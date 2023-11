Qu’est-ce qu’un CDE, une estimation des dommages collatéraux, utilisé par l’armée américaine ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Hatem Moussa/AP

Israël fait l’objet de critiques croissantes pour ses actions à Gaza, où plus de 11 000 personnes ont été tuées, selon les responsables palestiniens, dont une grande majorité de civils. Cela fait suite à l’attaque du Hamas contre Israël le mois dernier, qui a tué 1 400 personnes.

Cibler des civils est un crime de guerre. Mais que se passe-t-il s’il y a des civils à l’intérieur ou à proximité d’une cible militaire légitime ? C’est là qu’entre en jeu ce qu’on appelle la « proportionnalité » dans les lois de la guerre. En effet, l’avantage militaire doit être proportionné à la perte de vies civiles.

Dans un tel cas, l’armée américaine utilise ce qu’on appelle une « estimation des dommages collatéraux », ou CDE, qui détermine combien de civils seraient tués ou blessés lorsqu’une cible militaire serait touchée, explique Michel Paradis, avocat spécialisé en droits de l’homme qui enseigne à Columbia. Faculté de droit.

Et puis vous déterminez la valeur de la cible. S’il s’agit d’un membre d’Al-Qaida qui prépare la prochaine attaque, le calcul peut inclure la mort collatérale possible d’un ou deux civils, mais si la cible, par exemple, est Oussama ben Laden, alors un nombre plus élevé de morts civiles probables peut être considéré comme acceptable. Les chiffres sont générés par des responsables militaires et civils et sont classifiés. Et la décision de frapper cette cible pourrait remonter dans la chaîne de commandement, en fonction du nombre de victimes.

“C’est une simplification excessive”, dit Paradis, “mais par exemple si le CDE est de 1, alors un lieutenant peut ordonner la frappe. S’il est de 10, il doit aller à un major, s’il est de 100, il doit aller à un colonel, et si 1 000, cela doit aller à un général. Tout au long du chemin, vous avez également des avocats militaires qui vous consultent dans le processus dans l’espoir de vous garder honnête.

Qui décide ?

“Qui décide de la proportionnalité ?” demande Aaron O’Connell, un colonel des Marines à la retraite qui enseigne à l’Université du Texas. Il a présenté ce scénario : « Il s’agit d’une norme de personne raisonnable, et la norme est la suivante : tant que la violence est destinée à une cible militaire légitime, comme un centre de commandement du Hamas sous l’hôpital al-Shifa, les dommages collatéraux sont acceptables. 20, 200 ou 2 000 non-combattants sont tués, telle est la question à laquelle une personne hypothétique doit répondre pour juger si des crimes de guerre ont eu lieu. Une norme assez vague. »

Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils prendraient des mesures pour limiter les pertes civiles, mais il incombait à un responsable du Pentagone, Dana Stroul, de fournir plus de détails lors d’une audition mercredi devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur la guerre entre Israël et Gaza.

“Ils ont largué 1,5 million de tracts à Gaza demandant aux civils d’évacuer”, a déclaré Stroul. “Ils ont envoyé des centaines de milliers de SMS et passé des appels téléphoniques sur des téléphones portables. (…) Dans nos conversations avec l’armée israélienne, ils ont clairement indiqué qu’ils évaluaient les estimations des dommages collatéraux avant de lancer des frappes.”

Israël est connu pour faire beaucoup plus en matière de mesures de précaution, dit Paradis, l’avocat des droits de l’homme ; cela n’a pas toujours été cohérent.

“Le plus célèbre d’entre eux est le “toit knocking”, dans lequel ils larguent un explosif petit mais puissant sur le toit d’un bâtiment qui va être la cible d’une frappe”, a-t-il déclaré. “Ils attendent 15 minutes à une heure pour laisser les gens évacuer, puis ils lancent la grève.”

Mais les attaques il y a deux semaines contre un dirigeant présumé du Hamas dans un tunnel à côté du camp de réfugiés de Jabalia à Gaza ont soulevé des questions de proportionnalité et ont conduit à des accusations de crimes de guerre commis par Israël. Une cinquantaine de civils ont été tués dans l’attaque.

“Compte tenu du nombre élevé de victimes civiles [and] Compte tenu de l’ampleur des destructions consécutives aux frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabalia, nous sommes sérieusement préoccupés par le fait qu’il s’agit d’attaques disproportionnées qui pourraient constituer des crimes de guerre”, a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans un communiqué.

En effet, le secrétaire d’État Anthony Blinken a exhorté Israël à faire davantage pour protéger les civils. S’adressant aux journalistes à New Delhi, Blinken a déclaré : « Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués. Beaucoup trop de Palestiniens ont souffert ces dernières semaines. Et nous voulons faire tout notre possible pour éviter tout préjudice et maximiser l’aide qui leur parvient. ”

La question de la proportionnalité « est assez subjective », a déclaré un officier supérieur à la retraite ayant servi au Moyen-Orient et qui a requis l’anonymat étant donné la sensibilité du sujet. “C’est l’attaquant qui décide, mais en fin de compte, l’opinion publique décidera. Israël fera probablement ce qu’il estime devoir gagner tout en essayant d’atténuer les conséquences nationales et internationales en utilisant autant de précision qu’il le juge approprié.”