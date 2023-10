Qu’est-ce qu’un compte de dépenses flexible ? Que savoir sur l’allégement fiscal le plus déroutant du système de santé américain.

Remplir un compte de dépenses flexible pour les soins de santé peut ressembler à un jeu pervers de Le prix est correct: Vite, devinez combien d’argent vous allez dépenser en visites chez le médecin, en prescriptions et en urgences médicales imprévues l’année prochaine. Devinez bien et vous économiserez un peu d’argent. Surestimez, et vous pourriez le perdre (ou vous retrouver à acheter frénétiquement de la crème solaire avec vos fonds restants le 31 décembre).

Ou peut-être que vous n’avez pas du tout de compte de dépenses flexible – et c’est vraiment le premier problème des FSA.

Comme le reste du système d’assurance maladie américain, les FSA sont trop compliquées. Ils privilégient les personnes aux revenus plus élevés. Et pourtant, tout comme l’assurance patronnée par l’employeur elle-même, les comptes d’épargne à fiscalité avantageuse sont trop ancrés dans le système américain d’avantages sociaux pour être sérieusement remaniés ou éliminés – même si, dans un monde idéal, c’est exactement ce que l’on souhaiterait. .

Voici comment fonctionnent les FSA. Vous créez un compte lors de l’inscription ouverte. Pour une FSA de soins de santé, vous pouvez décider de mettre de côté environ 3 000 $. Pour une FSA pour personnes à charge, vous pouvez mettre jusqu’à 5 000 $ sur le compte. L’argent est à imposition différée, ce qui signifie qu’il est mis à votre disposition sans être imposé comme un revenu. Mais vous devez le dépenser au cours de l’année civile : seulement environ 600 $ dans un FSA de soins de santé peuvent être reportés à l’année suivante si votre employeur le permet ; aucun roulement n’est autorisé pour la garde de personnes à charge. (Vous pourrez peut-être également créer un compte d’épargne santé, si votre entreprise en propose un et que vous souscrivez à un plan de santé à franchise élevée. Vous pouvez mettre de côté 4 150 $ pour un plan individuel ou jusqu’à 8 300 $ pour un plan familial, et cet argent peut être retourné. On a dit que c’était compliqué !)

Les FSA révèlent à quel point le système de santé américain repose sur le code des impôts. La plupart des gens bénéficient d’une assurance maladie dans le cadre de leur travail, car le gouvernement fédéral ne taxe pas ces prestations de la même manière qu’il impose les salaires.

Si tout cela semble exaspérant et inutilement compliqué, c’est parce que c’est le cas.

«Les FSA sont une extension d’un moyen très inefficace de subventionner l’assurance maladie», m’a dit Gene Steuerle, chercheur à l’Urban Institute et ancien haut fonctionnaire du Département du Trésor. Les FSA ne constituent pas le plus gros problème du système de santé américain : « Ils ne sont qu’un petit morceau de cette matrice plus large », a-t-il déclaré.

Mais ils sont symptomatiques des problèmes qui affectent la façon compliquée dont le pays fournit des prestations.

Personne ne voulait vraiment que les FSA existent, mais maintenant nous sommes coincés avec elles

Alors, qui est responsable de ce système fou ? La FSA a vu le jour il y a environ 40 ans, plus ou moins par accident.

En 1978, lorsque le Congrès a révisé la partie du code des impôts qui traite des avantages sociaux des employeurs, il s’est concentré sur la politique fiscale et non sur les soins de santé. La nouvelle loi autorise les employeurs à proposer des « plans cafétéria », qui permettent aux travailleurs de choisir parmi divers avantages sociaux qu’ils peuvent payer avec des dollars avant impôts. À l’époque, l’accent était mis sur les avantages sociaux comme l’assurance-vie ou les soins d’invalidité, et non sur des comptes de dépenses flexibles, écrivaient deux professeurs de droit, Daniel Fox et Daniel Schaffer, dans un article de 1987 dans une revue universitaire.

Mais quelqu’un a vu une opportunité et les employeurs ont rapidement commencé à ajouter des comptes de dépenses flexibles à leur menu d’avantages sociaux. Les premiers FSA étaient remboursables : si vous ne dépensiez pas tout l’argent, vous le récupériez (avec les taxes retirées) à la fin de l’année. Les employeurs, qui voulaient rivaliser pour attirer des travailleurs bénéficiant de bons avantages sociaux tout en répercutant davantage les coûts des soins de santé, les appréciaient également.

