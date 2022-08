Qu’est-ce qu’un service essentiel, de toute façon ? La grève du BCGEU met en lumière l’histoire de la réponse faite en Colombie-Britannique au débat

Lorsque des membres du syndicat ont dressé des lignes de piquetage devant les sites de la BC Liquor Distribution Branch plus tôt ce mois-ci, les Britanno-Colombiens se sont peut-être demandé pourquoi le flux d’alcool et de cannabis était considéré comme essentiel pendant la pandémie – mais pas dans le contexte d’une grève imminente.

La réponse réside dans le concept même de « services essentiels » et dans une solution conçue en Colombie-Britannique à une question au cœur des relations de travail dans le secteur public : comment les travailleurs de première ligne peuvent-ils lutter pour leurs droits sans mettre en danger les personnes qu’ils servent ?

C’était un casse-tête auquel le premier président de la Commission des relations de travail (LRB) de la province s’est attaqué il y a 50 ans lorsqu’il a mis au point une nouvelle façon de régler les différends impliquant des policiers et des employés d’hôpitaux.

Paul Weiler a proposé la soi-disant «grève contrôlée», où les deux côtés de la table de négociation s’entendent – avant toute action – sur des niveaux de service réduits qui pourraient gêner le public mais ne menaceront pas la santé et la sécurité.

Mais ce qui est essentiel – et quel niveau de service cela implique – a été débattu depuis.

“Cela constitue un témoignage juridique du principe moral selon lequel il existe des valeurs plus importantes que le droit de grève, que même la négociation collective elle-même”, a écrit Weiler dans son livre fondateur Différences réconciliables.

“Il ne faut pas permettre à des individus innocents de la communauté d’être blessés, voire tués, parce qu’un syndicat et un employeur n’ont pas pu parvenir à un règlement à la table de négociation.”

Paul Weiler a été le premier président de la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique et l’homme qui a développé l’idée de désigner les services essentiels pendant une « grève contrôlée ». Weiler, considéré comme l’un des plus grands spécialistes du droit du travail en Amérique du Nord, est décédé en 2021. (Université de Harvard)

Les services essentiels débattus des mois avant l’action

Les 33 000 membres du BC General Employees’ Union (BCGEU), le plus grand syndicat du secteur public de la province, cherchent actuellement à conclure une entente qui les protégerait contre l’inflation et la hausse du coût de la vie. Ils ont également cité la charge de travail et la dotation en personnel comme des problèmes.

Le LRB rendu une ordonnance provisoire désignant les services essentiels la veille de l’émission par le syndicat de son préavis de grève de 72 heures; trois jours plus tard, les employés de quatre centres de distribution d’alcool et de cannabis ont quitté le travail.

Selon la loi, aucune de ces choses n’aurait pu se produire sans l’ordonnance provisoire, que le syndicat et le gouvernement ont martelé devant le conseil depuis février dernier.

C’est un document évolutif, que le conseil peut modifier à mesure que le conflit se poursuit. La commande elle-même ne fait que quatre pages, mais une annexe avec une liste détaillée des postes et des niveaux de service compte 1 500 pages. Il n’a pas encore été rendu public.

L’ancien avocat du travail Leo McGrady, qui a été admis au barreau en 1969, se souvient des grèves sauvages qui ont précédé l’introduction de la législation sur les services essentiels sous un gouvernement néo-démocrate dans les années 1970; auparavant, il était illégal pour le personnel soignant de quitter son travail.

“Même si la loi interdisait à ces groupes de faire grève, ils l’ont quand même fait. Et vous pouvez imaginer le cauchemar que cela a présenté au gouvernement et au public”, dit-il.

La Direction de la Distribution des Alcools a été la cible d’actions syndicales de la part des membres du BCGEU. (Ben Nelms/CBC)

“Danger immédiat et grave”

La Code des relations du travail définit les services essentiels comme « des installations, des productions et des services… nécessaires ou essentiels pour prévenir un danger immédiat et grave pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents de la Colombie-Britannique ».

