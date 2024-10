Qu’est-ce qu’un conservateur en architecture ?

© Ali Karimi | Biennale des arts islamiques, The Dig par Studio Bound

Dans son livre « Curation : le pouvoir de la sélection dans un monde d’excès« , Michael Bhaskar définit la curation comme « l’utilisation d’actes de sélection et d’arrangement (mais aussi d’affinage, de réduction, d’affichage, de simplification, de présentation et d’explication) pour ajouter de la valeur ». Originaire du mot latin curaresignification prendre soin dele rôle du conservateur dans la dissection de notre compréhension du monde qui nous entoure ne peut être négligé. Au fil du temps, à mesure que la définition se transforme en différents corps, la pratique de la conservation continue d’évoluer, remplissant les rôles de gardiens de notre environnement bâti et de penseurs de différentes formes pour l’amélioration globale de la société.

Au début des années 1800, Baron Dominique Vivant Denon fut le premier directeur du musée du Louvre de renommée mondiale. Il a hérité d’un excédent important d’art sous le règne de Napoléon, un montant qui ne pouvait pas remplir les vastes salons du musée. Le premier travail de Denon fut d’organiser la collection, et à travers les thèmes des deux chronologie et écoles nationales, il a su trouver une logique à l’œuvre et à sa place dans le musée. Faisant de l’institution un musée de classe mondiale, Denon est le premier conservateur tel que nous comprenons le mot aujourd’hui.

© WikiMédia | Vivant Denon

Il est intéressant de noter que sous l’Empire romain, le terme conservateurs fait référence aux fonctionnaires occupant des postes de responsabilité et d’autorité. Les fonctionnaires, ou conservateurs, étaient tenus responsables des routes, du trafic fluvial, des jeux publics, des festivals et des biens publics de l’empire. En fait, le rôle de ce « gardien » était étroitement lié à celui de l’environnement bâti sous l’Empire romain, interagissant avec la ville à différentes échelles pour assurer sa viabilité pour tous.

La pratique curatoriale s’étend aujourd’hui bien au-delà des expositions d’art traditionnelles, y compris les formes d’événements et de plateformes culturelles. En fait, la pratique de l’architecture s’est étendue vers l’extérieur, se transformant parfois en curation et vice versa. Cette perspective multidisciplinaire du nouvel âge fait référence à l’implication d’un architecte dans différents domaines, de l’urbanisme au paysage, en passant par l’écriture, le commissariat et des rôles qui vont bien au-delà des frontières traditionnelles de l’architecture.

Aujourd’hui, la curation peut être considérée comme une forme de construction de récits. S’appuyant sur la compréhension de Baskhar du monde de l’excès, la curation peut être comprise comme un moyen de raconter significatif des histoires aux masses. Grâce à une conservation réfléchie, ce rôle peut façonner la manière dont les êtres humains contextualisent les histoires. De plus, cette pratique peut donner de la valeur à des histoires autrement négligées ou mettre en lumière des parties de cultures qui n’ont pas été soigneusement racontées. À une époque d’excès et de formes infinies de narration, les conservateurs peuvent commencer à donner un sens aux histoires perdues, aux matériaux négligés et aux liens entre les territoires, fournissant ainsi aux gens les outils de pensée critique nécessaires à notre avenir proche et lointain.

Lesley Lokko

© Jacopo Salvi | Lesley Lokko

Dans une interview sur place avec ArchDaily, Lesley Lokko définit la curation comme une forme de narration. En tant qu’écrivaine de fiction, elle estime que « la culture est la somme des histoires sur nous-mêmes que nous nous racontons ». Lokko est le commissaire de la Biennale de Venise de cette année, l’une des expositions internationales d’art et d’architecture les plus anciennes et les plus prestigieuses au monde. Cette année, le thème de la Biennale, fixé par Lokko, est « Le Laboratoire du Futur ». Le thème considère le continent africain comme le protagoniste de l’avenir, « le lieu unique où toutes ces questions d’équité, de race, d’espoir et de peur convergent et fusionnent ».

Avec 63 pavillons nationaux, 89 participants et 9 événements collatéraux dans la ville, la Biennale d’architecture de Venise 2023 représente un événement international crucial pour le domaine de l’architecture. Le thème choisi, faisant de l’Afrique le « laboratoire du futur », découle de la volonté de Lokko de repenser l’authenticité et l’empathie dans le futur. De plus, grâce à cette conservation définie, les penseurs, les architectes, les constructeurs, les philosophes, les ethnographes, les urbanistes et les enseignants peuvent commencer le processus de reconstitution de parties de l’histoire négligée du globe et envisager en collaboration la construction à venir d’environnements bâtis.

© Jacopo Salvi | Biennale de Venise

Je pense que toute production culturelle est une forme de récit. Quelqu’un a dit un jour que la culture est la somme des histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes. Il y a donc un besoin très profond de dire quelque chose, de transmettre quelque chose. Dans ces questions de colonie, d’identité, de territoire et d’histoire, de nombreux praticiens noirs ont le sentiment que nous n’avons jamais eu l’espace pour raconter nos propres histoires, et qu’une partie de l’acte de récupérer ce qui a été perdu réside dans le désir de parler. Dans un certain sens, la Biennale a été une expérience de guérison, une sorte de fermeture d’une blessure, d’un vide. — Lesley Lokko

En conclusion, le rôle de Lokko en tant que conservateur est tourné vers l’avenir, en proposant une manière de réfléchir à un problème dans la structure actuelle de l’environnement bâti et en lançant une invitation ouverte aux participants à collaborer au processus de réflexion. De plus, le curation dans cet exercice, il définit simplement le récit à travers lequel l’environnement bâti peut être perçu.

