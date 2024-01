Qu’est-ce qu’un mocktail pour fille endormie ? Comment préparer la boisson virale au jus de cerise acidulée avant le coucher

Lorsqu’une recette atteint une renommée virale en ligne, elle peut augmenter au cours de différentes saisons ou connaître un pic lorsqu’un regain d’intérêt surgit pour les résultats souhaités, comme des collations rapides et faciles à la friteuse à air ou des cocktails sans alcool au cours de la nouvelle année.

De nombreuses personnes ont quitté les festivités de décembre en échangeant leurs cocktails de vacances contre quelque chose sans alcool pour réinitialiser leur bien-être, par exemple.

Gracie Norton Gracie Norton tient un verre de son « cocktail sans alcool pour fille endormie », désormais viral.

Alors que les recherches pendant Dry January montaient en flèche sur les réseaux sociaux, une recette virale de 2023 a connu une légère hausse : le mocktail « sleepy girl ».

Quel est le mocktail de fille endormie partout sur TikTok ?

La boisson à trois ingrédients, désormais très populaire, a été publiée pour la première fois sur TikTok en mars 2023 par la créatrice du bien-être Gracie Norton et a recueilli plus de 1,5 million de vues, inspirant des milliers de versions similaires pour la concoction avant le coucher. Le hashtag #sleepygirlmocktail a 4,2 millions de vues supplémentaires sur la plateforme de partage de vidéos.

“Je prépare des cocktails sans alcool depuis quelques années en raison des effets de l’alcool sur mes hormones et j’ai toujours aimé me détendre avec une boisson avant de me coucher”, a déclaré Norton, qui avait du mal à dormir à cause du SOPK, à “Good Morning America”.

La boisson est composée de jus de cerise acidulée, de poudre de magnésium et de Lemon Lime OLIPOP, le soda à base de fibres végétales et de prébiotiques.

L’utilisateur de TikTok, Taylor Olsen, a déclaré à “GMA” qu’elle avait suivi la tendance parce que “j’aime tous les conseils de santé faciles”, ajoutant qu’elle appréciait la boisson et qu’elle l’avait préparée plusieurs fois.

“Voir les gens recréer mes recettes et intégrer mes pratiques de bien-être a apporté tellement de joie dans ma vie”, a déclaré Norton, ajoutant que son objectif de partager son parcours personnel avec la santé hormonale “s’est transformé en une communauté entière de femmes profitant d’une pléthore de mes recettes.”

Avantages potentiels du jus de cerise acidulée pour le sommeil

La nutritionniste Melissa Pfeister, qui a vu la tendance TikTok, pensait au premier coup d’œil que la boisson serait un “mélange fou de boissons riches en vitamines”, mais a déclaré à “Good Morning America”, elle a été “choquée de voir que ce n’est que du jus de cerise acidulée, de la poudre de magnésium et quelques-uns”. boisson gazeuse prébiotique ou eau gazeuse.

Elle a qualifié l’engouement pour le jus de cerise acidulé de bon exemple des avantages d’un soi-disant « superaliment ».

“Les cerises, qu’elles soient sucrées ou acidulées, regorgent de vitamines et de minéraux ainsi que d’antioxydants. Les cerises acidulées contiennent cependant des quantités naturelles élevées de mélatonine, “l’hormone du sommeil” qui incite notre corps à se sentir somnolent”, a déclaré Pfeister.

Elle a ajouté que les cerises contiennent également « un acide aminé appelé tryptophane, qui est utilisé par notre corps pour produire de la mélatonine et de la sérotonine ».

“L’autre raison pour laquelle les cerises acidulées sont appelées une rockstar pour vous aider à dormir naturellement, elles regorgent également de propriétés anti-inflammatoires qui abaissent nos hormones de stress, nous aidant ainsi à nous détendre plus complètement”, a-t-elle déclaré.

La célèbre boisson populaire sur les réseaux sociaux utilise de la poudre de magnésium comme autre ingrédient principal, qui, selon Pfeister, peut « favoriser non seulement la relaxation physique mais aussi mentale ».

“Faites attention à vérifier quel magnésium vous utilisez, suggère-t-elle. “Le glycinate de magnésium aide à la relaxation tandis que le citrate de magnésium peut vous aider à aller aux toilettes. Ce n’est donc pas celui dont vous avez besoin pour passer une bonne nuit de sommeil. »

Dans l’ensemble, elle suggère également d’utiliser un jus non sucré sans sucres ajoutés et de boire le cocktail sans alcool 30 minutes à une heure avant de se coucher “car les ingrédients ont besoin de temps pour que votre corps se détende avant de dormir”.

Un étude publiée dans le European Journal of Nutrition en 2011 suggère le jus de cerise acidulée peut aider à augmenter la production de mélatonine et à calmer le système nerveux. La mélatonine est une hormone naturellement produite dans le cerveau en réponse à l’obscurité qui aide l’horloge interne du corps à savoir quand il est l’heure de dormir, selon l’organisme. Instituts nationaux de la santé.

Une autre étude publiée dans le revue Rapports actuels sur la médecine du sommeil en juillet 2023, il a déclaré qu ‘”il existe des preuves soutenant des améliorations significatives de la durée totale du sommeil et de l’efficacité du sommeil” en buvant du jus de cerise acidulée, bien que les auteurs de l’étude aient noté que les résultats “justifient des recherches plus approfondies”.

Comment préparer le cocktail sans alcool de Sleepy Girl

Regardez la vidéo ci-dessous pour recréer la simple gorgée à la maison.

Taylor Olsen a essayé ce cocktail sans alcool, censé contribuer à garantir une meilleure nuit de sommeil.

Ingrédients

1/2 tasse de pur jus de cerise acidulée

1 cuillère à soupe de magnésium en poudre

Un peu de soda prébiotique OLIPOP