Qu’est-ce qu’un Emmy ? Une répartition du prix prestigieux

Les Emmy Awards, l’un des prix les plus prestigieux de la télévision, ont été lancés en 1949 par Syd Cassyd. Lorsque les Emmys ont commencé, les billets ne coûtaient que 5 $ pour l’événement et il n’y avait que six prix décernés. Aujourd’hui, l’événement s’est considérablement développé en rassemblant les plus grands noms de la télévision et en attirant chaque année des millions de téléspectateurs à la maison. Il existe différents types d’Emmy Awards pour lesquels des nominations sont attribuées chaque année, notamment les Primetime Emmys, les Sports Emmys et les Daytime Emmys.

En quoi les Emmys sont-ils différents des Oscars ?

La différence entre les Emmys et les Oscars est que les Emmy Awards ne sont décernés qu’à la télévision alors que les Oscars sont décernés au cinéma. Les Emmy Awards – ou Emmys – sont décernés par trois organisations différentes. Les Primetime Emmy Awards sont administrés par la Television Academy. L’Académie nationale des arts et des sciences de la télévision décerne des Emmys de jour, de sport, d’information et de documentaire et l’Académie internationale des arts et des sciences de la télévision est responsable des Emmys internationaux. Les nominés et les gagnants des Oscars sont choisis par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, également connue sous le nom d’Académie.

Le prix décerné aux gagnants d’un Emmy est une femme ailée tenant un atome tandis que le prix décerné aux gagnants d’un Oscar est une statuette en or. Certaines catégories pour les Emmy Awards sont la meilleure comédie, le meilleur drame, la meilleure série limitée et le meilleur acteur et actrices pour divers genres. Pour les Oscars, certaines catégories incluent la meilleure image, la meilleure réalisation, le meilleur acteur, le meilleur scénario et la meilleure photographie.

Que représente Emmy ?

En fait, Emmy ne représente rien et fait référence au prix décerné. C’est Harry Lubcke, le troisième président de l’Académie, qui a trouvé le nom. Selon le site des Emmy Awards, il a suggéré le nom “immy” qui vient du surnom de l’image orthicon camera. Ce nom est resté, bien qu’il ait ensuite été modifié en “Emmy” tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Qu’est-ce qui se qualifie pour un Emmy?

Pour qu’une émission se qualifie pour un Emmy, l’émission doit initialement être diffusée à la télévision américaine entre le 1er juin et le 31 mai d’une année donnée.

Qui a le plus d’Emmy ?

La personne qui a remporté le plus d’Emmy Awards est Julia Louis Dreyfus qui a remporté 11 prix et a été nominée 26 fois. Drefus a été nominée pour de nombreux Emmys pour son interprétation d’Elaine dans la populaire sitcom des années 90 “Seinfeld”, et a remporté un Emmy pour le rôle en 1996. Elle a remporté un Emmy en 2006 pour “Les nouvelles aventures de la vieille Christine” mais “Veep” est où elle a vraiment remporté la plupart de ses victoires aux Emmy Awards. Elle a remporté neuf Emmy Awards pour “Veep” et a été intronisée au Temple de la renommée en 2014. Drefus est à égalité pour le plus grand nombre de victoires d’acteur avec Cloris Leachman. Les deux ont tous deux huit Emmys pour leur rôle.

“Saturday Night Live” est la série la plus nominée de l’histoire des Emmys. Le spectacle a reçu 315 nominations aux Emmy Awards et a remporté 86 Emmy Awards.