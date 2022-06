Qu’est-ce qu’un marché baissier ?

NEW YORK –

Wall Street ouvre la semaine avec plus de pertes et le S&P 500 est tombé à un niveau que les observateurs du marché considèrent comme un marché baissier.

La hausse des taux d’intérêt, la forte inflation, la guerre en Ukraine et le ralentissement de l’économie chinoise ont amené les investisseurs à reconsidérer ce qu’ils sont prêts à payer pour un large éventail d’actions, des entreprises technologiques de haut vol aux constructeurs automobiles traditionnels. Les grandes balançoires sont devenues monnaie courante et le lundi ne semble pas faire exception.

Le dernier marché baissier s’est produit il y a à peine deux ans, mais ce serait toujours une première pour les investisseurs qui ont commencé à négocier sur leur téléphone pendant la pandémie. Grâce en grande partie aux actions extraordinaires de la Réserve fédérale, les actions semblent depuis des années aller en grande partie dans une seule direction : à la hausse. Le cri de ralliement « acheter la baisse » après chaque baisse du marché s’est affaibli après des pertes cuisantes et de fortes chutes d’actifs risqués comme les crypto-monnaies. Bitcoin a encore chuté de 12% et est tombé en dessous de 24 000 $ tôt lundi. Le prix du Bitcoin a approché 68 000 $ à la fin de l’année dernière.

Voici quelques questions fréquemment posées sur les marchés baissiers

——

POURQUOI APPELLE-T-ON UN MARCHÉ BAISSIER ?

Un marché baissier est un terme utilisé par Wall Street lorsqu’un indice comme le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average, ou même une action individuelle, a chuté de 20 % ou plus par rapport à un sommet récent pendant une période prolongée.

Pourquoi utiliser un ours pour représenter un effondrement du marché ? Les ours hibernent, donc les ours représentent un marché qui recule, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA. En revanche, le surnom de Wall Street pour un marché boursier en plein essor est un marché haussier, car les taureaux chargent, a déclaré Stovall.

Le S&P 500, principal baromètre de la santé de Wall Street, a glissé de plus de 2,6 % en début de séance lundi à 3 800. C’est près de 21% en dessous du sommet fixé le 3 janvier. Le Nasdaq est déjà dans un marché baissier, en baisse de 31,5% par rapport à son sommet de 16 057,44 le 19 novembre. Le Dow Jones Industrial Average est inférieur de plus de 16% à son plus récent de pointe.

Le marché baissier le plus récent pour le S&P 500 s’est déroulé du 19 février 2020 au 23 mars 2020. L’indice a chuté de 34 % au cours de cette période d’un mois. C’est le marché baissier le plus court de tous les temps.

——

QU’EST-CE QUI DÉRANGE LES INVESTISSEURS ?

L’ennemi numéro 1 du marché est les taux d’intérêt, qui augmentent rapidement en raison de la forte inflation qui frappe l’économie. Les taux bas agissent comme des stéroïdes pour les actions et autres investissements, et Wall Street est en train de se retirer.

La Réserve fédérale s’est détournée agressivement du soutien des marchés financiers et de l’économie avec des taux record et se concentre sur la lutte contre l’inflation. La banque centrale a déjà relevé son principal taux d’intérêt à court terme de son niveau record proche de zéro, ce qui avait encouragé les investisseurs à déplacer leur argent vers des actifs plus risqués comme les actions ou les crypto-monnaies pour obtenir de meilleurs rendements.

Le mois dernier, la Fed a signalé des augmentations de taux supplémentaires du double du montant habituel qui sont probables dans les mois à venir. Les prix à la consommation sont au plus haut niveau depuis quatre décennies et ont augmenté de 8,6 % en mai par rapport à il y a un an.

Les mesures délibérées ralentiront l’économie en rendant l’emprunt plus coûteux. Le risque est que la Fed puisse provoquer une récession si elle relève ses taux trop haut ou trop rapidement.

La guerre de la Russie en Ukraine a également exercé une pression à la hausse sur l’inflation en faisant grimper les prix des matières premières. Et les inquiétudes concernant l’économie chinoise, la deuxième du monde, ont ajouté à la morosité.

