui répertorie les téléphones de centaines de vendeurs différents, dont certains remplaceront les écrans cassés et d’autres pièces défectueuses.

La plupart des autres entreprises prennent des téléphones qui ont été échangés (ou qui leur ont été vendus directement), les évaluent soigneusement pour s’assurer que tout fonctionne comme il se doit, puis les classent en fonction de leur état.

Par exemple, cela pourrait être « comme neuf », « parfait », « très bon », « bon », « passable » ou autre chose.

Cela vous donne une idée de ce à quoi vous attendre, mais contrairement à eBay ou à d’autres endroits où vous pouvez acheter des téléphones d’occasion, vous ne verrez pas de photos de l’appareil réel que vous recevrez sur un site Web qui vend des téléphones remis à neuf.

Au lieu de cela, vous verrez les mêmes images que si vous achetiez le téléphone neuf. Actuellement, aucun vendeur ne publie d’exemples de photos afin que vous puissiez voir à quoi ressemble chaque note.

musiqueMagpie

Au lieu de cela, vous devrez lire attentivement leurs descriptions de chaque qualité, car vous ne pouvez pas supposer que «bon» signifie la même chose d’un vendeur à l’autre.

Par exemple, Envirofone indique qu’un « bon » téléphone sera « Un produit en état moyen qui présente des signes d’utilisation. Cela aura de l’usure à l’avant, à l’arrière ou sur les côtés. “

Cependant, un téléphone en « bon état » arrivera avec « des signes d’usure importante à l’avant, à l’arrière ou sur les côtés. Ce produit est entièrement fonctionnel et aura une santé de batterie supérieure à 70 %. »

Le meilleur produit vendu par Envirofone est « vierge », ce qui signifie « un produit haut de gamme qui présente de légers signes d’utilisation et qui est en excellent état de fonctionnement ». Ci-dessous, un iPhone 11 en parfait état, qui n’a qu’une très petite éraflure sur un coin.

Jim Martin / Fonderie

Naturellement, le prix d’un téléphone remis à neuf diffère en fonction de son état, “comme neuf” ou “vierge” étant le plus cher, et “équitable” étant le moins cher.

Ainsi, si les égratignures, les éraflures et les légères bosses ne vous dérangent pas, vous pouvez économiser encore plus. Et une fois que vous ouvrez un étui, la plupart d’entre eux ne seront pas visibles.

Si vous aimez que vos appareils soient sans défaut ou presque, optez pour le meilleur état.

En général, vous devez vous attendre à ce que tout téléphone remis à neuf qui n’est pas dans la catégorie la plus basse ait une santé de batterie de 80 % ou plus. Cela signifie qu’il a 80% de sa capacité d’origine, donc durera 80% aussi longtemps qu’il était neuf.

Pourquoi ne devrais-je pas simplement acheter un téléphone d’occasion ?

C’est une excellente question. Pourquoi ne pas simplement aller sur ebay, le marché Facebook ou partout où vous vous tournez habituellement pour acheter des produits d’occasion ?

Vous trouverez peut-être sur ces sites un téléphone moins cher et en meilleur état que ceux que vous trouverez sur les sites Web de téléphones remis à neuf.

Mais la grande différence avec un téléphone remis à neuf est que vous obtenez une garantie avec lui, ou devriez le faire. Généralement, les vendeurs offrent une garantie de 12 mois, donc si l’une des caméras cesse de fonctionner ou s’il y a un autre problème, vous pouvez la retourner et obtenir un remplacement.

Cette garantie ne s’appliquera pas si vous la laissez tomber et brisez l’écran, bien sûr, mais c’est à cela que sert l’assurance du téléphone.

Parfois, cependant, vous verrez des vendeurs proposer des extras comme celui-ci. UR, par exemple, offre une assurance contre les dommages accidentels et comprend un protecteur d’écran en verre, un outil de retrait de carte SIM, un étui de téléphone compostable et un chargeur avec chaque téléphone vendu. Pourtant, leur prix est comparable à celui des autres vendeurs pour le téléphone équivalent.

iPhone 13 Pro Max reconditionné en état « Premium » UR

D’autres vendeurs, tels qu’Envirofone, n’incluent qu’un câble de charge et excluent le chargeur car vous en avez probablement déjà un, et expédier plus de chargeurs est – comme Apple vous le dira – pire pour l’environnement.

