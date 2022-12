Qu’est-ce qu’un matelas à plateau-coussin ? – Section locale de Shaw

Lorsque vous magasinez pour un nouveau matelas, vous avez peut-être rencontré le terme « surmatelas » ou « surmatelas ». Ces termes font référence à une conception de matelas avec une couche supplémentaire de rembourrage cousue sur le dessus du matelas. Le rembourrage supplémentaire aide à soulager les points de pression, pour que vous puissiez dormir plus confortablement.

Ces matelas spéciaux comportent une couche supplémentaire de rembourrage en mousse à mémoire de forme, en mousse de latex, en fibre de polyester ou en d’autres matériaux souples tels que la laine. Le but de cette couche est d’ajouter un confort et un soutien supplémentaires au dormeur afin qu’il puisse bénéficier d’une meilleure nuit de repos.

La couche supplémentaire amortit non seulement le corps, mais aide également à répartir uniformément le poids en position couchée. Cela procure un soulagement spécifique de la pression sur les zones cruciales du corps telles que les hanches et les épaules, permettant un sommeil de meilleure qualité. De plus, les matelas à plateau-coussin et à plateau euro peuvent durer plus longtemps que les autres types de matelas en raison de leur construction.

La différence entre un matelas à plateau-coussin et un matelas à plateau-coussin est qu’un matelas à plateau-coussin a une couche supplémentaire de rembourrage qui est matelassée dans le tissu le plus haut. En revanche, un matelas à plateau européen comporte un oreiller plus épais et plus ferme attaché au matelas recouvert du même tissu.

Les matelas à plateau-coussin et à plateau euro sont idéaux pour ceux qui préfèrent une surface de sommeil plus douce. Ils offrent un confort et un soutien supérieurs pour toutes les positions de sommeil.

Bien que les matelas à plateau-coussin et à plateau euro offrent un rembourrage supplémentaire, il est important de se rappeler que le confort est subjectif. Par conséquent, il est préférable de rechercher différents types de matelas avant d’en acheter un.

Le choix d’un matelas à plateau-coussin dépend de vos besoins et de vos préférences en matière de sommeil. Tenez compte de votre budget, du soutien dont vous avez besoin et du type d’expérience de sommeil que vous souhaitez avant de faire cet investissement. Les matelas à plateau-coussin et à plateau euro peuvent apporter une couche supplémentaire de luxe à votre routine de sommeil, ce qui se traduit par un meilleur repos et plus d’énergie tout au long de la journée.

Verlo Mattress Factory Stores propose une large sélection de matelas à plateau-coussin haut de gamme pour tous les budgets. Arrêtez-vous aujourd’hui et trouvez le matelas parfait pour vous.

Usine de matelas Verlo

5150, autoroute nord-ouest.

Crystal Lake, Illinois 60014

815.455.2570

www.verlo.com