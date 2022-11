Qu’est-ce qu’un avocat spécial et que fait-on ?

“Nommer un avocat spécial ici est la bonne chose à faire”, a déclaré M. Garland. “Les circonstances extraordinaires présentées ici l’exigent.”

En quoi les avocats spéciaux sont-ils différents des procureurs ordinaires?

Les avocats spéciaux jouissent d’une plus grande autonomie quotidienne que les avocats américains, même s’ils doivent obéir aux politiques du ministère de la Justice et rester soumis à la surveillance du procureur général.

Ils bénéficient également de protections contre le licenciement arbitraire : un procureur général ne peut les révoquer que s’ils commettent une faute.

En outre, alors qu’un procureur général conserve le pouvoir d’annuler la décision d’un avocat spécial de prendre une mesure importante – comme inculper quelqu’un – le ministère de la Justice doit informer le Congrès si cela s’est produit à la fin de l’enquête. Cette règle est destinée à servir de frein contre les abus en garantissant que les législateurs découvriront ce qui s’est passé.

La nomination d’un avocat spécial risque-t-elle de retarder les investigations ?

Non, on ne s’attend pas à ce que la nomination prolonge considérablement l’enquête. M. Smith pourrait en théorie embaucher de tout nouveaux enquêteurs et procureurs pour travailler sur les affaires, ce qui le ralentirait. Mais le choix le plus simple serait de garder la plupart ou la totalité des responsables de l’application des lois travaillant déjà sur les enquêtes qu’il prend maintenant en charge.