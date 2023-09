Qu’est-ce qu’un compte d’épargne santé ?

De nombreux travailleurs peuvent réduire leurs primes d’assurance maladie en souscrivant à un plan d’assurance maladie à franchise élevée et en l’associant à un compte d’épargne santé. Les HSA fournissent un triple avantage fiscal: Vous n’avez pas à payer d’impôt sur vos cotisations, l’argent du compte fructifie sans être imposé et les fonds peuvent être retirés en franchise d’impôt lorsqu’ils sont utilisés pour payer des frais médicaux. Contrairement à un compte de dépenses flexible, l’argent de votre HSA peut être reconduit d’année en année et utilisé pour de futurs besoins en matière de soins médicaux, même pendant la retraite. Voici comment décider si un compte d’épargne santé vous convient.

Qu’est-ce qu’un HSA ? Les HSA vous permettent de désigner régulièrement des fonds pour les besoins médicaux à venir. « Un HSA est un compte d’épargne personnel pour les dépenses de santé », explique Shobin Uralil, co-fondateur et COO du fournisseur HSA Lively. Pour être éligible à un HSA, vous devez être inscrit à un plan de soins de santé à franchise élevée. En 2019, un HDHP est défini comme un régime dont la franchise est d’au moins 1 350 $ pour un particulier ou de 2 700 $ pour une famille. Une fois que vous avez un HSA, votre employeur peut également cotiser au compte. En 2019, le montant maximum pouvant être versé dans un HSA est fixé à 3 500 $. Une famille a un plafond de contribution de 7 000 $. Vous pouvez utiliser l’argent du HSA pour payer les frais médicaux admissibles tels que les franchises et les quotes-parts.

Réduisez les impôts avec un HSA. L’un des principaux avantages d’un HSA réside dans le triple avantage fiscal associé à ce type de compte. «Les cotisations sont généralement versées avec des dollars avant impôts», explique Taylor Hammons, responsable des régimes de retraite chez Kestra Financial à Austin, au Texas. De plus, lorsque vous utilisez l’argent du compte pour payer des dépenses de santé admissibles, vous n’aurez pas à payer d’impôts sur les retraits dans la plupart des États. Si l’argent du compte est investi et augmente, vous n’avez pas non plus à vous inquiéter charges fiscales sur les gains de placement. « Tous les revenus sur les actifs du compte sont exonérés d’impôt », explique Hammons.

Économisez pour les frais médicaux futurs avec un HSA. Il n’y a pas de limite de temps sur les actifs que vous accumulez dans un HSA. « S’il reste un solde dans le HSA à la fin de l’année, il est reporté à l’année suivante pour une utilisation future », explique Hammons. Cela signifie que tout argent que vous mettez sur le compte et que vous ne retirez pas a le potentiel de croître. Au fil du temps, le montant du compte pourrait augmenter et être utilisé pour financer plus tard les frais médicaux comme les soins de longue durée.

Décidez si un plan de soins de santé à franchise élevée vous convient. Si vous envisagez d’ouvrir un HSA, vous souhaiterez évaluer votre plan de santé actuel. Si votre employeur propose à la fois des régimes de santé à franchise élevée et à faible franchise, comparez les coûts associés à chaque option. Regardez ce que vous pourriez payer en primes mensuelles, en franchise et en quote-part. « Étant donné que le HSA n’est disponible qu’avec un HDHP, les primes mensuelles sont généralement inférieures aux primes associées à un plan de santé à faible franchise », explique Hammons.

Limites d’âge HSA. « Les HSA peuvent être utilisés par toute personne de moins de 65 ans », explique Lisa Zamosky, directrice principale des communications chez eHealth, une bourse privée d’assurance maladie en ligne. Après 65 ans, vous pouvez continuer à retirer des fonds pour vos frais médicaux, mais vous ne pourrez plus cotiser. Si vous êtes un jeune adulte et que vous ne consultez pas souvent le médecin, vous pourriez bénéficier de la possibilité d’économiser un montant plus important grâce à un HSA. «Les personnes âgées qui sont plus avisées en matière d’investissement aiment parfois les HSA parce qu’elles disposent des fonds nécessaires pour en tirer le meilleur parti», explique Zamosky. Il existe également des avantages spéciaux pour ceux qui approchent de la retraite : les personnes âgées de 55 ans ou plus peuvent déposer 1 000 $ de plus sur le compte chaque année.

Pour quels frais médicaux les fonds HSA peuvent-ils être utilisés ? Si vous souffrez d’un problème de santé qui nécessite un traitement continu, assurez-vous que l’argent d’un HSA peut être appliqué à vos besoins particuliers. « Il existe une longue liste de choses que vous pouvez payer avec l’argent HSA », explique Zamosky. En plus d’utiliser l’argent pour vos franchises et vos quotes-parts, les fonds HSA peuvent payer les frais de soins dentaires et visuels, l’acupuncture, les soins chiropratiques, la fécondation in vitro, les médicaments sur ordonnance et les frais associés aux chiens-guides et autres animaux d’assistance.

Veillez à éviter les pénalités HSA. Les retraits des HSA qui ne sont pas utilisés pour couvrir des frais médicaux feront l’objet de frais. « Si les montants sont utilisés pour autre chose que des frais médicaux admissibles, la distribution est alors soumise à l’impôt sur le revenu et à une pénalité fiscale supplémentaire de 20 pour cent », explique Barry Kozak, consultant chez October Three Consulting à Chicago. Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent retirer des fonds sans pénalité pour les dépenses non éligibles mais devra quand même payer de l’impôt sur le revenu sur la distribution.

Comment investir votre HSA. Avant d’obtenir un HSA, réfléchissez aux contributions que vous pourrez apporter. «Vous ne tirerez le meilleur parti de votre HSA que si vous pouvez vous permettre de cotiser régulièrement à votre compte, au moins jusqu’à ce que vous ayez suffisamment pour couvrir une franchise annuelle», explique Zamosky.