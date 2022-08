Qu’est-ce qu’un jardin sans oiseaux ? Créer un habitat pour qu’ils prospèrent

Au moment où j’écris ceci, j’entends un cardinal trille dans le jardin. Je n’ai pas besoin de regarder par la fenêtre ouverte pour confirmer la source des sons qui la traversent ; J’en suis venu à reconnaître les chansons et leurs chanteurs. Je sais que c’est la tourterelle triste dont le roucoulement me réveille le matin et le moineau dont les pépiements répétitifs complètent le refrain du lever du soleil.

Regarder des oiseaux perchés sur une branche ou visiter une mangeoire donne un certain lien avec la nature que peu d’autres font, et, pour moi du moins, écouter leurs mélodies atténue le stress.

Les oiseaux sont également le moyen le plus rentable de réduire le nombre de parasites dans votre jardin. Leurs petits sont de voraces consommateurs d’insectes, notamment de pucerons, d’aleurodes, de vers du chou, de coléoptères du concombre, de larves, de perce-oreilles, de punaises et surtout de chenilles.

Selon Doug Tallamy, professeur d’entomologie à l’Université du Delaware et auteur de “Bringing Nature Home: How You Can Sustain Wildlife with Native Plants” (Timber Press, 2007), une couvée de mésanges, par exemple, nécessite 6 000 à 9 000 chenilles, livrés par leurs parents, pour les soutenir de la naissance au premier vol, qui dure un peu plus de deux semaines. Cela nettoiera le jardin, c’est le moins qu’on puisse dire.

Pour obtenir ces avantages antiparasitaires, vous n’avez pas besoin d’être un ornithologue expert. Tout ce que vous avez à faire est de créer un habitat favorable aux oiseaux.

L’utilisation de plantes indigènes dans votre jardin nourrira les insectes indigènes, qui, à leur tour, attireront les oiseaux affamés. Sélectionnez un mélange de plantes pour fournir des baies, du nectar et/ou des graines toute l’année. La base de données sur les plantes indigènes de la société Audubon est une excellente source de suggestions de plantes respectueuses des oiseaux pour votre région. Saisissez simplement votre code postal pour commencer. (https://www.audubon.org/native-plants)

Laissez les vivaces à fleurs se tenir debout pendant l’hiver, lorsque la nourriture se fait rare; leurs têtes de graines nourriront les oiseaux non migrateurs. En prime, votre jardin conservera un intérêt vertical tout au long de l’hiver.

Poussez les feuilles d’automne sous les arbustes et les arbres au lieu de les placer en bordure de rue. Les insectes qui se replient sous eux pendant l’hiver soutiendront les oiseaux qui se nourrissent au sol. Et au fur et à mesure que les feuilles se décomposent, elles enrichissent le sol pour donner aux plantes printanières un coup de pouce nutritionnel.

Pour compléter le buffet végétal, installez une mangeoire à oiseaux dans le jardin. Choisissez-en un qui se démonte pour un nettoyage facile et qui est conçu pour garder les graines au sec.

Pour éviter de propager des maladies qui peuvent rendre les oiseaux malades, ne fournissez que suffisamment de graines pour durer quelques jours et nettoyez les mangeoires au moins deux fois par mois avec un goupillon et 1 partie d’eau de Javel diluée dans 9 parties d’eau. Rincez bien et laissez sécher complètement avant de remplir.

N’utilisez que des graines pour oiseaux de haute qualité; comme pour tout, vous en avez pour votre argent. Choisissez des graines énergétiques riches en matières grasses et en protéines, comme les cacahuètes non salées ou les graines de tournesol à l’huile noire, surtout à la fin de l’été. Les oiseaux migrateurs ont besoin de stocker des calories pour préparer leurs voyages de fin de saison.

Évitez les graines contenant des colorants et des arômes artificiels et ne préparez jamais d’aliments vieux ou rances.

Le suif, un gâteau nutritif à base de graisse animale et souvent de vers de farine, de graines ou de céréales, peut être suspendu dans une cage d’alimentation spécialisée conçue pour éloigner les autres animaux sauvages.

Faites pivoter l’emplacement des mangeoires pour éviter l’accumulation de coquilles de graines jetées – et de déjections d’oiseaux – sur le sol dans une zone.

Pensez à prévoir de l’eau fraîche pour le bain et l’hydratation, que ce soit dans un bassin, un bain d’oiseaux ou un autre récipient. Assurez-vous de nettoyer et de désinfecter les bains et autres récipients chaque semaine.

Évitez d’utiliser des insecticides chimiques, qui ne tueront pas nécessairement les parasites immédiatement. Les insectes qui consomment ou entrent en contact avec le produit pourraient ensuite être mangés par les oiseaux, qui peuvent alors être empoisonnés.

—-

Jessica Damiano écrit régulièrement sur le jardinage pour l’Associated Press. Maître jardinière et éducatrice, elle rédige le bulletin d’information The Weekly Dirt et crée un calendrier mural annuel de conseils de jardinage quotidiens. Envoyez-lui une note à [email protected] et retrouvez-la sur jessicadamiano.com et sur Instagram @JesDamiano.

Jessica Damiano, Associated Press