Soren Pihlmann

© Hampus Berndtson | Maison de Fano

Søren Pihlmann est le fondateur et architecte principal de Pihlmann Architects, un jeune cabinet d’architecture basé à Copenhague. Dans une interview accordée à Louisiana Channel, Pihlmann déclare clairement que sa pratique est passée du statut d’architecte traditionnel à celui d’un « type de conservateur, sélectionnant très peu de choses avec une grande sensibilité ».

En fait, dans l’interview, l’architecte décrit sa pratique architecturale avec l’idée d’un « soin absolu ». Il souligne l’importance d’examiner minutieusement le contexte environnant avant de se lancer dans un projet. De plus, Pihlmann exprime que son approche implique désormais de consacrer plus de temps à cette phase initiale de recherche, de s’immerger dans les données et de comprendre les conditions existantes. Affirmant que grâce à ce processus de conservation, le récit architectural émerge de manière organique.

© Hampus Berndston | maisons d’été à rågeleje

Il est intéressant de noter que Pihlmann souligne également la nouvelle approche multidisciplinaire de la pratique de l’architecture, la reliant à différentes échelles d’interactions et différents modes de conservation. La comparaison qu’il établit entre la conservation des interactions sociales dans le développement d’une ville et la conservation des différents matériaux lorsque l’architecte arrive sur un site résume une vision holistique de la pratique architecturale d’aujourd’hui.

Bien que sa pratique soit plus traditionnellement comprise comme « architecture », Pihlmann a récemment été nommé conservateur du pavillon danois à la 19e Exposition internationale d’architecture en 2025. Le pavillon danois, dirigé par Pihlmann, s’articulera autour de la transition vers une société véritablement durable grâce à des méthodes de préservation, de réutilisation et de conservation réfléchies.

© Hampus Berndtson | Villa Landluft

Nous démolissons et reconstruisons plus que nous n’utilisons ce que nous avons déjà, et nous le faisons d’une manière qui porte atteinte non seulement à notre base d’existence, mais en particulier à celle des générations futures. Cette dure réalité ne nous est-elle pas vraiment apparue ? — Soren Pihlmann.

Vallée de Sumayya

© Alanood Al-Sudairi | Biennale des arts islamiques

Cette année a eu lieu la toute première Biennale des arts islamiques, dirigée par l’architecte Sumayya Vally, à Djeddah, en Arabie Saoudite. L’événement a été organisé en partie par Vally, et s’est déroulé dans le terminal ouest du Hajj de l’aéroport King Abdulaziz, conçu par Skidmore, Owings & Merrill. Dans une interview avec ArchDaily, Vally exprime qu’« il existe une définition héritée de l’art islamique qui vient de la France du XVIIe siècle, et les arts islamiques ont continuellement été définis et redéfinis… mais ils n’ont jamais vraiment été définis de l’intérieur par nous, de notre point de vue. « .

© Mark Hazeldine Photographie | Pavillon Serpentine 2021

Vally est le fondateur, architecte et directeur du studio d’architecture collaboratif Counterspace, basé à Johannesburg. La pratique du studio s’articule autour de la définition et de la réimagination simultanées des histoires et des futurs. Choisi pour concevoir le 20e Pavillon Serpentine, Vally travaille entre recherche, projets artistiques interdisciplinaires, projets architecturaux, expositions, recherche urbaine et design.

Je crois que les biennales, les pavillons et les plateformes d’art expérimental et d’architecture sont essentiels car ils offrent un espace pour imaginer l’avenir. –Sumayya Vally

© Jay Langlois | Owens-Corning, terminal du Hajj, aéroport King Abdulaziz / SOM, image fournie avec l’aimable autorisation de SOM

En conclusion, les pratiques de conservation et d’architecture multidisciplinaire se croisent de manière puissante. Les êtres humains peuvent façonner leur compréhension d’eux-mêmes et du monde à travers les choix faits en matière d’environnement bâti, de réinterprétation des récits historiques et d’adoption de positions prudentes dans le présent. Cette pratique met en lumière nos récits, en séparant des éléments qui ont souvent été négligés ou en encourageant de nouvelles méthodes de réflexion sur nos histoires et notre production culturelle en général. Le conservateur peut travailler à de nombreuses échelles différentes, mais ce qui est commun est une sélection réfléchie de concepts présentés et expliqués dans un monde d’excès avec un soin et une préoccupation absolus.

À petite échelle, des architectes comme Søren Pihlmann font preuve de conservation en décidant de ce qui est visible ou caché, de ce qui est au premier plan ou à l’arrière-plan d’un bâtiment en contextualisant la matérialité. Cette forme de conservation façonne notre expérience de l’espace, affectant nos perceptions et nos interactions au sein de celui-ci. Une autre échelle de conservation consiste à revisiter les récits du passé, comme l’illustre Sumayya Vally. Grâce à une conservation minutieuse, les histoires peuvent être racontées, remodelées et expliquées sous de nouveaux éclairages pour modifier et transformer la compréhension actuelle de celles-ci. En abordant le passé de cette manière, les êtres humains peuvent acquérir de nouvelles connaissances, remettre en question les idées préconçues et favoriser une compréhension plus inclusive et nuancée de l’histoire. Enfin, Lesley Lokko met en valeur le pouvoir curatorial de prendre position dans le présent. À travers ce qui est présenté, considéré et expliqué, nous nous engageons dans une forme de curation qui façonne notre récit collectif. En poursuivant activement ce récit organisé, la collaboration et un travail significatif vers un avenir meilleur peuvent être favorisés.

© Andrea Avezzu | Présentation de l’Arsenale, La Biennale de Venise

Note de l’éditeur : Cet article a été initialement publié le 17 juillet 2023, dans le cadre du Sujets ArchDaily : Processus de conception, présenté par Conception de code et mis à jour le 2 octobre 2024.