« L’introduction de comptes de dépenses flexibles a rendu les employés moins mécontents, car les employeurs réduisaient la valeur de l’assurance maladie qu’ils fournissaient », ont écrit Fox et Schaffer. « La FSA était la couche de bonbon d’une pilule amère mais nécessaire. » Certains employeurs ont également fait valoir qu’en obligeant les gens à consacrer davantage de leur propre argent aux soins de santé, les FSA contribueraient à contenir les coûts médicaux.

Puis, en 1983, le gouvernement fédéral s’est rendu compte (un peu tardivement) qu’il avait créé une nouvelle façon permettant aux employeurs et aux travailleurs d’éviter l’impôt. Mais à ce moment-là, ces comptes étaient déjà bien établis et populaires auprès des employeurs. La solution de l’IRS a donc été d’introduire un certain risque : ils ont interdit les comptes de dépenses flexibles remboursables, laissant les Américains jouer au jeu de devinettes « utilisez-le ou perdez-le » auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.

Des années plus tard, les employeurs considèrent toujours les comptes de dépenses flexibles comme un outil essentiel pour attirer les talents. Ils ne les abandonneront pas facilement.

« Les bienfaits pour la santé ne sont que des enjeux sur la table. Ils doivent faire un effort avant d’attirer et de retenir une main-d’œuvre de haute qualité », Jake Spiegel, associé de recherche à l’Employee Benefit Research Institute, m’a expliqué comment les services des ressources humaines perçoivent ces avantages, sur la base des groupes de discussion auxquels il a participé.

Et pour ceux qui peuvent les utiliser, ils constituent un avantage appréciable. Les tentatives précédentes visant à limiter les FSA et les HSA ont échoué ou ont fini par être annulées. Les FSA ressemblent à la plupart des autres systèmes de santé américains. Ils ne constituent pas le moyen le plus efficace de couvrir les dépenses nécessaires des personnes. Mais c’est eux que nous avons.

Les FSA sont un autre cadeau discret du gouvernement aux travailleurs les mieux payés

Soyons clairs : si vous disposez d’un FSA et que vous êtes presque sûr de l’utiliser soit pour les soins de santé, soit pour les personnes à charge, c’est une bonne affaire. Utiliser un revenu non imposable pour ces dépenses est plus rentable pour le particulier que d’utiliser un revenu imposé. (Un autre type de compte flexible, les comptes d’épargne santé ou HSA, sont un peu plus compliqués, car ils nécessitent également de s’inscrire à un régime d’assurance maladie avec des frais plus élevés.)

Les gens ont tendance à utiliser les FSA s’ils en ont, m’a dit Spiegel. D’après les recherches de son équipe, environ 90 % des titulaires de comptes retirent de l’argent de leurs comptes chaque année, et le montant total des distributions correspond assez étroitement aux cotisations. En d’autres termes, les gens retirent ce qu’ils ont investi. Les jeunes travailleurs investissent généralement moins d’argent que les travailleurs plus âgés, ce qui est logique : ils s’attendent probablement à avoir moins de frais médicaux au cours d’une année donnée.

Mais pour le gouvernement, il n’est pas évident qu’il s’agisse d’une bonne utilisation des ressources. Les personnes qui bénéficient le plus de ces comptes sont moins susceptibles d’avoir réellement besoin d’aide, tandis que les personnes qui pourraient avoir besoin de cette aide sont moins susceptibles d’avoir la possibilité de s’inscrire dans une FSA en premier lieu.

Parmi les travailleurs se situant dans les 25 pour cent des revenus les plus bas, seulement 1 sur 5 se voit offrir une FSA de soins de santé par son emploi, selon le Centre de politique fiscale d’Urban-Brookings. Pendant ce temps, près de 70 pour cent des personnes appartenant aux 25 pour cent les plus riches, mesurés par leur salaire annuel, ont accès à une FSA. Il est également utile de travailler dans une grande entreprise : les trois quarts des travailleurs des entreprises de 500 employés ou plus peuvent s’inscrire à une FSA, mais seulement 1 travailleur sur 4 dans les entreprises de moins de 100 employés le peut. Le même schéma apparaît pour les FSA pour personnes à charge : dans l’ensemble, seul un travailleur américain sur trois peut ouvrir un compte, et ceux qui le peuvent ont tendance à gagner des salaires plus élevés.

