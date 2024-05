Qu’est-ce qu’un caca fantôme et pourquoi cela se produit-il ? Les médecins expliquent

Avez-vous déjà pris une « caca fantôme ? » La plupart des gens hésitent à aborder un sujet dans la vraie vie : les selles sont un sujet de discussion extrêmement populaire en ligne.

Les soi-disant crottes fantômes sont devenues virales sur TikTok, où vous pouvez trouver d’innombrables vidéos de personnes parlant de ce mystérieux phénomène fécal.

Généralement, lorsque nous passons au n°2, nous voyons des traces dans la cuvette des toilettes ou sur du papier toilette. Alors que vous auriez pu jurer avoir évacué des selles mais qu’il n’y en a aucun signe, vous avez peut-être eu une « caca fantôme ».

Bien que « caca fantôme » ne soit pas un terme que vous trouverez dans la littérature médicale, « les patients sont certainement intéressés à parler de caca fantômes et m’interrogent fréquemment à ce sujet », Dr Felice Schnoll-Sussman, gastro-entérologue et professeur de médecine clinique. à Weill Cornell Medicine, raconte TODAY.com.

Qu’est-ce qu’une crotte fantôme ?

Selon les médias sociaux et les gastro-entérologues, les crottes fantômes peuvent faire référence à différents phénomènes liés aux intestins :

La sensation de besoin de faire caca, qui finit par se transformer en gaz

Un tabouret qui coule au fond des toilettes et disparaît

Un tabouret qui ne laisse aucune trace sur le papier toilette après essuyage

Dans la plupart des cas, faire caca est un mouvement bien orchestré et coordonné, explique le Dr Rabia De Latour, gastro-entérologue à NYU Langone Health, à TODAY.com. Les nerfs de notre rectum, de notre cerveau et des muscles du sphincter anal travaillent tous ensemble pour évacuer les selles au bon moment.

« Les sphincters de notre rectum sont des parties incroyablement intelligentes et sensibles de notre corps », explique De Latour. Cette partie du corps peut en fait faire la distinction entre l’air, le liquide et le solide et laisser sortir sélectivement une chose et pas l’autre, ajoute-t-elle.

Pendant la défécation, « le rectum détecte la pression des selles qui y sont entrées et informe votre corps (et votre cerveau) qu’il est temps de déféquer », explique De Latour. Les muscles du sphincter anal poussent ensuite les selles hors de l’anus de manière contrôlée, explique De Latour.

Parfois, les selles que nous sentons venir ne sont pas du tout des selles, mais des gaz. Vous pouvez ressentir la sensation de devoir aller au numéro 2, vous asseoir sur les toilettes et essayer de pousser, mais rien ne sort, explique De Latour. Lors de ce type de caca fantôme, votre corps et votre cerveau se préparent à aller à la selle sans en avoir réellement.

Un autre type de merde fantôme est celle qui passe rapidement, coule au fond des toilettes et disparaît avant que vous puissiez la voir. Vous pouvez tirer la chasse d’eau et réaliser qu’il n’y a aucun signe de selles dans le bol.

« Il est si bien formé et vous le réussissez si facilement que vous le savez à peine », explique Schnoll-Sussman. Tous les selles finiront par couler, ajoute-t-elle, mais certaines sont plus lourdes et coulent immédiatement.

Le dernier type de crottes fantômes, parfois appelées lingettes fantômes, sont des crottes qui ne laissent aucun résidu visible sur le papier toilette après essuyage, ni aucune trace après le lavage. Quelle que soit votre méthode d’hygiène post-caca préférée, vous ne trouvez aucune preuve par la suite. .

Qu’est-ce qui cause les caca fantômes ?

Il existe plusieurs explications pour lesquelles vous pourriez rencontrer chaque type de caca fantôme, selon les experts.

Le corps peut normalement faire la distinction entre les selles et les gaz et ceux qu’il libère, note De Latour. Cependant, parfois, trop de gaz peuvent s’accumuler dans le rectum et donner l’impression de selles ou de tension, ce qui peut donner à votre cerveau le signal de s’asseoir sur les toilettes.

Le rectum semble plein, « et les sphincters sont stimulés, et vous laissez passer quelque chose, mais ce n’est que de l’air », explique Schnoll-Sussman.

Cela peut se produire après avoir mangé trop d’aliments provoquant des gaz, explique De Latour, ou simplement à cause de ballonnements. L’excès de gaz dans les intestins peut également être causé par la constipation, des troubles digestifs, des déséquilibres bactériens et des intolérances alimentaires, notent les experts.

En ce qui concerne la deuxième définition des crottes fantômes, le fait qu’un tabouret flotte ou coule a beaucoup plus à voir avec ce que nous mangeons, explique Schnoll-Sussman. « Lorsque nous suivons des régimes riches en fibres, ils peuvent rendre les selles plus formées, de sorte qu’elles puissent aller directement dans les toilettes », ajoute-t-elle. Les aliments non absorbables ou non digérés, comme les graines ou le maïs, peuvent également alourdir les selles.

