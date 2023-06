Qu’est-ce qu’un dôme chauffant ? Les températures torrides au Texas devraient se propager au nord et à l’est

Les températures torrides provoquées par un «dôme de chaleur» ont taxé le réseau électrique du Texas et menacent d’atteindre des sommets records dans l’État avant qu’ils ne devraient augmenter au cours de la semaine à venir, mettant encore plus de personnes en danger.

« À l’avenir, cette chaleur va s’étendre … au nord de Kansas City et de tout l’État de l’Oklahoma, dans la vallée du Mississippi … jusqu’à l’extrême ouest de la Floride Panhandle et certaines parties de l’ouest de l’Alabama », tout en restant au-dessus du Texas, a déclaré Bob Oravec, chef de file prévisionniste auprès du National Weather Service.

Des températures record d’environ 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius) sont prévues lundi dans certaines parties de l’ouest du Texas et aucun soulagement n’est prévu avant les vacances du 4 juillet, a déclaré Oravec.

QU’EST-CE QU’UN DÔME CHAUFFANT ?

Un dôme de chaleur se produit lorsque la haute pression stationnaire avec de l’air chaud se combine avec de l’air plus chaud que d’habitude dans le golfe du Mexique et la chaleur du soleil qui est presque directement au-dessus, a déclaré le climatologue de l’État du Texas, John Nielsen-Gammon.

« Au moment où nous arrivons au milieu de l’été, il est difficile de faire monter l’air chaud », a déclaré Nielsen-Gammon, professeur au Texas A&M’s College of Atmospheric Sciences. « Si cela doit arriver, c’est à cette période de l’année que cela arrivera. »

Nielsen-Gammon a déclaré que juillet et août n’avaient pas autant de soleil parce que le soleil se retirait du solstice d’été, qui était mercredi.

« Une chose un peu inhabituelle à propos de cette vague de chaleur est que nous avons eu des mois d’avril et de mai assez humides, et généralement cette humidité supplémentaire sert de climatiseur », a déclaré Nielsen-Gammon. « Mais l’air en altitude est si chaud qu’il n’a pas pu empêcher la vague de chaleur de se produire et a en fait ajouté un peu à l’humidité. »

À QUOI LA CHALEUR EST-ELLE IMPLIQUÉE POUR L’INSTANT ?

La chaleur a poussé l’opérateur du réseau électrique du Texas, Electric Reliability Council of Texas, à demander la semaine dernière aux habitants de réduire volontairement leur consommation d’électricité en raison de la demande record prévue sur le système.

Le National Integrated Heat Health Information System rapporte que plus de 46 millions de personnes de l’ouest du Texas et du sud-est du Nouveau-Mexique à l’ouest de la Floride Panhandle sont actuellement sous alerte à la chaleur. Le NIHHIS est un projet conjoint des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies et de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La chaleur survient après les tempêtes de dimanche qui ont tué trois personnes et laissé plus de 100 000 clients sans électricité dans l’Arkansas et le Tennessee et des dizaines de milliers impuissants en Géorgie, au Mississippi et en Louisiane, selon poweroutage.us.

CHANGEMENT CLIMATIQUE?

Au Texas, les températures élevées quotidiennes moyennes au Texas ont augmenté de 2,4 degrés – 0,8 degrés par décennie – depuis 1993, selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration au milieu des inquiétudes concernant le changement climatique causé par l’homme entraînant une augmentation des températures.

Plus tôt ce mois-ci, le comté de Multnomah, dans l’Oregon, a intenté une action en justice de 1,5 milliard de dollars contre plus d’une douzaine de grandes entreprises de combustibles fossiles pour récupérer les coûts liés aux événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique.

Le procès, rapporté pour la première fois par The Oregonian / OregonLive, allègue que la pollution par le carbone combinée émise par les entreprises a été un facteur important dans la cause et l’aggravation d’un dôme thermique de 2021 qui a tué 69 personnes.

Un avocat de Chevron Corp., Theodore J. Boutrous, Jr., a déclaré dans un communiqué que le procès faisait « des affirmations nouvelles et sans fondement ».

Ken Miller, l’Associated Press