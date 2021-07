Qu’est-ce qu’un agent libre ?

Le monde du football est actuellement en effervescence avec l’expiration du contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone. Lionel Messi n’est actuellement pas associé au FC Barcelone et est libre de signer avec n’importe quel club dans le monde. Semblable à Messi, il existe également quelques autres grands noms qui sont actuellement des agents libres et peuvent être signés par des joueurs. Les meilleurs footballeurs de Messi à Sergio Ramos sont actuellement sans club.

QU’EST-CE QU’UN AGENT GRATUIT ?

Un agent libre est un footballeur qui n’est associé à aucun club et dont le contrat a expiré. Un agent libre est en quelque sorte celui qui peut rejoindre un club sans que le club n’ait à payer de frais au club précédent du joueur. Cela ne signifie pas que les clubs peuvent recruter un joueur gratuitement. Les frais individuels d’un joueur sont toujours applicables, mais il n’y a pas de frais de transfert lorsqu’un club aura également un autre club. En tant qu’agent libre, un joueur peut signer avec n’importe quel club uniquement avec de l’argent et des conditions individuelles.

COMMENT SE PRODUIT LES TRANSFERTS SI UN JOUEUR N’EST PAS UN AGENT GRATUIT ?

Si un joueur n’est pas un agent libre, les clubs négocient généralement avec le club actuel du joueur afin de le faire signer. En plus d’accepter des conditions personnelles avec le joueur, un club doit également s’entendre avec le club actuel du joueur. Cet accord porte généralement sur une somme d’argent que le club souhaitant signer le joueur devra payer au club actuel du joueur à titre de frais de transfert. Ainsi, en plus du salaire individuel d’un joueur, un club doit également payer à son club un montant de transfert.

QUI SONT LES MEILLEURS AGENTS GRATUITS EN CE MOMENT ?

De Lionel Messi à Gianluigi Donnarumma en passant par Sergio Ramos, un certain nombre de joueurs sont actuellement disponibles pour leur propre montant de signature. Le plus grand d’entre eux étant Messi.

Certains grands noms comme David Aalba, Georginio Wijnaldum, Sergio Aguero, Memphis Depay et Hakan Calhanoglu ont déjà signé avec des clubs en transfert gratuit. Alaba est passé du Bayern Munich au Real Madrid tandis qu’Aguero a rejoint Barcelone depuis Manchester City. Depay a également signé avec Barcelone depuis Lyon tandis que Calhanoglu a fait son entrée dans la ville de Milan.

Voici trois des plus grands noms, qui sont des agents libres au 1er juillet :

LIONEL MESSI

S’il y a quelqu’un qui doit être mentionné dans cette liste en haut, c’est Messi. La matinée du 1er juillet a été remplie du buzz selon lequel Messi est désormais un agent libre après que Barcelone n’ait pas réussi à le lier dans un autre contrat avant l’expiration de son contrat. Désormais, Messi peut déménager dans n’importe quel club et Barcelone ne touchera pas un seul centime. Le président de Barcelone, Juan Laporta, a cependant déclaré qu’un nouveau contrat pour Messi était en train d’être aidé en raison des mesures de contrôle financier de la Liga. «Ça se passe bien, il veut rester et nous faisons tous les efforts pour qu’il le fasse. Mais nous devons équilibrer cela avec le fair-play financier », a-t-il déclaré.

SERGIO RAMOS

Ramos a fait ses adieux au Real Madrid, où il est devenu une légende et a remporté plusieurs grands trophées. Les adieux de Ramos ont été émouvants et il a dit qu’il aurait adoré rester à Madrid. Cependant, il est maintenant agent libre et les derniers rapports suggèrent qu’il a signé un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain. Cependant, ce n’est pas encore officiel et par conséquent, il reste un agent libre pour le moment.

GIANLUIGI DONNARUMMA

Donnarumma est le n°1 italien et après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan, il est désormais agent libre et il est à gagner. Il est actuellement en service national à l’Euro 2020. Il y a des rumeurs selon lesquelles il a également signé un contrat avec le PSG.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici