Qu’est-ce qu’un kibboutz ? Les communautés israéliennes ont été ciblées par les attaques du Hamas.

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que la violence éclatait en Israël ce week-end, des militants du Hamas ont infiltré plusieurs colonies communales connues sous le nom de kibboutz près de la frontière avec Gaza. Les kibboutzim (au pluriel) ont joué un rôle fondamental dans la fondation d’Israël et occupent toujours une place profondément symbolique dans l’histoire du pays. Le kibboutz de Be’eri, une commune traditionnelle du sud d’Israël, a été particulièrement touché, avec plus de 100 corps retrouvés.

Communautés organisées uniques en Israël, les kibboutzim étaient autrefois connus pour leur culture collectiviste et leur mode de vie agraire, bien que la plupart aient depuis été privatisés. Et même si nombre de ces communautés deviennent synonymes de tragédie, les kibboutzim conservent un héritage comme l’une des expériences socialistes les plus réussies de l’histoire, avec jusqu’à 270 à leur apogée.

« Aucun autre mouvement n’a eu 270 communautés suivant une philosophie aussi similaire », sur une période aussi longue, a déclaré David Leach, professeur à l’Université de Victoria au Canada et auteur de « Chasing Utopia: The Future of the Kibbutz in a ». Israël divisé. « Une partie de leur longévité réside dans leur volonté d’évoluer. »

Ran Abramitzky, professeur à Stanford et auteur de « Le mystère du kibboutz : principes égalitaires dans un monde capitaliste », a comparé un kibboutz typique à un « village pittoresque à la campagne », avec de petits appartements, des sentiers pédestres luxuriants et des commodités, le une sorte d’endroit où les enfants se déplacent librement. Ils sont construits sur les principes de « vie communautaire et coopérative, de partage égal et d’assistance mutuelle », a-t-il déclaré.

Nommés d’après le mot hébreu signifiant « rassemblement », les kibboutzim sont apparus pour la première fois au début des années 1900, avec le développement de la commune agricole de Degania vers 1910. Les colons juifs à l’origine du mouvement considéraient les kibboutzim comme un lieu où le sionisme rencontrait le marxisme.

Les kibboutzim et la culture des kibboutz étaient à l’origine dominés par les Juifs ashkénazes, ou Juifs d’origine est-européenne, et étaient considérés comme moins inclusifs par rapport à ceux d’origine moyen-orientale.

Ces communautés comptaient entre 50 et 2 000 habitants et étaient implantées dans des endroits tels que la frontière avec le Liban, le fleuve Jourdain et autour de la bande de Gaza, et beaucoup ont été construites à l’origine sur ce qui était alors des terres palestiniennes.

Premiers kibboutzim étaient fondés sur une vision socialiste et reposaient en grande partie sur l’agriculture. Les kibboutzniks, comme ils s’appelaient eux-mêmes, partageaient la terre, avaient des salaires égaux et ne possédaient pas de propriété. Dans certaines premières communautés, les enfants étaient élevés par le collectif et vivaient dans une maison où leurs parents leur rendaient visite. Leach a déclaré que des débats philosophiques éclateraient sur des questions telles que la question de savoir si chacun devrait avoir une bouilloire dans sa propre chambre ou en utiliser une partagée pour faciliter davantage d’interactions sociales.

«Il a souvent été décrit comme la forme la plus pure du communisme dans le monde occidental», a déclaré Leach. « Ce n’est pas un socialisme d’État. C’était comme une démocratie radicale dans laquelle tout le monde, y compris les femmes, avait le droit de vote. »

De nombreux kibboutzim se sont finalement industrialisés pour trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent. Le kibboutz HaGoshrim, dans le nord d’Israël, connaissait des difficultés financières jusqu’à ce que la communauté investisse dans la production d’un outil d’épilation pour femmes dans les années 1980. Be’eri, l’un des kibboutzim attaqués ce week-end, dépend d’une grande partie de ses revenus grâce à son imprimerie prospère, fondée en 1950.

Alors que les kibboutzim ont prospéré au milieu du siècle, leur pouvoir et leur prévalence ont diminué dans les années 1970, en particulier après l’élection d’un gouvernement de droite en Israël en 1977, et avec la crise financière des années 1980.

Ils ont néanmoins réussi à rester, et au cours des dernières décennies, de nouveaux rebondissements sont apparus dans le kibboutz. Certaines ont été privatisées et se sont transformées en communautés pour la plupart régulières bénéficiant de certains avantages sociaux. De jeunes idéalistes ont également créé des kibboutzim urbains pour faire avancer des causes sociales. Et quelques-uns, comme Be’eri, ont maintenu l’approche collectiviste traditionnelle qui remonte au début des années 1900.

Le kibboutz a eu un impact « profond » sur la société israélienne, a déclaré Leach, à la fois en établissant le pays et en façonnant la jeunesse d’éminents politiciens, officiers militaires, artistes et écrivains, a déclaré Leach. Il y avait « une sorte de volonté de prendre des risques et d’expérimenter », a-t-il déclaré.