Qu’est-ce qu’un OBE et que signifie-t-il ?

LE système de distinctions honorifiques est utilisé pour reconnaître les réalisations et les services exceptionnels d’une personne.

Un OBE n’est qu’un des nombreux prix qu’une personne peut recevoir, mais que signifie OBE et à quoi cela vous donne-t-il droit ?

Rio Ferdinand a été reconnu dans la liste des honneurs de feu Queens Crédit : AFP

Qu’est-ce qu’un OBE ?

Un OBE est un honneur britannique décerné par le roi pour reconnaître les contributions extraordinaires au pays et l’impact de leur travail, que ce soit au niveau local ou national.

Il s’agit du deuxième rang le plus élevé dans les honneurs de l’Ordre de l’Empire britannique après le CBE (commandant) et se situe au-dessus du MBE (membre).

Le roi George V a créé les Ordres de l’Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale en 1917 pour honorer les efforts des civils et des militaires dans des rôles non combattants.

Ils sont désormais décernés aux civils deux fois par an – au Nouvel An et à l’anniversaire officiel du roi.

Les honneurs les plus récents à être décernés étaient ceux reconnus dans les listes des honneurs de l’anniversaire et du nouvel an de la reine.

La première liste des distinctions honorifiques du roi sera publiée par le Cabinet Office au cours de la nouvelle année.

Que signifie OBE ?

OBE signifie Officier de l’Ordre de l’Empire britannique.

L’OBE est généralement décerné aux personnes qui ont apporté une contribution majeure à leur domaine de travail ou dont le travail a acquis une notoriété nationale.

Parmi les récipiendaires de l’anniversaire de la reine et du nouvel an 2022 pour le prix, il y avait la paralympienne Kadeena Cox et la chanteuse, actrice et auteure Pauline Black et l’ancien footballeur Rio Ferdinand.

Kadeena Cox a reçu un OBE pour ses services à l’athlétisme et au cyclisme suite à son succès dans les deux sports.

L’athlète paralympique britannique Kadeena Cox a été nommée Officier de l’Ordre de l’Empire britannique lors d’une cérémonie d’investiture au château de Windsor en novembre Crédit : AFP

Pauline Black a reçu l’honneur pour ses services au divertissement.

Alors que Rio Ferdinand a été reconnu pour ses services au sport et au travail caritatif.

A quoi vous donne droit un OBE ?

L’OBE ne confère aucun droit ou pouvoir légal particulier.

Les récipiendaires ont le droit de mettre les lettres OBE après leur nom et de profiter du prestige et de la notoriété que cela apporte.

Les récipiendaires ont également le droit d’assister à une cérémonie d’investiture dans les six mois suivant la réception de l’honneur.

Ici, ils recevront officiellement leurs insignes du roi ou d’un autre membre de la famille royale, comme la princesse Anne ou le prince William.

Comment s’adresser à un OBE ?

L’OBE est connu sous le nom de récompense «post-nominale», il ne porte donc pas de titre comme Sir ou Dame qui doit être utilisé devant le nom.

Ceci est réservé à ceux qui sont nommés Chevaliers ou Dames.

Pour ceux qui ont un OBE, vous vous adressez à eux comme à toute autre personne.

Pouvez-vous nommer quelqu’un pour un OBE ?

Oui, n’importe qui peut nommer n’importe qui pour un OBE en visitant le site Web du Cabinet Office et en remplissant un formulaire de demande.

Chaque nomination est différente, mais il est important que vous racontiez l’histoire de ce que votre candidat a fait d’extraordinaire.

Dans votre candidature, vous devez décrire les réalisations de votre candidat, montrer l’impact qu’il a eu, démontrer comment il a fait une différence, décrire les obstacles qu’il a surmontés et démontrer comment il a fait un effort supplémentaire.

Celui-ci est ensuite soumis au Secrétariat des distinctions honorifiques et des nominations.

Vous ne pouvez pas vous proposer vous-même et vous ne pouvez pas choisir le type de prix pour lequel une personne est nominée, car cela est déterminé lors du processus de sélection.

Les citoyens non britanniques peuvent-ils obtenir un OBE ?

Vous devez être un ressortissant britannique ou un citoyen des pays du Commonwealth pour recevoir l’OBE.

Cependant, le Roi peut accorder une distinction honorifique telle que l’OBE à des ressortissants étrangers.

Ceux-ci sont nommés par le ministère des Affaires étrangères, qui est responsable du service diplomatique et de la liste d’outre-mer.