Les ordinateurs sont une technologie merveilleuse qui peut changer nos vies d’une certaine manière, mais soyons honnêtes, ce n’est pas la chose la plus simple à comprendre lorsque vous commencez à peine. Une combinaison d’acronymes, de chiffres et d’autres jargons PC rend les choses un peu difficiles à comprendre, mais c’est là que nous intervenons chez Tech Advisor: nous vous aiderons à comprendre les composants de base d’un PC, un à la fois.

Ici, nous décrivons ce qu’est un GPU, à quoi il sert et certaines des questions brûlantes que les gens se posent sur les GPU. Pour en savoir plus sur les autres composants, jetez un œil à ce qu’est un processeur? et notre explicateur CPU vs GPU.

Que signifie GPU?

GPU signifie Graphics Processing Unit, le composant chargé d’alimenter les graphiques sur un PC, le fabricant de composants Nvidia ayant inventé le terme «GPU» dans les années 1990. De nos jours, il est étrange de faire référence au GPU par son nom complet au lieu de l’acronyme – c’est beaucoup plus rapide à dire et plus facile à taper, après tout.

GPU intégré vs discret

La plupart des processeurs modernes sont livrés avec un GPU intégré, également appelé GPU intégré. Traditionnellement, les GPU intégrés sont utilisés pour afficher Windows sur un écran connecté, et ils sont plus que suffisants pour lire des vidéos, regarder des images et afficher des sites Web complexes, mais ils ne sont pas tout à fait capables d’alimenter des logiciels plus exigeants graphiquement comme jeux et logiciels de montage vidéo.

Ce n’est pas tout à fait le cas avec des graphiques intégrés plus modernes, les GPU intégrés UHD d’Intel offrant des performances graphiques décentes sans avoir besoin d’une carte graphique volumineuse et volumineuse, ce qui permet de maintenir les performances des ordinateurs portables même légers. Le 11eLe GPU intégré du chipset Intel est capable de frapper [email protected] à une qualité moyenne dans Rocket League – ce qui n’aurait pas été possible avec un GPU intégré il y a seulement quelques années.







En ce qui concerne les tâches graphiques plus avancées, vous aurez besoin d’un GPU discret, généralement présent dans les ordinateurs de bureau haut de gamme. C’est là que les deux principaux acteurs, AMD et Nvidia, entrent en jeu.

Les GPU dédiés tels que AMD et Nvidia sont complètement séparés du processeur et se connectent directement à la carte mère via des slots PCIe. Ils arborent leur propre allocation de mémoire dédiée pour les opérations graphiques exclusivement, ce qui leur permet de gérer facilement des applications graphiques complexes, et si vous avez encore besoin de plus de puissance, certains PC haut de gamme vous permettront d’utiliser deux GPU côte à côte. C’est sans doute excessif pour un PC de jeu standard, mais idéal pour les solutions d’entreprise.

Les GPU dédiés devraient être votre choix si vous faites quelque chose d’exigeant graphiquement comme le rendu d’une CAO 3D, l’édition de vidéo à 360 degrés ou la lecture des derniers jeux AAA en ultra-qualité à [email protected] Si vous êtes heureux de jouer occasionnellement et que vous souhaitez vous concentrer davantage sur la productivité, un GPU intégré moderne devrait faire l’affaire.

Qu’est-ce que la technologie de lancer de rayons?

La technologie de traçage de rayons, trouvée sur les GPU plus récents Nvidia RTX 30 Series et AMD RX 6000 Series, est une technique de rendu dédiée pour tracer de manière réaliste le chemin de la lumière, simulant les sources lumineuses de manière réaliste pour créer des environnements et des objets plus authentique. Il simulera également la façon dont la lumière interagit avec les objets virtuels qu’elle touche et comment cela, à son tour, interagit avec le monde. Tout cela est très impressionnant.

La technologie peut varier en fonction de l’application, mais l’utilisation la plus courante du lancer de rayons est actuellement le jeu.

Les jeux de lancer de rayons semblent plus réalistes et offrent des environnements plus immersifs à explorer pour les joueurs, qu’il s’agisse d’un seul faisceau de lumière qui brille à travers les fenêtres fermées d’une maison abandonnée que vous explorez ou d’un éclairage au néon reflétant parfaitement les murs métalliques brillants. d’une ville futuriste dans laquelle vous vous frayez un chemin. C’est une expérience transformatrice, et qui fait plus de différence que simplement augmenter les textures ou la résolution.







Minecraft RTX est un exemple parfait de la différence que la technologie de lancer de rayons peut apporter à un jeu. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre pratique Minecraft RTX.

Les GPU sont-ils uniquement nécessaires pour jouer à des jeux?

Alors que les GPU discrets sont principalement utilisés pour alimenter des programmes graphiquement intenses comme les jeux, les logiciels de montage photo et vidéo, etc., l’utilisation des GPU est en constante expansion.

En raison de la capacité des GPU à effectuer des opérations parallèles sur plusieurs ensembles de données, les scientifiques et les ingénieurs se tournent de plus en plus vers les GPU pour les applications scientifiques et basées sur l’IA. Cela est en partie dû au fait que les GPU sont plus efficaces que les processeurs haut de gamme en matière d’apprentissage automatique, avec des GPU capables de traiter plus au cours d’une période donnée qu’un processeur, et les avantages s’étendent également à l’alimentation des réseaux de neurones.

Il y a aussi l’utilisation de GPU pour extraire la crypto-monnaie, ce qui a en fait causé un manque de stock disponible sur le marché des GPU à son apogée en 2017 et 2018.