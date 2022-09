Qu’est-ce qu’un compte du marché monétaire ?

Un compte du marché monétaire combine les caractéristiques et les avantages d’un compte d’épargne et d’un compte courant, permettant un accès pratique à vos dépôts tout en gagnant plus d’intérêts qu’un compte courant traditionnel. Alors que le taux d’intérêt moyen, selon le site sœur de CNET Le taux bancairesoit 0,13% pour un MMA, il est possible de trouver des taux 15 fois supérieur dans certaines banques ou coopératives de crédit. Contrairement aux comptes d’épargne, un MMA limite le nombre de retraits par mois – traditionnellement plafonné à six – et paie un taux échelonné en fonction du solde du compte. Plus le solde est élevé, plus votre compte rapportera d’intérêts.

Bref aperçu des comptes du marché monétaire

Les comptes du marché monétaire ont été créés dans les années 1970 par Henry BR Brown, un ingénieur devenu gestionnaire de fonds, et son assistant, Bruce Brent. Ils ont développé le concept MMA comme moyen d’attirer les petits investisseurs et de contourner les exigences d’investissement importantes pour accéder aux taux plus élevés disponibles pour les bons du Trésor. À cette époque, l’exigence d’investissement minimum commençait à 100 000 $, laissant la plupart des petits investisseurs sur la touche. Il a regroupé des comptes plus petits de plusieurs investisseurs pour atteindre des minimums d’investissement plus élevés, créant le fonds de réserve.

Avance rapide de 50 ans jusqu’à aujourd’hui pour voir que les MMA sont des produits financiers bien connus offerts par la plupart des banques et des coopératives de crédit. Ils gagnent des intérêts variables, le taux du marché – d’où le nom de “marché monétaire”. Ces comptes sont considérés comme des investissements sûrs car ils sont assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation s’ils sont proposés par une banque, ou par la National Credit Union Administration pour les coopératives de crédit, pour des montants allant jusqu’à 250 000 $.

Comment fonctionne un compte du marché monétaire

Un compte du marché monétaire est un type de compte d’épargne qui offre des fonctionnalités généralement associées à un compte courant. De nombreux MMA ont une exigence de dépôt minimum plus élevée à ouvrir qu’un compte d’épargne et limitent le nombre de retraits autorisés par mois. Comme un compte courant, un compte du marché monétaire offre aux propriétaires la possibilité d’accéder à des fonds par le biais de cartes de débit ou de chèques.

L’intérêt gagné sur un MMA est variable – cela signifie qu’il fluctue en réaction aux conditions du marché. Comme le Réserve fédérale modifie le taux de référence des fonds fédéraux, les banques augmentent ou diminuent les intérêts offerts sur les produits de dépôt. De plus, un compte du marché monétaire peut également offrir un taux progressif, ce qui signifie que plus le solde du compte est élevé, plus le taux d’intérêt appliqué au solde est élevé.

En échange du taux d’intérêt plus élevé, un compte du marché monétaire limite l’accès aux fonds disponibles. Avant 2020, la Réserve fédérale limitait le nombre de transactions sur MMA à un total de six transactions par mois. Bien que la réglementation ait été modifiée pour supprimer cette limitation, de nombreuses banques imposent toujours les restrictions.

Comment ouvrir un compte du marché monétaire

L’ouverture d’un compte du marché monétaire est un processus simple.

Comparez les caractéristiques des comptes du marché monétaire pour vous assurer que vous sélectionnez le compte offrant les avantages les plus favorables. Les fonctionnalités, les avantages et les restrictions varient d’un secteur à l’autre. Vous voudrez prendre note de :

Taux d’intérêt offerts

Dépôt minimum requis

Solde mensuel minimum requis pour éviter les frais de service

Limitations de l’accès aux fonds

2. Une fois que vous avez sélectionné une banque ou une coopérative de crédit, remplissez une demande.

3. Vérifiez votre identité.

4. Alimentez le compte avec au moins le dépôt initial minimum requis.

En quoi un compte du marché monétaire diffère-t-il d’un compte d’épargne ou d’un certificat de dépôt ?

Un compte du marché monétaire diffère d’un compte d’épargne traditionnel de deux manières principales :

Un compte du marché monétaire offre un accès par carte de débit et des privilèges d’écriture de chèques comme méthode d’accès aux fonds déposés. Les comptes d’épargne offrent généralement un accès au transfert électronique ou une carte de guichet automatique. Les cartes de débit diffèrent des cartes ATM en ce sens qu’elles peuvent être utilisées dans les terminaux de paiement. Un compte du marché monétaire limite également généralement le nombre de fois que l’argent peut être transféré ou retiré par mois et nécessite un solde minimum pour éviter les frais de service mensuels.

Il existe également plusieurs différences entre un compte du marché monétaire et un certificat de dépôtou CD.

