Qu’est-ce qu’un pass NHS Covid et quand dois-je l’utiliser ?

Boris Johnson a mis fin aux restrictions sociales du «plan B» du gouvernement britannique pour faire face à la variante Omicron du coronavirus en Angleterre le 24 février 2022, traçant apparemment une fois pour toutes une ligne sous l’ère du verrouillage.

À la suite de la décision de la Chambre des communes en janvier, le Premier ministre a déclaré que le travail à domicile, les conseils sur le port de masque dans les lieux publics et la présentation des laissez-passer NHS Covid pour entrer dans les lieux bondés devaient tous être supprimés à mesure que la nouvelle année augmente les infections. diminué sans entraîner la vague d’hospitalisations massives redoutées par les experts.

“Les lieux et les événements ne seront plus tenus par la loi d’utiliser le NHS Covid Pass”, a déclaré le ministère de la Santé. élaboré sur ce dernier point sur le site Web du gouvernement.

“Le NHS Covid Pass peut toujours être utilisé sur une base volontaire, comme c’était auparavant le cas dans le plan A.”

Désormais principalement utilisé pour les voyages à l’étranger plutôt que pour l’accès aux commodités locales, le laissez-passer était impopulaire auprès de nombreux collègues conservateurs de M. Johnson dès son introduction, dont certains le considéraient comme une violation des libertés civiles, une position prise par le député conservateur Marcus Fysh. à des longueurs extrêmes quand il a comparé sa mise en œuvre à l’Allemagne nazie.

Une importante rébellion d’arrière-ban s’est produite le mardi 14 décembre lorsque les députés ont voté pour approuver les restrictions du plan B à la Chambre des communes, la révolte également en partie une protestation contre la direction de plus en plus éreintée et scandalisée du Premier ministre, qui n’a guère diminué au cours des six années qui ont suivi. mois.

Les libéraux démocrates ont également soulevé des objections aux laissez-passer, accusant le gouvernement plus tôt en 2021 d’avoir introduit des cartes d’identité « furtivement » lorsque l’application NHS a été mise à jour et les a depuis qualifiées de « illibérales et destructrices », avertissant qu’elles « représentent un changement massif dans la relation entre les gens ordinaires et leur gouvernement ».

Cependant, étant donné que le parti travailliste d’opposition de Sir Keir Starmer allait toujours soutenir la position du gouvernement, estimant qu’elle était dans l’intérêt national, la mutinerie n’a pas empêché leur adoption.

Pour accéder à votre NHS Covid Pass numérique, vous devez télécharger l’application gratuite NHS sur votre smartphone – et être enregistré auprès d’un médecin généraliste en Angleterre pour pouvoir y accéder.

En vous connectant simplement à l’application, vous pourrez présenter sur demande une preuve de votre statut de vaccination Covid-19 ou de test négatif, les informations présentées ainsi qu’un code QR à scanner.

Si vous ne parvenez pas à utiliser l’application pour une raison quelconque, vous pouvez également consulter votre statut vaccinal sur le site Web du NHS ou imprimer une version papier à la maison avant de vous rendre à votre destination.

Les personnes qui ne peuvent pas accéder aux services en ligne peuvent également appeler le 119 pour demander une lettre servant de preuve de leur statut vaccinal à la place.

Ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner ou tester pour des raisons médicales peuvent demander au NHS une exemption pour se tenir à sa place.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site du gouvernement.