——

ALORS, NOUS AVONS JUSTE BESOIN D’ÉVITER UNE RÉCESSION ?

Même si la Fed peut accomplir la tâche délicate de juguler l’inflation sans déclencher de ralentissement, la hausse des taux d’intérêt exerce toujours une pression à la baisse sur les actions.

Si les clients paient plus pour emprunter de l’argent, ils ne peuvent pas acheter autant de choses, donc moins de revenus sont versés au résultat net d’une entreprise. Les actions ont tendance à suivre les bénéfices au fil du temps. Des taux plus élevés rendent également les investisseurs moins disposés à payer des prix élevés pour les actions, qui sont plus risquées que les obligations, alors que les obligations paient soudainement plus d’intérêts grâce à la Fed.

Les critiques ont déclaré que le marché boursier global est entré dans l’année en semblant cher par rapport à l’histoire. Les grandes actions technologiques et les autres gagnants de la pandémie étaient considérés comme les plus chers, et ces actions ont été les plus punies à mesure que les taux ont augmenté. Mais la douleur se propage largement, les détaillants signalant un changement de comportement des consommateurs.

Les actions ont baissé de près de 35 % en moyenne lorsqu’un marché baissier coïncide avec une récession, contre une baisse de près de 24 % lorsque l’économie évite une récession, selon Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez LPL Financial.

——

DONC JE DEVRAIS TOUT VENDRE MAINTENANT, NON ?

Si vous avez besoin d’argent maintenant ou si vous voulez bloquer les pertes, oui. Sinon, de nombreux conseillers suggèrent de traverser les hauts et les bas tout en se rappelant que les fluctuations sont le prix d’entrée pour les rendements plus solides que les actions ont fournis à long terme.

Alors que le dumping des actions arrêterait l’hémorragie, cela empêcherait également tout gain potentiel. Bon nombre des meilleurs jours de Wall Street se sont produits soit pendant un marché baissier, soit juste après la fin d’un marché. Cela comprend deux jours distincts au milieu du marché baissier de 2007-2009 où le S&P 500 a bondi d’environ 11 %, ainsi que des sauts de plus de 9 % pendant et peu de temps après le marché baissier d’environ un mois en 2020.

Les conseillers suggèrent de mettre de l’argent dans des actions uniquement si cela ne sera pas nécessaire pendant plusieurs années. Le S&P 500 est revenu de chacun de ses marchés baissiers antérieurs pour finalement atteindre un autre sommet historique.

La décennie de baisse du marché boursier qui a suivi l’éclatement de la bulle Internet en 2000 a été notoirement brutale, mais les actions ont souvent pu retrouver leurs sommets en quelques années.

——

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES MARCHÉS BAISSEURS ET À QUELLE PROFONDEUR ALLENT-ILS ?

En moyenne, les marchés baissiers ont mis 13 mois pour passer du pic au creux et 27 mois pour revenir à l’équilibre depuis la Seconde Guerre mondiale. L’indice S&P 500 a chuté en moyenne de 33 % pendant les marchés baissiers de cette période. La plus forte baisse depuis 1945 s’est produite sur le marché baissier de 2007-2009 lorsque le S&P 500 a chuté de 57 %.

L’histoire montre que plus un indice entre rapidement dans un marché baissier, moins il a tendance à être. Historiquement, les actions ont mis 251 jours (8,3 mois) pour tomber dans un marché baissier. Lorsque le S&P 500 a chuté de 20 % à un rythme plus rapide, l’indice a enregistré une perte moyenne de 28 %.

Le plus long marché baissier a duré 61 mois et s’est terminé en mars 1942 et a réduit l’indice de 60 %.

——

COMMENT SAVOIR QUAND UN MARCHÉ BAISSIER A TERMINÉ ?

Généralement, les investisseurs recherchent un gain de 20 % à partir d’un point bas ainsi que des gains soutenus sur au moins une période de six mois. Il a fallu moins de trois semaines pour que les actions augmentent de 20 % par rapport à leur creux de mars 2020.