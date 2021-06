Qu’est-ce qu’un remorquage en F1 ? Comment ça marche et comment ça aide un conducteur ?

Charles Leclerc (Ferrari) a décroché la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan à l’issue d’une séance de qualification marquée par des accidents et des drapeaux rouges à Bakou samedi. Il y a eu jusqu’à quatre drapeaux rouges – suite aux chutes de Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Ricciardo et Tsunoda – qui égalent le Grand Prix de Hongrie 2016 pour le plus grand nombre de drapeaux rouges dans une session.

Il s’agissait de la deuxième pole de Leclerc en autant de courses et le joueur de 23 ans a réalisé le meilleur temps après l’arrêt de la Q3 avec une minute à jouer après la chute de Yuki Tsunoda au virage trois, avec Carlos Sainz dans la Ferrari suivante prenant des mesures d’évitement rapide, verrouillant ses roues et s’écraser contre une barrière de sécurité.

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton a été le plus rapide à la fin de la Q1, tandis que Max Verstappen a réalisé le meilleur chrono en Q2. Leclerc a réussi un temps de 1m41.218s dans la troisième et avant que quiconque puisse améliorer cela, le directeur de course a agité le drapeau rouge. Le pilote Ferrari a établi la référence après avoir récupéré un remorquage d’Hamilton, qui était le deuxième plus rapide à un peu plus d’un dixième derrière Leclerc.

« J’ai bien compris. Un peu de chance, un peu de réflexion »

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était heureux d’avoir rattrapé Hamilton et d’être remorqué, Leclerc a répondu : « Oui, définitivement. «Je veux dire, ça avait l’air positif de toute façon. Je pense que sans le remorquage, nous aurions été à peu près, mais cela nous a un peu aidés. J’ai vu que Lewis faisait un tour de préparation alors j’ai essayé d’anticiper un peu, plus ou moins, l’écart dont j’aurais besoin pour qu’il me donne le remorquage quand il commencerait son tour. Et j’ai bien compris. Un peu de chance, un peu de réflexion derrière, mais probablement un peu plus de chance. »

Qu’est-ce qu’un remorquage ou un sillage ?

C’est une tactique de conduite utilisée par les conducteurs pour rester près de la voiture qui les précède afin de bénéficier d’une réduction de la traînée (la résistance aérodynamique ressentie lorsqu’une voiture avance.) la dépression créée par la première voiture attire la voiture suivante vers elle.

Comment ça marche?

Lorsque l’air passe sur l’aérodynamique d’une voiture de Formule 1, il produit un sillage d’air turbulent derrière la voiture qui entrave le flux aérodynamique des voitures directement derrière elle. Ce sillage – surnommé « air sale » – peut être bénéfique pour la voiture suivante dans la ligne droite, car la voiture à l’avant perce efficacement un trou dans l’air et fait plus de travail. Air sale vs sillage Dirty Air et Slipstreaming sont effectivement les mêmes phénomènes avec une différence majeure. Vous ne voulez pas attraper un air sale dans un virage, par contre, remorquer ou attraper le sillage est bénéfique pour dépasser en ligne droite. L’air sale est créé par des tourbillons d’air étranges qui tournent à l’arrière d’une voiture de tête et réduisent le flux d’air efficace sur les ailes de la suivante, ce qui lui donne un désavantage en termes de performances en réduisant l’appui. L’air pur, c’est quand une voiture est seule, avec un flux d’air agréable et non perturbé passant sur ses ailes, offrant une bonne force d’appui. Voici un explicatif Dépassement en sillage EXPLICATEUR : qu’est-ce qu’un remorquage en F1 ? Comment ça marche et comment ça aide un conducteur ?