Parce que l’achat d’un téléphone remis à neuf n’est pas une vente privée – comme ce serait le cas si vous achetiez à un particulier sur ebay – vous avez plus de droits. Un élément important est la possibilité de retourner le téléphone dans un certain nombre de jours, généralement un minimum de deux semaines, et de récupérer votre argent.

Cela signifie que est sûr d’acheter un téléphone remis à neuf.

Les téléphones remis à neuf sont-ils livrés avec de nouvelles batteries ?

La grande majorité ne le font pas. Il existe une variété de raisons pour lesquelles.

La première est que l’installation d’une nouvelle batterie augmenterait considérablement le coût du téléphone en raison du prix de la batterie et du temps qu’il faut à quelqu’un pour la remplacer.

Contrairement à l’ancien temps où les batteries se détachaient juste de l’arrière du téléphone, elles sont scellées à l’intérieur et difficiles d’accès.

Back Market nous a indiqué qu’il prévoyait d’introduire l’option d’installer une nouvelle batterie, moyennant des frais supplémentaires. Donc, au moins, vous aurez la possibilité.

Les téléphones reconditionnés durent-ils longtemps ?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Vous obtiendrez une garantie avec un téléphone remis à neuf, donc s’il devient défectueux, vous avez un retour jusqu’à ce que ce temps soit écoulé.

Il est impossible de dire combien de temps il continuera à fonctionner au-delà de la garantie, mais c’est la même chose avec un nouveau téléphone.

Cependant, il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas de nouveaux téléphones et qu’ils ont déjà été utilisés par quelqu’un. La batterie ne durera pas aussi longtemps qu’une batterie neuve et vous devez également vous rappeler que si vous achetez un modèle plus ancien, il ne recevra pas de mises à jour de son fabricant aussi longtemps qu’un téléphone plus récent.

Par exemple, votre budget peut aller jusqu’à un iPhone 11. C’est un choix populaire pour un téléphone remis à neuf, mais comme il est sorti en septembre 2019, il a déjà plus de trois ans.

Apple peut continuer à proposer des mises à jour iOS pour cela, mais potentiellement seulement pendant encore deux ans.

La situation peut être pire pour les téléphones Android qui reçoivent généralement des mises à jour pendant seulement trois ans de toute façon. Achetez-en un à partir de 2019 et vous pourriez bien constater qu’il ne peut pas être mis à jour vers la dernière version d’Android et qu’il ne recevra peut-être pas non plus de mises à jour de sécurité.

Quelle compagnie de téléphone reconditionnée est la meilleure ?

Il existe de nombreux endroits où acheter des téléphones remis à neuf, mais ne présumez pas que tous les vendeurs sont les mêmes, car ils ne le sont pas.

Il vaut toujours la peine de lire les critiques sur TrustPilot, ainsi que les termes et conditions sur le site Web lui-même. Que couvre réellement la garantie ? Dans quelles circonstances pouvez-vous retourner le téléphone si vous n’êtes pas satisfait de l’état ?

Vous ne traiterez pas toujours non plus avec la société auprès de laquelle vous avez acheté le téléphone.

Certains sont en fait des marchés, mais vous ne le remarquerez peut-être pas. Back Market est l’un d’entre eux et utilise des centaines de “reconditionneurs” différents – des sociétés indépendantes qui vérifient les téléphones et les évaluent indépendamment, bien qu’en utilisant toujours les mêmes directives de Back Market.

Retour Marché

Lorsque vous regardez une annonce sur Back Market, vous pouvez voir qui est le vendeur en bas, et vous êtes toujours couvert par une garantie de 12 mois, quel que soit le vendeur. Selon le vendeur, ils peuvent ou non remplacer des pièces : certains le font certainement.

C’est une situation similaire avec Amazon renouvelé et ebay. Ni Amazon ni ebay ne remettent à neuf les téléphones. Au lieu de cela, ils travaillent avec des entreprises qui le font, et ces entreprises vous enverront un téléphone et vous fourniront la garantie.

Dans les trois cas : Amazon, ebay et Back Market, vous pouvez vous adresser aux équipes de support client internes si vous avez besoin d’aide pour résoudre des problèmes. Mais cela vaut la peine de garder cela à l’esprit lors de l’achat sur ces marchés.

Pour en savoir plus, lisez notre guide sur où acheter un téléphone remis à neuf.

Nous avons également rassemblé les meilleures offres de téléphones remis à neuf que nous pouvons trouver et qui vous feront économiser le plus sur un iPhone 12, iPhone 11, Samsung Galaxy S21 et plus encore.

