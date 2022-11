Qu’est-ce qu’un succès pour l’Espagne à la Coupe du monde 2022 ?

L’Espagne se dirige vers la Coupe du monde 2022 au Qatar avec une équipe stable et une configuration d’entraîneurs.

Après le processus de deuil catastrophique que Luis Enrique a dû traverser dans sa vie personnelle, l’entraîneur espagnol est revenu pour mener La Roja à l’Euro 2020.

C’est un tournoi qui n’a pas particulièrement bien commencé. L’ancien entraîneur de Barcelone avait été absent pendant une grande partie du processus de qualification. Beaucoup étaient mécontents qu’il ait repris le contrôle de Robert Moreno.

Les matchs nuls avec la Pologne et la Suède ont obligé l’Espagne à vaincre la Slovaquie pour se qualifier pour la phase à élimination directe. L’Espagne a gagné 5-0. Ensuite, il a battu la Croatie et la Suisse pour atteindre la demi-finale. puis a battu la Suisse et la Croatie pour atteindre la demi-finale.

Les vainqueurs éventuels, l’Italie, ont éliminé l’équipe de Luis Enrique à ce moment-là. Mais, Enrique a rétabli sa crédibilité.

Maintenant, il se dirige vers le Qatar avec des fans et des joueurs complètement derrière lui. La Roja reconnaît que sa génération dorée est partie. Néanmoins, les espoirs sont toujours grands pour la Coupe du monde.

Beaucoup veulent savoir s’ils peuvent gagner le tournoi. Peut-être que cet objectif est trop élevé pour une jeune équipe espagnole.

Atténuer les attentes

Luis Enrique a pris des décisions audacieuses avec sa sélection d’équipe pour la Coupe du monde. Il n’y a pas de place pour David de Gea ou Kepa Arrizabalaga.

Une telle décision aurait été impensable lors de sa première prise en charge. Thiago Alcantara n’a pas été sélectionné tandis que Gavi et Pedri dirigeront l’équipe au milieu de terrain.

Quand vous regardez l’équipe espagnole qui se dirige vers le Qatar, vous êtes immédiatement frappé par quelque chose. Il n’y a pas un joueur de classe mondiale. Sergio Busquets l’aurait été, une fois. Pourtant, il a décliné en vieillissant. Il y a vraiment des joueurs d’élite dans cette équipe. Par exemple, Rodri, Aymeric Laporte et Pedri sont de classe mondiale. Mais, aucun n’est le meilleur des meilleurs.

Les fans espagnols ont pu profiter de leur période glorieuse qui a débuté en 2008. Ils avaient Iker Casillas, Gerard Pique, Xavi, Busquets et Andres Iniesta. Dans le même temps, il aurait été tout à fait légitime de prétendre que l’Espagne avait le meilleur trio de gardien de but, demi-centre et milieu de terrain du football mondial dans une seule équipe.

Ce n’est plus là. Cela a plutôt été un retour aux problèmes rencontrés par les Espagnols entre 1980 et 2005. Ils ont beaucoup de joueurs brillants, mais pas de talents générationnels.

Cela a le potentiel d’être un problème. Cependant, Luis Enrique a une équipe solide qui est bien entraînée à jouer ensemble. L’Euro 2020 a montré le travail accompli par l’entraîneur. Le style de football de l’équipe espagnole était attrayant et ils auraient pu aller en finale.

Jouer la Coupe du monde est beaucoup plus difficile. Il y a plus de pression et une plus grande variété d’équipes qui peuvent vous défier. L’Espagne doit éviter d’essayer de courir avant de savoir marcher. Viser la demi-finale serait réaliste et équitable.

L’Espagne a des chances de remporter la Coupe du monde 2022

Après avoir été tirée au sort dans le groupe E aux côtés du Costa Rica, du Japon et de l’Allemagne, La Roja devrait atteindre la phase à élimination directe. Jouer l’Allemagne deuxième est une bénédiction. Cela permet à l’équipe de Luis Enrique d’éviter de perdre en premier et de devoir rattraper ensuite le reste du groupe. Peu importe où l’Espagne termine dans le groupe E, elle affrontera un match difficile en huitièmes de finale.

La Croatie et la Belgique s’attendent à passer par le Groupe F et poseront un défi à l’Espagne. D’éventuelles rencontres avec le Brésil ou le Portugal pourraient suivre, ce qui serait difficile dans les deux cas. Si vous parlez de talent individuel, l’Espagne n’a pas assez pour gagner le tournoi. S’ils se heurtent à Kylian Mbappe, Neymar ou Lionel Messi, leur défense aura du mal.

Choisir une victoire de l’Espagne parmi les matches contre la France, l’Argentine ou le Brésil n’est pas facile. Il est difficile de les voir battre l’une de ces équipes. C’est, en fin de compte, là où La Roja échouera à la Coupe du monde 2022. Seul un tirage heureux leur permettra de remporter la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire