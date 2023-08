Qu’est-ce qu’un bien non réclamé et comment réclamer l’argent qui m’est dû ?

Il n’y a rien de tel que le petit frisson de trouver quelques billets d’un dollar froissés dans la poche d’une veste que vous n’avez pas portée depuis un moment. Vous avez peut-être plus d’argent que vous avez oublié d’attendre pour être récupéré – il suffit d’une recherche rapide en ligne.

Chaque État américain, ainsi que Washington, DC, Porto Rico, les îles Vierges américaines, le Kenya et plusieurs provinces du Canada, conservent un registre des biens non réclamés que les gens peuvent ensuite récupérer. Les propriétés non réclamées sont des actifs et de l’argent que les gens ont oublié qu’ils avaient – comme des chèques non encaissés (souvent un chèque final d’un employeur), de l’argent dans d’anciens comptes chèques ou d’épargne, des remboursements, des dépôts de garantie ou le contenu d’un coffre-fort. Environ un Américain sur sept possède des biens non réclamés, selon l’Association nationale des administrateurs de biens non réclamés.

Par exemple, si vous n’avez pas donné à un ancien propriétaire une adresse de réexpédition pour votre dépôt de garantie et que vous n’avez pas déposé le chèque pendant une période prolongée – généralement de trois à cinq ans, selon l’état où vous vivez – cet argent devient « non réclamés. » L’actif est ensuite remis à l’État jusqu’à ce que vous le réclamiez. L’État conservera l’argent jusqu’à ce qu’il soit réclamé par vous ou, en cas de décès, vos héritiers.

« Dans l’État du Colorado [the money is held in] un fonds en fiducie », déclare le trésorier de l’État du Colorado, Dave Young. « Nous détenons l’argent ou le contenu du coffre-fort à perpétuité. »

Comment réclamer l’argent manquant

Vous pouvez vérifier si vous avez des biens non réclamés en recherchant votre nom ou vos anciens noms sur MissingMoney.com, qui est géré par l’Association nationale des administrateurs de biens non réclamés. (La valeur moyenne des réclamations est d’un peu plus de 2 000 $, par MissingMoney.com.) Les résultats peuvent inclure des centaines d’entrées pour des personnes portant le même nom ou des noms similaires, mais vous ne devez tenter de réclamer que des actifs associés à des adresses que vous avez eues dans États, provinces ou même pays dans lesquels vous avez vécu ou travaillé. Les entreprises et les organismes à but non lucratif peuvent également avoir des biens non réclamés.

« Quelqu’un peut être un citoyen américain, mais peut avoir vécu pendant un certain temps dans l’un des [Canadian] provinces, Porto Rico, Kenya », dit Young. « De même, quelqu’un peut être venu ici pour vivre et est toujours en train de devenir citoyen ou est sous une sorte de visa et a peut-être été séparé de son argent. »

La recherche de biens non réclamés est gratuite. Parfois, des sociétés tierces facturent des frais pour localiser les objets perdus, et ces sociétés sont légales. Cependant, toutes les informations sur les biens non réclamés sont disponibles gratuitement en ligne.

Pour revendiquer un actif, cliquez sur le bouton « réclamer ». Vous pouvez être redirigé vers le site Web spécifique du Trésor de votre État. Vous devrez prouver votre identité en fournissant votre nom, votre numéro de sécurité sociale, une copie de votre pièce d’identité, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale. Vous pouvez réclamer des biens au nom d’un parent décédé, mais vous aurez besoin d’une documentation appropriée qui montre que vous êtes l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de votre parent.

Une fois que l’État a examiné vos documents, il se peut qu’on vous demande plus d’informations pour prouver votre identité. Si ce n’est pas le cas, l’État vous enverra un chèque du montant qui vous est dû, généralement dans quelques semaines. Pour les réclamations supérieures à 1 000 $, vous devrez peut-être fournir un formulaire de réclamation notarié, dit Young.

Comment éviter que votre argent ne disparaisse

Afin d’éviter que votre argent ne soit non réclamé en premier lieu, assurez-vous que tous vos comptes – chèques, épargne, IRA, etc. – sont actifs en effectuant des dépôts ou des retraits périodiquement. Assurez-vous également que vos coordonnées sont à jour pour ces comptes.

N’oubliez pas de vérifier MissingMoney.com au moins une fois par an pour voir si de nouveaux actifs ont été ajoutés. « Ne le laissez pas derrière », dit Young. « C’est votre argent. »