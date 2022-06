Qu’est-ce qu’un courriel jetable et quand faut-il l’utiliser ?

Dans le milieu professionnel comme personnel, vous avez parfois des informations sensibles dont le piratage pourrait être très compromettant. Il s’agit de données personnelles ou de secrets d’affaires qui ne doivent pas être laissés aux soins du tri manuel. C’est la raison pour laquelle le courrier jetable a été créé pour vous éviter le stress de trier des mails à supprimer et la possibilité d’en oublier un ou deux. Ainsi, vous ne risquez pas de voir vos informations sensibles volées ou consultées par des yeux indiscrets.

Un courriel jetable, c’est quoi ?

Une adresse mail jetable est une adresse électronique temporaire que vous créez pour plusieurs raisons. Etant donné qu’aujourd’hui presque rien ne se fait sans une adresse mail, il serait opportun de séparer votre adresse mail principale de celle occasionnelle vous servant de faire valoir.

Il faut également savoir que les courriels jetables sont proposés par des plateformes spécifiques qui ont des offres diversifiées. Ainsi, il y en a qui proposent plus ou moins 10 mails par jours, d’autres vous proposent des mails qui durent une dizaine de minutes. En tout état de cause, il n’y aura aucune information personnelle qui vous sera demandée.

En effet, il vous suffit d’en choisir un au hasard qui sera validée s’il n’a pas déjà été attribué. Parmi ces sites, il y en a qui proposent des fonctionnalités supplémentaires en fonction de vos besoins. Ce sont souvent les versions payantes.

Pour éviter le tracking

Beaucoup de sites vous demandent votre adresse mail pour que vous puissiez poursuivre votre navigation ou pour bénéficier de certains services. Ainsi, il n’est pas rare d’être dans une impasse car on est intéressé par le site ou le service proposé et on ne veut pas renseigner son mail dans n’importe quel site. Alors, fini ce dilemme car le courriel jetable vous évite de fournir votre adresse mail officielle.

A noter que pour éviter le tracking aussi, utiliser un excellent VPN serait une très bonne idée. A ce propos, voici rien que pour vous, les meilleurs services de VPN pour Windows en France.

En effet, les mails qu’on vous demande dans les sites servent souvent à construire des bases de données. Celles-ci pourront être vendues ou utilisées à des fins de marketing. Il s’agit de méthodes qui se basent sur votre historique de navigation pour vous proposer des offres commerciales. Celle-ci se base sur votre profil consommateur et utilise votre mail pour vous bombarder de produits et services. Le courrier jetable peut être une alternative intéressante pour éviter ce harcèlement.

Pour éviter de surcharger votre boite mail

Une fois que vous donnez votre mail dans différentes plateformes, vous recevez des spams, des newsletters, des messages de toutes sortes. Dans la plupart des cas, ce sont des messages automatiques et groupés de la part de ces plateformes. Par contre, ils pourraient vous faire perdre énormément de temps et vous faire manquer des messages importants. En effet, dans ce flux important d’informations, une information importante pourrait vous échapper. La nature de ce message pourrait même constituer une entrave personnelle ou professionnelle.

Pour éviter le piratage

Il existe beaucoup de sites louches sur le web avec des services fictifs et dont le seul but est de vous pirater. C’est un réel problème car vous pouvez ne pas avoir l’expertise ou le flair de les détecter. Ainsi, s’ils vous proposent des services ou des produits qui vous intéressent vous pourriez vous lancer aveuglement ou abandonner par précaution. Avec le courriel électronique jetable, vous n’avez plus besoin de prendre ce risque ou d’abandonner définitivement. Vous pouvez tout simplement créer un site temporaire qui vous permet d’accéder aux services du site. Ainsi, du fait que vous n’avez fourni aucune information personnelle, vous ne risquez absolument rien.

Pour faire des tests

En tant que commercial, chef d’entreprise ou même étudiant, vous pouvez utiliser des courriels jetables pour tester des sites web, créer des applications ou tester certaines fonctionnalités telles que les formulaires de contact.

Toutefois, il faut préciser qu’il existe des plateformes avec lesquelles le courriel jetable peut ne pas marcher. C’est le cas par exemple de réseaux sociaux tels que Facebook. Ainsi, lorsque pour une raison ou une autre votre compte est restreint ou bloqué, vous aurez besoin de votre adresse mail pour le débloquer.

En gros, le courriel jetable permet d’assainir votre adresse mail principal, d’éviter le piratage, les mails indésirables et le tracking. Ainsi, vous ne perdez plus de temps à vérifier la fiabilité d’un site et éviter de vous faire avoir.