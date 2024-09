NEW YORK, 28 septembre — Sean « Diddy » Combs a été arrêté à Manhattan, New York, le 16 septembre après avoir été inculpé par un grand jury, accusé de racket et de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition.

Un acte d’accusation fédéral de 14 pages accusait le rappeur d’avoir organisé des événements connus sous le nom de « Freak Offs ».

L’acte d’accusation accuse Combs et d’autres personnes d’avoir utilisé son pouvoir et son prestige pour intimider, menacer et attirer des victimes féminines sous prétexte d’une relation amoureuse.

Avec « l’aide de membres et d’associés », il affirme que Combs « a transporté des travailleuses du sexe à travers les frontières de l’État et à l’échelle internationale » et « a ensuite utilisé la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des hommes commerciaux ». travailleurs que Combs appelait, entre autres choses, des « Freak Offs » », a rapporté Unilad.

Les procureurs ont maintenant détaillé ce que les « Freak Offs » auraient orchestré par Diddy.

« Freak Offs »

Alors, quels étaient les « Freak Offs » ? Selon les actes d’accusation :

• Dans « Freak Offs », Combs « arrangeait, dirigeait, élaborait et produisait des performances sexuelles » pendant lesquelles il « se masturbait » mais aussi « souvent enregistrées électroniquement ».

• « Les « Freak Offs » se produisaient régulièrement, duraient parfois plusieurs jours et impliquaient souvent plusieurs travailleuses du sexe. »

• Une « grande variété de substances contrôlées a été distribuée par Combs aux victimes » lors de ces « Freak Offs », en partie pour garder les victimes obéissantes et dociles.

• Les victimes ont été soumises à « des violences physiques, émotionnelles et verbales de la part de Combs pour les amener à se livrer à des « Freak Offs » afin qu’il puisse garder le contrôle sur ses victimes à travers, entre autres choses, la violence physique, les promesses d’opportunités de carrière, l’octroi et la en menaçant de refuser leur soutien financier, et par d’autres moyens coercitifs, notamment suivre leurs déplacements, dicter leur apparence, surveiller leurs dossiers médicaux, contrôler leur logement et leur fournir des substances contrôlées.

• Des vidéos filmées de « victimes se livrant à des actes sexuels avec des travailleuses du sexe » ont été conservées par Combs – parfois sans que les parties se rendent compte qu’elles étaient filmées.

• Pendant et séparément des « Freak Offs », Combs aurait également frappé, donné des coups de pied, jeté des objets et parfois traîné les victimes par les cheveux, les agressions entraînant souvent des blessures qui prenaient des jours ou des semaines à guérir.

• La célébrité en disgrâce a menacé la carrière et les moyens de subsistance des victimes, y compris si elles résistaient à participer aux « Freak Offs », les victimes estimant qu’elles ne pouvaient pas refuser les demandes de Combs sans risquer leur sécurité financière ou professionnelle ou sans répercussions sous forme de violence physique ou émotionnelle. .

• « Des liquides intraveineux pour récupérer de l’effort physique et de la consommation de drogues » après que les « Freak Offs » aient été administrés à Combs et à ses victimes.

Allégations de dissimulation

L’acte d’accusation allègue que des superviseurs de haut rang, du personnel de sécurité, du personnel de maison, des assistants personnels, ainsi que d’autres employés de Combs Business ont aidé à organiser les événements, qu’il s’agisse de réserver des chambres d’hôtel, de commander des fournitures telles que « de l’huile pour bébé » ou de nettoyer après.

En mars de cette année, lorsque les résidences de Combs ont été perquisitionnées, « plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant » ont été récupérées.

Le document indiquait également que Combs avait utilisé les enregistrements sensibles, embarrassants et incriminants qu’il avait réalisés lors des « Freak Offs » comme garantie pour garantir l’obéissance et le silence continus des victimes.

*Si vous êtes victime de violence sexuelle, les lignes d’assistance suivantes offrent une assistance gratuite et confidentielle : Talian Kasih au 15999 ou WhatsApp 019-2615999 (24h/24 et 7j/7) ; All Women’s Action Society au 016-2374221 / 016-2284221 (9h30-17h30) ; et Women’s Aid Organization (WAO) au 03-30008858 ou SMS/WhatsApp TINA 018-9888058 (24h/24 et 7j/7)