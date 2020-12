NEW YORK – Billy Cole a déclaré que le restaurant avait perdu des dizaines de milliers de dollars depuis le début de la pandémie, voire 100 000 dollars.

Des travailleurs ont été congédiés et des salaires réduits chez Little Dokebi, un restaurant coréen du quartier de Greenpoint à Brooklyn. Malgré les pertes, ils ont été l’un des chanceux parce qu’ils sont dans un coin avec beaucoup d’espace pour manger en plein air, a déclaré Cole, le directeur général.

Maintenant, avec une tempête de neige signalant le début du temps froid et une interdiction récemment renouvelée de manger à l’intérieur, il sait que ce seront presque exclusivement des commandes à emporter et de livraison qui stimuleront les affaires au cours des prochains mois.

«Qu’est-ce qu’un radiateur va faire quand il fait 30 degrés et que vous êtes exposé à 50% de toute façon», a déclaré Cole.

Les restaurants du pays ont eu du mal pendant des mois à s’adapter à la pandémie COVID-19, faisant face à des mises à pied et à des réductions de salaire et à investir dans des équipements de protection individuelle et des infrastructures de restauration en plein air, tandis que certains clients ne sont toujours pas revenus.

Cependant, le début du temps hivernal laisse présager des mois encore plus sombres pour l’industrie de la restauration à New York et dans tout le pays, alors que les restaurants ont du mal à équilibrer les mesures de sécurité pour leurs clients et leur personnel avec leurs résultats nets.

« Nous devons nous préparer à une période encore pire pour l’industrie de la restauration », a déclaré Andrew Rigie, directeur exécutif de la New York City Hospitality Alliance.

Selon la National Restaurant Association, les ventes ont recommencé à baisser dans les mois les plus froids après que l’été a vu des progrès.

Les ventes des restaurants étaient d’environ 65 milliards de dollars dans les mois précédant la pandémie, mais ont chuté à seulement 30 milliards de dollars en avril, selon les données du Census Bureau. Ils ont culminé en septembre à 55,7 milliards de dollars, mais ont diminué pendant deux mois en octobre et novembre.

Une des raisons de la baisse a été la fermeture des options de restauration en plein air, a déclaré la National Restaurant Association. De septembre à novembre, le nombre de restaurants à service complet proposant des repas en plein air dans tout le pays a chuté de près d’un quart, tandis que les exploitants de services partiels ont également enregistré une baisse de près de 15% des offres de plein air.

«Pour de nombreux restaurants, les repas en plein air étaient ce qui les a aidés à traverser cette crise parce qu’ils avaient besoin de ces revenus», a déclaré Mike Whatley, vice-président des affaires nationales et locales du groupe de restauration. « Mais le temps froid et surtout la neige est un véritable défi pour l’industrie. »

Mercredi, les quelque 11 000 restaurants participant au programme de restauration en plein air de New York ont ​​fait face à un nouveau dilemme pour cette année: environ un pied de neige prévue.

Le département de l’assainissement, qui gère les chasse-neige de la ville, a déclaré aux restaurants que les structures que beaucoup avaient construites pour abriter leurs sièges extérieurs pourraient rester dans les rues, mais que le personnel devrait apporter des tables, des chaises et des radiateurs électriques.

Les restaurants de la ville de New York ont ​​également fait face à une nouvelle interdiction de manger à l’intérieur qui est entrée en vigueur lundi lorsque le gouverneur Andrew Cuomo a annulé la politique qui permettait aux convives de manger à l’intérieur depuis fin septembre tout en fonctionnant à 25% de leur capacité à l’intérieur. Le reste de l’État a toujours des restaurants à l’intérieur fonctionnant à 50% de sa capacité, à l’exception des zones à taux élevé de COVID-19, qui chutent à 25%.

Le président de la Chambre de commerce de Brooklyn, Randy Peers, a décrit la neige, la fermeture des restaurants à l’intérieur et d’autres restrictions du COVID-19 comme un triple coup dur.

« Nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais nous pouvons contrôler des choses comme, fermons-nous notre économie, autorisons-nous les restaurants à ouvrir à l’intérieur et des choses comme ça », a déclaré Peers. « C’est le pire moment possible pour nos restaurants et nous Je vais devoir voir comment tout cela se déroule, combien de temps cela dure. Mais d’un point de vue économique, c’est une situation assez désastreuse. «

À Little Dokebi, Cole a déclaré que le personnel avait partiellement déconstruit et soulevé leur structure sur le trottoir avant la tempête. En fait, cela a fermé leur salle à manger en plein air, ce que Cole a déclaré ne pas voir revenir pendant les mois froids.

Il a déclaré que les conseils de la ville sur ce qui est autorisé ou non ont été « très vagues et qu’ils ont changé les règles trop de fois pour les compter ».

Lorsque les repas à l’intérieur étaient autorisés, une structure extérieure couverte à plus de 50% était considérée comme une capacité supplémentaire pour l’opération intérieure. Mais maintenant, les restaurants à l’intérieur étant interdits, Rigie a déclaré que ces restaurants devaient ouvrir leurs structures en enlevant les murs ou en soulevant les volets s’ils veulent encore les utiliser.

Cependant, le danger vient de la conformité. Le Dr Isaac Weisfuse, ancien commissaire adjoint à la santé du département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York, a déclaré que lorsque le froid se lève, les convives peuvent demander que les volets de ces structures ouvertes se ferment.

« Que fera le propriétaire du restaurant lorsque le client le demandera? »

« Toutes les structures extérieures ne sont pas créées de la même manière »

Les repas en plein air peuvent présenter moins de risque de transmission de coronavirus que les repas à l’intérieur car il y a une meilleure ventilation à l’extérieur, ce qui dilue les particules virales dans l’air plus rapidement, selon les experts en santé publique. Mais manger en plein air n’est pas sans risque.

«Vous pouvez penser que le virus se comporte dans l’air comme la fumée de cigarette», a déclaré le Dr Linsey Marr, professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech. « Si vous avez quelques personnes à différentes tables qui fument, pensez à ce que cela fait à la fumée si vous avez quatre murs et un toit, plutôt que d’être à l’air libre. »

Certaines structures de restauration en plein air peuvent être plus sûres que d’autres, a déclaré le Dr Sadiya Khan, épidémiologiste et professeur adjoint de médecine à la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

«Si une structure est créée de telle manière que ce soit un espace clos, avec chauffage et moquette, c’est essentiellement une installation intérieure à l’extérieur», dit-elle.

Comme New York, de nombreuses villes qui autorisent les repas en plein air ont imposé des restrictions sur le nombre de murs ou de côtés qui doivent être ouverts pour maintenir la ventilation.

Chicago exige que les structures extérieures temporaires qui détiennent plusieurs parties aient au moins 50% des côtés ouverts pour permettre la circulation de l’air, et les structures fermées sont autorisées pour les personnes vivant dans le même ménage mais doivent avoir une ventilation adéquate pour permettre la circulation de l’air, selon directives de la ville.

Des «igloos» et des mini tentes peuvent être vus sur les trottoirs et les routes fermées à travers Chicago. De nombreux restaurants exigent que les clients réservent des espaces à l’avance, limitent le temps de repas à deux heures ou moins et nettoient les structures entre les utilisations.

Mais les experts étaient partagés sur la sécurité de ces expériences culinaires individuelles.

« Le défi est que le serveur entre ou sort, ou il est possible que la personne qui a dîné là-bas avant vous, même si elle n’est plus là, le virus dans l’air puisse persister », a déclaré Khan.

Weisfuse a déclaré que ces structures individuelles pourraient fournir un bon moyen pour les gens de manger à l’extérieur tout en le faisant en toute sécurité. Si les igloos restaient vraiment limités à un foyer et que les restaurants les diffusaient pendant 15 à 20 minutes entre les fêtes, cela pourrait être plus sûr que certaines des structures fermées à plusieurs tables que les villes ont vu construire.

Mais comme pour la plupart des choses dans la pandémie, les détails de la configuration d’un restaurant sont importants, a-t-il déclaré. « Vous devez juger par vous-même de la situation. »

Quelle est l’option la moins risquée? Marr a déclaré que cela impliquerait des tables réparties en plein air avec des clients portant des masques faciaux lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent. Certains restaurants du pays prévoient d’adopter cette approche au cours de l’hiver en investissant dans des tables de feu de camp qui peuvent être dispersées sur des patios ouverts. Mais ces options peuvent être plus limitées dans des villes comme New York, où l’espace supplémentaire est une denrée très prisée.

