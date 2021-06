Qu’est-ce qu’un implant DAI pour le cœur ?

LE FOOTBALLEUR Christian Eriksen sera équipé d’un défibrillateur cardioverteur implantable suite à son arrêt cardiaque.

L’appareil peut sauver des vies, mais qu’est-ce que c’est ?

Christian Eriksen sera équipé d’un défibrillateur cardioverteur implantable après son arrêt cardiaque le 12 juin (photo) Crédit : AFP

Un défibrillateur cardioverteur implantable ou DAI est un petit appareil de la taille d’une boîte d’allumettes utilisé pour traiter les rythmes cardiaques dangereusement anormaux.

À chaque battement cardiaque, il y a un signal électrique qui fait que le cœur se contracte et pompe le sang.

Mais, chez certaines personnes, cela ne se passe pas correctement.

Un rythme cardiaque anormal ou une arythmie se produit lorsque le cœur peut battre trop lentement, trop vite ou de manière irrégulière.

Dans certains cas, une arythmie peut provoquer une mort subite d’origine cardiaque, qui tue chaque année 100 000 personnes au Royaume-Uni.

Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors du match de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande le 12 juin.

Il s’est effondré alors qu’il était sur le point de recevoir une remise en jeu au choc de millions de téléspectateurs avant que l’assistance médicale n’arrive immédiatement pour lui donner la RCR.

Un défibrillateur cardioverteur implantable ou ICD Crédit : Alamy

Eriksen a été retiré du terrain éveillé et a confirmé plus tard qu’il s’était stabilisé et a été hospitalisé depuis.

Eriksen a accepté la recommandation des spécialistes de Copenhague d’avoir un DAI.

Une déclaration de l’Association danoise de football disait : « Le médecin de l’équipe nationale, Morten Boersen, a été en contact avec le cardiologue…

« Après que Christian ait subi différents examens cardiaques, il a été décidé qu’il devrait avoir un DAI (starter cardiaque). Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque due à des troubles du rythme.

Le DAI est placé sous la peau, généralement juste en dessous de la clavicule, pour surveiller la fréquence cardiaque.

Des fils fins relient le DAI au cœur, où il vérifie en permanence la fréquence et le rythme cardiaques.

Si un DAI détecte un rythme cardiaque dangereux, il peut essayer de le traiter de différentes manières :

1. Stimulation – une série d’impulsions électriques basse tension à un rythme rapide pour essayer de corriger le rythme cardiaque

2. Cardioversion – un ou plusieurs petits chocs électriques pour essayer de rétablir le rythme cardiaque normal

3. Défibrillation – un ou plusieurs chocs électriques plus importants pour essayer de rétablir le rythme cardiaque.

Un DAI est posé sous anesthésie locale et avec sédation et l’opération dure environ une à trois heures.

Des études ont montré que les DAI jouent un rôle dans la prévention de l’arrêt cardiaque chez les patients à haut risque.

Les personnes peuvent en recevoir un si elles ont survécu à un arrêt cardiaque, ont eu une crise cardiaque, ont une maladie cardiaque congénitale ou une arythmie.