Pourtant, même avec leur portée limitée, beaucoup d’argent est lié aux FSA. Les données sur ces comptes sont extrêmement limitées, mais pour les FSA pour personnes à charge, les Américains ont bénéficié d’un avantage fiscal combiné de 1,2 milliard de dollars en 2020. Des millions et des millions de dollars sont à gagner, et ainsi toute une industrie artisanale s’est développée autour des FSA.

Bien que la garde des personnes à charge ait tendance à être assez simple (si vous avez besoin d’une garderie pendant un an, vous payez probablement la totalité de l’allocation de 5 000 $ à votre fournisseur de services de garde d’enfants), les FSA et les HSA pour soins de santé peuvent être utilisés pour diverses dépenses, allant de la couverture de la quote-part. pour une visite chez le médecin ou des médicaments jusqu’à l’achat d’une nouvelle paire de lunettes de vue.

TheFSAStore.com a fondé toute son activité sur le principe de ne stocker que des articles éligibles aux achats FSA. Amazon possède également son propre magasin FSA. Vous pouvez acheter des vitamines et des suppléments, des médicaments contre le rhume, de la lotion pour bébé, des trousses de premiers secours, des tampons, etc.

Mais cela nous ramène à la question centrale : s’agit-il d’une utilisation intelligente des dépenses fiscales du gouvernement ? Ces avantages sont déjà concentrés parmi les personnes aux revenus les plus élevés. En raison des règles applicables aux FSA de soins de santé, vous devez généralement utiliser tout l’argent que vous avez mis sur le compte avant la fin de l’année. (Les HSA permettent de transférer de l’argent et même d’en retirer pour la retraite, une autre façon dont ils profitent aux personnes déjà privilégiées.)

« Il fallait déterminer à la fin de l’année à quoi diable vous alliez dépenser de l’argent d’ici la fin de l’année », m’a dit Eric Toder, membre de l’institut du Urban-Brookings Tax Policy Center, à propos de sa propre perplexité. expérience avec les FSA. « Il fallait l’utiliser. »

Cela crée la possibilité que les gens dépensent l’argent de la FSA pour des choses dont ils n’ont pas vraiment besoin, pour s’assurer de ne pas perdre l’argent de leur compte. Et comme cet argent est fiscalement avantageux, les gens sont moins sensibles aux coûts qu’ils encourent. C’est exactement le même problème que l’exclusion fiscale des assurances patronales : il s’agit d’argent « gratuit » (du moins par rapport au revenu régulier) et les consommateurs sont donc moins judicieux dans la manière dont ils le dépensent. Cela crée davantage de gaspillage, mais en franchise d’impôt ! – dépenses.

Les experts en politique fiscale avec qui j’ai parlé se grattent souvent la tête lorsqu’ils discutent des FSA. Ce n’est tout simplement pas un domaine d’expertise spécifique pour la plupart des spécialistes des politiques. Même Spiegel, qui a étudié leur utilisation aussi attentivement que quiconque, a déclaré que ces comptes ne constituent « pas un point d’éclair » pour les décideurs politiques.

Pourtant, personne à qui j’ai parlé ne semblait penser que c’était la manière la plus intelligente pour le gouvernement de subventionner ces coûts pour les Américains. Tout comme l’assurance parrainée par l’employeur, si vous partiez de zéro, vous ne proposeriez probablement pas de FSA pour subventionner les dépenses de santé ou de garde d’enfants de votre poche. Ils sont apparus plus ou moins par hasard et persistent en grande partie par inertie.

« Si je réformais le système fiscal, je me débarrasserais des FSA », m’a dit Paul Van de Water, chercheur principal au Centre sur les priorités budgétaires et politiques.

Mais personne non plus ne s’attend vraiment à ce qu’ils disparaissent. L’Affordable Care Act a tenté de limiter les articles autorisés pour les achats FSA, mais après moins d’une décennie, cette disposition a été discrètement annulée dans le cadre des projets de loi de réponse au Covid-19.

Les FSA n’attirent peut-être pas la même attention politique que d’autres parties du système de santé, mais elles ont quand même une base électorale. Ils sont préservés par la règle d’or du système de santé américain, comme l’a expliqué Toder : « Il est très difficile de supprimer les avantages dont bénéficient les gens. »