Les gens doivent prendre en compte un autre facteur lorsqu’ils envisagent de manger à l’extérieur, ont déclaré les experts: le bruit.

Une étude de mai a révélé que les conversations bruyantes pouvaient laisser des particules de coronavirus dans l’air pendant jusqu’à 14 minutes, selon les actes de la National Academy of Sciences.

« Nous savons que parler plus fort libère plus d’aérosols, donc s’il y a beaucoup de bruit de fond et que cela oblige quelqu’un à parler plus fort, c’est une situation plus risquée », a déclaré Marr. « Gardez les choses tranquilles et espérez que les gens autour de vous le seront aussi. »

On ne sait toujours pas quelle quantité de transmission dans les structures de restauration en plein air, en particulier, contribue à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19, ont déclaré des experts.

À New York, la propagation dans les restaurants et les bars représente moins de 2% de toute la transmission virale, tandis que près de 74% se fait par le biais de rassemblements familiaux et sociaux, selon les données de suivi des contrats de l’État. Dans l’Illinois, où les restaurants à l’intérieur sont fermés depuis début novembre, les restaurants et les bars peuvent représenter près de 6% de toutes les expositions au COVID-19 dans l’État, selon les données de traçage des contrats de l’État de l’Illinois.

La Californie ne prend aucun risque. La semaine dernière, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a émis des ordres de séjour à domicile et des fermetures d’entreprises pour les régions à risque de manquer de lits dans les unités de soins intensifs. Une interdiction de manger à l’intérieur et à l’extérieur devrait durer au moins le 27 décembre.

« La chose la plus importante que nous ayons apprise au cours de l’année dernière est qu’il n’y a pas de situation à risque zéro », a déclaré Khan. « La seule façon d’éliminer les risques est de ne pas dîner au restaurant. »

Les restaurants sont « au bord de la survie »

Au Modern Love, un restaurant végétalien de Williamsburg, Sara Kubersky a déclaré que le restaurant n’avait jamais rouvert pour les repas à l’intérieur et qu’il avait un service de comptoir avec une petite structure extérieure pour les clients dans la rue.

« Nos invités viennent chercher à la fenêtre », a déclaré Kubersky, l’un de ses propriétaires. « Nous pensions simplement que c’était plus sûr pour le personnel et nos clients. »

« Si vous allez manger, moins vous interagissez avec les gens, plus c’est sûr », a-t-elle ajouté.

Alors que le restaurant servait autrefois un menu « chic » plus proche de la nourriture réconfortante raffinée, ils ont évolué vers un « type de restaurant rapide et décontracté », se concentrant également sur la livraison et les plats à emporter.

Les New-Yorkais aiment manger à l’extérieur, mais « quand il fait froid, vous voyez certainement une baisse des affaires », dit-elle.

Rigie, de la New York City Hospitality Alliance, a déclaré que les repas en plein air étaient « d’une importance cruciale » pour garder les restaurants ouverts pendant la pandémie, car les restaurants « sont au bord de la survie ».

«Cela a apporté une vitalité et une énergie aux rues de la ville qui étaient si importantes pour notre bien-être économique et social», a-t-il déclaré.

Avant les fermetures du COVID-19, il y avait 325 000 emplois dans l’industrie dans la ville. Cela a chuté à 90 000 en avril, a déclaré Rigie. Depuis, il est remonté à 192 000 ces dernières semaines grâce aux repas en plein air et à la brève période de service à l’intérieur.

Mais avec le temps et l’interdiction de manger, ces 100 000 emplois qui ont été ramenés «sont à nouveau sur le billot», a ajouté Rigie.

Alors que Modern Love prévoyait de maintenir sa structure en bois en place pendant la tempête, Kubersky souhaite qu’il y ait plus d’aide de la part du gouvernement pour maintenir l’industrie de la restauration à flot. Qu’il s’agisse d’acheter plus de contenants à emporter ou de construire leur structure de restauration extérieure, les coûts s’additionnent. « Notre résultat net est affecté. … Nos ventes ne sont pas tout à fait là où elles étaient. »

«Avant de faire quelque chose de beaucoup plus grand avec les repas en plein air, je veux vraiment voir ce qui se passe en hiver», a-t-elle ajouté.

Ryan Miller a rapporté de New York; Grace Hauck a rapporté de Chicago; et Kelly Tyko a rapporté de Coral Springs, en Floride.