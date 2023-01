Qu’est-ce qu’un échauffement dynamique et quels exercices doit-il inclure ?

Comment fonctionne un échauffement dynamique ?

Les échauffements dynamiques impliquent une série d’exercices, dont au moins certains sont des étirements dynamiques qui permettent aux articulations de parcourir toute leur amplitude de mouvement. Imaginez un sprinteur sautant sur la piste, un gardien de but traînant sur le terrain ou un meneur de jeu se déplaçant dans les mouvements d’un lancer franc.

Les mouvements dynamiques augmentent la température de votre corps et commencent à solliciter doucement vos tissus mous. Ensemble, cette chaleur et ce stress produisent ce qu’on appelle un effet thixotrope, a déclaré David Behm, professeur et scientifique de l’exercice à la School of Human Kinetics and Recreation de l’Université Memorial de Terre-Neuve. Les muscles et les tendons deviennent moins visqueux et se déplacent plus fluidement, un peu comme le fait de secouer une bouteille déloge le ketchup collé, ou le miel s’amincit lorsque vous le mélangez dans une tasse de thé chaud.

En raison de son rythme rapide, l’étirement dynamique active également des capteurs intracellulaires appelés fuseaux musculaires, qui amplifient ensuite les courants électriques qui aident votre esprit et vos muscles à communiquer et rendent vos muscles plus réactifs, a déclaré le Dr Behm. Un effet opposé se produit lorsque vous maintenez des étirements longs et lents : ces mêmes fuseaux sont supprimés, ce qui ralentit les messages entre votre cerveau et votre corps pour aider à réduire la tension et l’oppression. C’est pourquoi les étirements statiques en eux-mêmes – bien qu’importants pour l’amplitude des mouvements et la réduction des blessures – ne vous préparent pas à un entraînement, a-t-il déclaré.

En plus des avantages immédiats des échauffements dynamiques, le Dr López Samanes a déclaré qu’au fil du temps, une agilité et une coordination améliorées peuvent également réduire votre risque de blessure. La recherche suggère que ces routines de pré-entraînement au moins deux fois par semaine pendant 10 à 12 semaines pourraient protéger les muscles, les articulations et les os des dommages.