« C’est tout à fait normal. … Les déchets sont censés être denses», explique De Latour.

Les selles qui flottent contiennent souvent plus de graisse ou de gaz, explique Schnoll-Sussman. Cela peut se produire si une personne suit un régime riche en graisses ou si son corps ne peut pas absorber les graisses de manière appropriée, ajoute-t-elle. Des selles gazeuses et flottantes peuvent également résulter d’un excès de gaz dans le tube digestif.

Parfois, le fait qu’un tabouret coule et disparaisse dépend davantage du but et de l’architecture des toilettes, disent les experts.

Lorsque vous essuyez après avoir fait caca, il est normal que certains restes de selles restent dans ou sur l’anus, notent les experts, qui peuvent généralement être enlevés avec quelques lingettes avec du papier toilette ou un lavage rapide. Mais lorsqu’une selle ne laisse aucun résidu ni trace après l’essuyage, cela signifie généralement simplement que les selles sont très bien formées, fermes et évacuées facilement, notent les experts.

La texture des selles et la quantité que vous devez essuyer peuvent dépendre de plusieurs facteurs : l’apport en fibres, la santé intestinale, la quantité d’eau et d’autres nutriments absorbés par les selles dans le gros intestin et le fonctionnement des muscles du sphincter anal, Schnoll- Sussman explique.

Les crottes fantômes sont-elles saines ?

Une selle qui passe facilement, disparaît au fond des toilettes et ne laisse aucune trace après essuyage, n’a rien d’inquiétant. En fait, c’est probablement un bon signe, notent les experts.

« Si (quelqu’un) va à la selle et qu’elle est si propre et bien formée qu’elle ne laisse aucun résidu et coule simplement, il s’agit en fait d’une selle très saine », explique De Latour.

Mais si vous ressentez régulièrement le besoin d’aller au n°2 mais que vous n’y parvenez pas ou que vous avez seulement des gaz, il est peut-être temps de consulter un médecin. Bien qu’il puisse s’agir de quelque chose d’aussi simple qu’un excès de gaz dans le tube digestif, ces types de crottes fantômes pourraient être le signe d’un problème de santé.

Le ténesme est l’envie d’aller à la selle sans pouvoir déféquer, explique De Latour. « On a toujours l’impression qu’il y a quelque chose à l’intérieur, mais rien ne sort du dôme rectal », ajoute De Latour.

Cela résulte souvent d’une inflammation du rectum, qui peut perturber la signalisation entre les nerfs et notre cerveau, ajoute De Latour. Les causes potentielles comprennent les maladies inflammatoires de l’intestin, la maladie de Crohn, les polypes colorectaux et le cancer anal, selon la clinique de Cleveland.

Dans la plupart des cas, il n’y a pas de quoi effrayer les crottes fantômes, mais parlez-en toujours à votre médecin si vous avez des questions ou des inquiétudes, ou si vous remarquez des changements soudains dans vos habitudes intestinales.

Autres problèmes de caca à surveiller

Les professionnels de la santé utilisent un outil appelé Bristol Tabouret Chart pour classer les crottes en sept types différents en fonction de leur forme et de leur consistance. selon la clinique de Cleveland.

« Vous voulez qu’il soit au milieu de ce tableau (type 3 ou 4), un joli tabouret ferme en forme de saucisse », explique De Latour.

Forme ou consistance anormale

Les types 1 et 2 sont généralement un signe de constipation. Les selles ne doivent pas être trop dures, car cela pourrait provoquer des efforts. Avoir continuellement des selles de type 5 pourrait être un signe de problèmes intestinaux dus à un manque de fibres, et les types 6 et 7, la diarrhée, indiquent généralement une maladie ou un autre problème digestif.

Essuyage excessif

Si vous vous retrouvez à vous essuyer sans fin après avoir opté pour le n°2, cela pourrait être dû à un excès de tissu dans le rectum, qui peut être causé par une inflammation grave, des hémorroïdes, des acrochordons anaux et d’autres conditions, explique Schnoll-Sussman.

« Ceux-ci peuvent rendre la défécation un peu plus difficile et permettre aux restes de selles de rester coincés et de devoir être essuyés », ajoute Schnoll-Sussman.

Selles molles persistantes

Les selles molles, également connues sous le nom de diarrhée, ont également tendance à laisser davantage de dégâts, explique De Latour. Il est normal que la plupart des gens aient des selles molles de temps en temps, mais des selles molles sévères ou persistantes peuvent être le signe d’une infection virale ou bactérienne, de troubles digestifs et d’autres problèmes de santé.

Contrôle réduit des selles

Un dysfonctionnement du plancher pelvien, des problèmes du nerf rectal et un affaiblissement des muscles du sphincter anal peuvent également avoir un impact sur la continence, ou sur notre contrôle des selles et sur la quantité de selles ou de résidus laissés, notent les experts.

Du sang ou de la douleur

Peu importe combien vous devez essuyer, n’ignorez jamais le sang ou la douleur, explique De Latour.