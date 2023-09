Qu’est-ce qu’un « cyclone à la bombe », le phénomène météorologique qui frappe la côte de la Colombie-Britannique ?

Après les rivières atmosphériques et les dômes de chaleur, il semble y avoir un nouveau terme météorologique extrême que les Britanno-Colombiens devraient connaître : « cyclones à la bombe ».

Ces tempêtes sont causées par une chute rapide de la pression atmosphérique et peuvent entraîner de fortes pluies et des vents puissants.

Lundi matin, Environnement Canada a mis en garde contre des rafales de vent allant jusqu’à 90 km/h sur l’île de Vancouver et 110 km/heure sur Haida Gwaii en raison d’un cyclone à la bombe au large de la côte de la Colombie-Britannique, qui pourraient être particulièrement destructeurs car les arbres, affaiblis par la sécheresse estivale. , sont susceptibles de se briser, ce qui pourrait entraîner des pannes de courant s’ils tombaient sur des câbles ou d’autres infrastructures.

Les traversées en ferry sont également annulées en raison des risques de vents violents.

Voici quelques informations sur le phénomène météorologique.

En quoi un cyclone à bombe est-il différent d’un cyclone ?

Les cyclones à bombes et les cyclones sont la même chose : la partie « bombe » n’est qu’une référence à la rapidité avec laquelle elle est créée.

Toutes les tempêtes sont le résultat de la collision de systèmes météorologiques froids et chauds, et un cyclone est le terme utilisé lorsque ces masses d’air créent des vents en spirale.

Un cyclone à la bombe, comme celui prévu pour lundi, se produit lorsqu’une chute rapide de la pression atmosphérique entraîne des vents en spirale autour d’un centre dépressionnaire. (Relevé météorologique du Canada)

Pour être qualifié de « cyclone-bombe », il doit y avoir une chute de 24 millibars (l’unité utilisée pour mesurer la pression atmosphérique) en 24 heures, a déclaré Yimei Li, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

« C’est une façon de décrire un système de pression qui chute rapidement », a déclaré Li, notant que « cyclone à bombe » n’est pas un terme météorologique officiel mais devient de plus en plus populaire pour décrire le développement rapide d’une tempête entraînant des vents en spirale.

Les cyclones à la bombe se produisent le plus souvent en automne et en hiver, lorsque les températures baissent.

D’où vient le terme ?

Les origines du terme remontent à John R. Gyakum, professeur de sciences atmosphériques à l’Université McGill, qui l’a inventé aux côtés de Frederick Sanders lorsque les deux hommes étaient au Massachusetts Institute of Technology dans les années 1980 pour décrire les tempêtes intenses qui se sont formées. en automne et en hiver.

Gyakum a déclaré au Washington Post qu’ils voulaient un meilleur moyen de communiquer l’intensité des systèmes de pression afin que le public soit conscient de leurs dangers, même après la fin de la saison des ouragans.

« Notre objectif était de contribuer à faire prendre conscience que les tempêtes océaniques dévastatrices ne se produisent pas uniquement en été », a-t-il déclaré au journal l’année dernière.

Qu’en est-il de la « bombogenèse » ?

Le terme « bombogenèse » est parfois utilisé pour désigner la formation d’un cyclone à bombe.

« Genèse » signifie la formation de quelque chose et le terme « cyclogenèse » est utilisé pour désigner la création d’un cyclone.

Quelle est la fréquence des cyclones à la bombe ?

En tant que sous-type de cyclones, les cyclones à bombe ne sont pas considérés comme courants, mais ils ne sont pas non plus considérés comme rares.

Dans son entretien, Gyakum a noté qu’avant son document de recherche de 1980, il y avait eu plusieurs grosses tempêtes d’automne, certaines ayant entraîné des victimes.

De manière générale, ils ne sont remarquables que lorsqu’ils s’approchent suffisamment près pour atterrir afin de déclencher des avertissements, comme ils l’ont fait en Colombie-Britannique cette semaine.

La vraie question pour les météorologues est de savoir quelle est la puissance des vents associés une fois qu’ils atteignent la terre ferme.

« Il n’est pas nécessaire que ce soit une bombe pour nous avertir du vent », a déclaré Li. « L’impact dépend de l’endroit où se trouve le système. »

À quel point sont-ils dangereux ?

Les cyclones à la bombe peuvent être dévastateurs, comme on l’a vu en décembre 2022, lorsque l’est des États-Unis a connu des dégâts massifs et au moins 50 morts à cause d’une tempête hivernale qui a frappé juste avant Noël.

Encore une fois, a déclaré Li, il s’agit de savoir où le système météorologique atterrit.

« C’est comme un ouragan : s’il ne touche pas terre, alors l’impact n’est pas aussi fort. »

Pour l’instant, le cyclone prévu pour la Colombie-Britannique devrait contourner l’île de Vancouver et la côte sud de la Colombie-Britannique avant de se diriger vers le nord à travers les eaux jusqu’à Haida Gwaii, apportant des rafales de vent pouvant atteindre 110 km/h.

« Si le système devait se déplacer davantage vers la côte, il pourrait provoquer des vents encore plus forts », a déclaré Li.