Qu’est-ce qu’un rapport de pathologie du cancer du sein ?

Votre médecin passera en revue les résultats avec vous. Mais il peut être utile de savoir ce que le rapport pourrait inclure et ce qu’il signifie pour votre traitement à l’avenir.

Informations vous concernant : La première section de votre rapport comprendra des informations de base telles que votre nom, votre âge, vos antécédents médicaux et la date de la biopsie.

Un diagnostic : Cette section du rapport indiquera si le tissu contrôlé est :

Si vous avez un cancer du sein invasif, cela signifie qu’il s’est propagé au-delà de son point de départ dans le tissu mammaire environnant ou plus loin dans les ganglions lymphatiques ou d’autres parties du corps. Le rapport peut également indiquer si vous avez un cancer du sein lobulaire invasif ou un cancer canalaire invasif. Il s’agit de savoir si le cancer se trouve dans les lobules du sein (glandes qui produisent le lait) ou dans les conduits (minuscules tubes qui amènent le lait des lobules au mamelon).

Description de la tumeur : Celle-ci peut comporter deux parties : une description « grossière », qui correspond à ce à quoi elle ressemble à l’œil du pathologiste, et la micro-description, qui correspond à son apparence au microscope.

Le rapport peut également inclure les résultats d’un « dosage hormonal ». Cela vous indique si les cellules cancéreuses ont des récepteurs pour les hormones œstrogène, progestérone ou ni l’un ni l’autre. Votre médecin utilisera ces résultats pour déterminer si le cancer pourrait répondre à l’hormonothérapie.

Le grade de la tumeur : Le rapport peut attribuer une note allant du grade 1 au grade 3 à votre tumeur. Les tumeurs de grade 1 ont une croissance plus lente et sont moins susceptibles de se propager, tandis que les tumeurs de grade 3 ont la croissance la plus rapide.