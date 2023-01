Qu’est-ce qu’un “portefeuille Humpty Dumpty” ?

Voici comment savoir si vous êtes dans un “portefeuille Humpty Dumpty” et pourquoi il est essentiel de maintenir vos coûts d’investissement aussi bas que possible.

“La complexité est la sécurité d’emploi du conseiller”, a déclaré Ferri à CNBC Make It. “Vous ne pouvez pas utiliser trop peu de fonds car les clients se rendront compte qu’ils n’ont plus besoin de vous.”

Ce n’est peut-être pas la bande dessinée la plus drôle du monde, mais cela vaut la peine d’y prêter attention, surtout si vous travaillez avec un conseiller financier. Ce que la bande dessinée décrit et ce que Ferri a vu dans le portefeuille de son client n’est que trop courant dans le monde de la planification financière : les conseillers justifiant des frais élevés en faisant des stratégies simples semblent compliqués.

Généralement, les professionnels de la finance vous diront d’investir dans un portefeuille peu coûteux et largement diversifié. Un moyen facile d’y parvenir est d’investir dans les fonds communs de placement indiciels ou les fonds négociés en bourse, qui cherchent à suivre et à égaler la performance d’un indice de référence du marché, tel que le S&P 500.

Si vous avez acheté un FNB dit « du marché total », par exemple, vous auriez une exposition à un portefeuille représentant l’ensemble du marché boursier américain investissable. Vanguard facture des dépenses annuelles de seulement 0,03 % pour sa version.

Pour quelqu’un qui détient à la fois des actions et des obligations, vous pouvez construire un portefeuille suffisamment diversifié en utilisant quatre fonds, dit Ferri : un pour les actions américaines, un pour les actions internationales, un pour les obligations américaines et un pour les obligations internationales. “Vous pourriez même vous en tirer avec un ou deux fonds”, dit-il.

Pourtant, dans son travail de consultant, lorsque des collègues conseillers demandent l’aide de Ferri pour construire des portefeuilles modèles, ils veulent rarement garder les choses aussi simples. « Ma première question est : ‘Quel est le nombre minimum de fonds ?’ », dit-il. Une réponse courante chez les conseillers : “Au moins huit. Pas plus de 12.”

C’est assez de noms, de sorte que lorsqu’un investisseur regarde le portefeuille, il pense qu’il a une stratégie compliquée. En réalité, c’est souvent une grande partie du marché décomposée en petits morceaux. Reconstituez ces pièces (avec ou sans l’aide de tous les chevaux du roi) et vous êtes exposé aux mêmes indices boursiers larges, mais à un prix plus élevé.

Un fonds boursier total peut être scindé en deux camps : les actions de croissance et les actions de valeur. Ou vous pouvez le diviser en trois catégories : les actions des petites, des moyennes et des grandes entreprises. En utilisant uniquement ces deux paramètres, vous pouvez prendre un fonds indiciel diversifié et le diviser en six fonds plus petits. Dans l’ensemble, votre exposition au marché peut être exactement la même – cela semble juste plus compliqué.

La meilleure façon de savoir si vous êtes dans un tel portefeuille est de détenir essentiellement deux « moitiés » du même indice, dit Ferri. “Si vous voyez une forte croissance et une grande valeur, et que c’est le même montant d’argent dans les deux fonds, vous savez que c’est BS”, dit-il.