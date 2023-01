Qu’est-ce qu’un “cyclone à la bombe” ? Voici pourquoi c’est si menaçant

Le mercredi et le jeudi, les zones de Californie du Nord et du Sud sont sur le point de connaître des précipitations excessives, inondations, glissements de terrain, fortes chutes de neige et vents extrêmement violents, selon le National Weather Service. Et il y a deux coupables derrière la dévastation prévue : une tempête majeure connue sous le nom de « cyclone à la bombe » et un phénomène aérien appelé « rivière atmosphérique ».

“Il est maintenant temps de terminer les préparatifs de la tempête”, a déclaré mercredi un représentant du NWS, selon une transcription en ligne des prévisions de l’organisation pour la région de la baie de San Francisco. discussion. “Mais cette fenêtre se ferme, car les vents ne feront que continuer à augmenter tout au long de la journée.”

Alors, que signifient “cyclone à la bombe” et “fleuve atmosphérique” ? Et pourquoi sont-ils suffisamment inquiétants pour inciter des organisations comme le NWS à exhorter les habitants de la côte ouest à se préparer à un “système brutal« cela pourrait entraîner perte de vie humaine?

Qu’est-ce qu’un cyclone à la bombe ?

En termes simples, un cyclone à la bombe est une grosse tempête intense associée à une chute soudaine et importante de la pression atmosphérique.

En général, les cyclones, qui sont essentiellement colonnes d’air géantes et montantes, se forment lorsqu’une masse d’air à basse pression rencontre une masse d’air à haute pression. Mais les cyclones à la bombe se produisent lorsque le la pression chute soudainement et brutalement dans la section basse pression-masse. Cela rend la différence de pression entre les deux masses beaucoup plus prononcée, ce qui intensifie les vents corrélés à la tempête.

Vous pouvez imaginer que la colonne du cyclone à la bombe monte très vite tout d’un coup, abaissant la pression de l’air au centre beaucoup trop rapidement et créant une sorte d’effet de vide, produisant des vents ultra-forts dans le processus.

Pendant ce temps, la rotation de la Terre pousse ces vents de haute intensité à travers le monde, comme ceux qui sont prêts à atterrir en Californie mercredi et jeudi.

Plus précisément, ces puissantes rafales sont susceptibles de déferler sur la côte à des vitesses comprises entre 60 et 65 miles par heure (97 et 105 kilomètres par heure). Sur un terrain plus élevé, selon le NWS, leurs vitesses peuvent même atteindre 80 milles à l’heure.

“Ces vents forts et en rafales aujourd’hui vont renverser les arbres et créer potentiellement des pannes de courant”, a déclaré le représentant du NWS lors de la discussion de mercredi, soulignant que la tempête a déjà commencé à se refermer mais va bientôt s’intensifier.

Pour aggraver les choses, ce cyclone à la bombe est accompagné de ce qu’on appelle une rivière atmosphérique.

Qu’est-ce qu’une rivière atmosphérique ?

Rivières atmosphériques sont essentiellement des courants étroits, ou des rivières, dans l’air qui transportent beaucoup de vapeur d’eau à travers le monde. Ils transportent la majeure partie de cette vapeur d’eau en dehors des tropiques, puis la libèrent sous forme de pluie ou de neige.

Les rivières atmosphériques plus petites et plus faibles ne constituent généralement pas une menace majeure – la plupart de ces mini-rivières sont en fait considérées comme bonnes pour reconstituer notre approvisionnement en eau – mais des versions plus extrêmes de ces événements ont le potentiel de créer des inondations et de provoquer des coulées de boue.

Et celui sur lequel les météorologues mettent actuellement en garde est considéré comme un gros problème. On s’attend même à ce qu’il soit plus forte que la dernière rivière atmosphérique qui a frappé la Californie, le week-end du Nouvel An, résultant lors d’inondations majeures, des dizaines de voitures bloquées sur les autoroutes et des milliers de foyers sans électricité.

Ainsi, couplée au cyclone à la bombe dirigé vers la côte ouest, cette rivière atmosphérique particulière pourrait causer pas mal de dégâts sur la côte californienne, des endroits proches de Sacramento jusqu’à Los Angeles. Le cyclone à la bombe “entraînera” plus ou moins la rivière atmosphérique.

“La pluie est susceptible de persister pendant une grande partie de la journée à travers la baie du Nord où la rivière atmosphérique sera placée devant le principal front froid”, a déclaré le NWS. “Ne baissez pas votre garde si les choses semblent plus calmes que ce à quoi vous vous attendiez ce matin.”

Ce ne sera pas une tempête “one and done”

Le NWS a également émis un avertissement selon lequel les précipitations et les orages augmenteront à la fois en couverture et en intensité entre l’après-midi et le soir, ainsi que pour s’attendre à des augmentations des ruisseaux, des ruisseaux, des rivières et des inondations dans les zones urbaines.

🛰Émerveillez-vous devant l’imagerie satellite ce matin. Ceux qui demandent “Où est la tempête” ? C’est encore à venir. La pluie ce matin n’est pas l’événement principal pour ainsi dire. Des pluies plus fortes sont attendues plus tard dans la journée. Les points bleus sont des éclairs. #cawx pic.twitter.com/Q3E4xYur5m – Région de la baie NWS 🌉 (@NWSBayArea) 4 janvier 2023

Quant à un chronologie, l’organisation estime que les vents violents de la tempête diminueront tôt jeudi matin, mais les averses de pluie et les orages se poursuivront pendant une grande partie de la journée. En fin de compte, explique l’agence, il y aura probablement environ 1 à 3 pouces (2,5 à 7,6 centimètres) d’inondations dans les zones urbaines, 3 à 4 pouces (7,6 à 10,2 centimètres) dans les vallées de North Bay, et d’ici vendredi matin, 3-6 pouces (7,6-15,2 centimètres) dans les chaînes côtières et plus de 8 pouces (20,3 centimètres) dans les zones les plus humides comme les montagnes de Santa Cruz, à un peu plus de 70 miles (112 kilomètres) au sud de San Francisco.

Le risque de glissements de terrain peu profonds, de glissements de terrain et de coulées de boue dans les régions vallonnées ou montagneuses persistera. Vendredi, il pourrait y avoir une pause dans les précipitations, mais une extension de la tempête devrait se poursuivre par intermittence jusqu’à mardi – et pourrait éventuellement s’étendre jusqu’au 16 janvier environ.

“Le message à transmettre est la résilience, car il ne s’agit pas d’une tempête” unique et terminée “”, a déclaré le NWS. “Bien sûr, le calendrier et les détails des systèmes ultérieurs seront sujets à changement. Assurez-vous de rester à l’écoute des dernières informations dans les prochains jours”, a conclu la discussion.