Un CD est acheté avec des durées généralement de trois mois à cinq ans. Cependant, certaines banques offrent des durées plus courtes ou plus longues. Un CD est conçu pour encourager l’épargne à moyen et long terme. Un CD limite l’accès aux fonds déposés en imposant une pénalité de retrait anticipé si l’argent est récupéré avant l’expiration de la date d’échéance. Un CD traditionnel ne permet pas de déposer des fonds supplémentaires sur le compte une fois qu’il est établi. Un compte du marché monétaire ne limite pas les dépôts supplémentaires après l’ouverture du compte.

Quelle est la différence entre un marché monétaire Compte et un marché monétaire fonds?

Un fonds du marché monétaire est un type de fonds commun de placement qui investit dans des titres de créance à court terme comme des obligations d’État, des espèces et des quasi-espèces. Les investisseurs achètent des actions et gagnent des rendements sous forme de gains en capital. Les fonds du marché monétaire sont considérés comme des investissements à faible risque, mais ils ne sont pas assurés par la FDIC.

Les comptes du marché monétaire sont-ils sûrs ?

Un compte du marché monétaire est considéré comme un investissement sûr et à faible risque à condition qu’il soit émis par une banque ou une coopérative de crédit assurée par la FDIC ou la NCUA, respectivement, jusqu’à 250 000 $.

Comment choisir le meilleur compte du marché monétaire

Lors de l’ouverture d’un MMA, il y a plusieurs fonctionnalités à comparer avant de décider laquelle est la meilleure.

Quelles sont les exigences de dépôt minimum ? Cela vous aidera à décider si un compte fonctionnera avec votre budget d’épargne. Notez également tout solde minimum requis pour éviter les frais de service. De tels frais de service réduiront la croissance des bénéfices et devraient être évités dans la mesure du possible.

Cela vous aidera à décider si un compte fonctionnera avec votre budget d’épargne. Notez également tout solde minimum requis pour éviter les frais de service. De tels frais de service réduiront la croissance des bénéfices et devraient être évités dans la mesure du possible. Quel taux d’intérêt le compte rapporte-t-il ? Il est important de rechercher des comptes à l’échelle nationale pour trouver les meilleurs tarifs disponibles. Avec la prévalence des options bancaires en ligne, les limites géographiques ne sont pas nécessairement un obstacle à la recherche des taux d’intérêt les plus élevés.

Il est important de rechercher des comptes à l’échelle nationale pour trouver les meilleurs tarifs disponibles. Avec la prévalence des options bancaires en ligne, les limites géographiques ne sont pas nécessairement un obstacle à la recherche des taux d’intérêt les plus élevés. Prenez note de tous les frais associés au compte. Il est important de comprendre tous les frais et toutes les restrictions pouvant entraîner des pénalités pour vous assurer que la croissance de votre compte ne soit pas compromise.

Avantages et inconvénients d’un compte du marché monétaire

Avantages

Un compte du marché monétaire est considéré comme un investissement à faible risque car il est assuré jusqu’à 250 000 $ par la FDIC ou la NCUA qui peut payer un taux d’intérêt plus élevé que les comptes d’épargne traditionnels.

Il fournit un accès par carte de débit et par chèque aux fonds déposés.

De l’argent supplémentaire peut être déposé à tout moment.

Les soldes plus élevés rapportent des taux d’intérêt plus élevés pour les comptes qui fonctionnent selon un modèle à plusieurs niveaux.

La plupart des banques et des coopératives de crédit proposent des MMA via des services bancaires numériques afin que les comptes et les avantages puissent être comparés à l’échelle nationale pour localiser les meilleures offres.

Les inconvénients

Les transactions sont généralement limitées à six par mois. En vertu de la règle des transactions excessives connue sous le nom de règlement D, la plupart des MMA sont limités à six retraits par mois (ce qui s’étend aux transactions de protection contre les découverts, aux paiements à des tiers, aux transferts électroniques et téléphoniques et aux retraits ACH). La réglementation D a été suspendue en 2020 et certaines banques ont supprimé ces limites de retraits ; Cependant, certaines banques continuent de facturer des frais en cas de dépassement des limites de retrait.

Un compte du marché monétaire a des exigences de dépôt initiales plus élevées que les comptes d’épargne.

Des frais de service peuvent être imposés si les soldes tombent en dessous d’un niveau cible.

La ligne du bas

Les comptes du marché monétaire partagent des caractéristiques communes aux comptes d’épargne et aux comptes courants. Ils offrent généralement des taux d’intérêt plus élevés que les comptes chèques, mais offrent un accès par carte de débit et par chèque aux fonds déposés. Les comptes du marché monétaire sont les meilleurs pour les épargnants qui recherchent des options d’épargne sûres et à faible risque et qui disposent de suffisamment d’argent pour satisfaire l’exigence de dépôt initial plus élevée. Ces comptes sont les meilleurs pour l’épargne à court terme pour ceux qui n’ont pas besoin de faire de nombreux retraits mensuels.