La Site Internet du BCGEU prend soin de souligner qu’il ne s’agit peut-être pas des mêmes services désignés par le gouvernement lors de la pandémie, alors que la santé économique de la province était également une considération majeure – c’est pourquoi les travailleurs des succursales de distribution d’alcool peuvent faire la grève maintenant, mais ne le pouvait pas lorsque la Colombie-Britannique était aux prises avec une crise mondiale.

Ce qui rend un service essentiel est une question délicate.

En 2007, la LRB refusé de faire une déclaration pour des programmes destinés aux enfants à faible revenu dans deux centres communautaires d’East Vancouver dans le cadre d’un différend entre la ville de Vancouver et ses travailleurs.

Et en 2015, le conseil a statué que si le transfert des patients atteints de cancer et de dialyse par les ambulanciers paramédicaux était essentiel, le transfert des patients sortis de l’hôpital vers leur domicile ou vers des établissements de soins de longue durée ne l’était pas.

“Le point critique est” un danger immédiat et grave “”, a écrit le conseil dans la décision de la ville de Vancouver.

“Les inconvénients, la frustration et les difficultés causés par les grèves ou les lock-out du secteur public ne correspondent pas immédiatement à un danger immédiat et grave.”

Tous les services proposés comme essentiels n’ont pas impliqué des situations désastreuses.

En 1994, la ville de Victoria a plaidé en vain pour rendre l’entretien du parc essentiel pendant les Jeux du Commonwealth parce que «l’importance économique du tourisme … est telle que le bien-être des résidents de la ville est en danger».

McGrady se souvient d’avoir fait visiter au président du LRB des restaurants à proximité d’une université pour contrer l’affirmation d’un directeur universitaire selon laquelle les services de restauration sur le campus étaient essentiels pour les étudiants choyés.

“Il y a eu des occasions où vous pensez que vous êtes dans un sketch des Monty Python”, dit-il.

La direction doit « se mettre à sa place »

McGrady dit que la Colombie-Britannique a été la première province à introduire une législation sur les services essentiels, mais le concept s’est depuis répandu à travers le Canada.

Weiler était considéré comme l’un des plus grands grands spécialistes du droit du travail. Il a rédigé le code des relations de travail de la Colombie-Britannique et a dirigé le conseil pendant cinq ans à partir de 1973. Il est décédé l’année dernière.

Une caractéristique clé de la vision de Weiler était que les gestionnaires et le personnel exclu devaient travailler 60 heures par semaine pour effectuer les tâches de leurs employés pendant une grève.

Des membres du BCGEU font du piquetage devant une installation de la Liquor Distribution Branch à Delta. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

La présidente du BCGEU, Stephanie Smith, a déclaré à la CBC que ses membres considéraient le fardeau de la direction comme une chance d’éducation, une occasion de “marcher à leur place”.

“Il y a vraiment une croyance largement répandue selon laquelle la direction … ne comprend pas la vie professionnelle quotidienne des membres qu’elle supervise”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement a refusé de commenter en raison d’un black-out médiatique autour de la reprise des négociations.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, l’Agence de la fonction publique a déclaré que la LRB avait « veillé à ce que nous ayons mis en place des niveaux de services essentiels appropriés qui permettront au gouvernement de continuer à fournir les services essentiels sur lesquels comptent les habitants de la Colombie-Britannique ».

Smith a accepté de parler de questions autres que celles en cours de discussion à la table de négociation.

En fin de compte, dit-elle, tout est une question d’effet de levier.

“Il s’agit de faire pression sur ceux qui sont au pouvoir”, dit-elle.

“Le plus grand pouvoir dont disposent les travailleurs est d’agir collectivement… et il s’agit d’exercer une pression sur ceux qui ont réellement le pouvoir de prendre des décisions qui ont un impact direct sur la vie des travailleurs.”