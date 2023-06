Qu’est-ce qu’un acte d’accusation ? Voici ce à quoi Donald Trump est confronté

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a franchi jeudi une autre barrière juridique en devenant le premier ancien président américain à être inculpé par le gouvernement fédéral.

Un grand jury fédéral a inculpé M. Trump dans le cadre de l’enquête sur sa prétendue rétention abusive de documents classifiés. L’acte d’accusation rendu public vendredi a révélé 37 chefs d’accusation contre l’ancien président, dont complot en vue d’entraver, rétention délibérée de documents et fausses déclarations.

Il était déjà inculpé pour son rôle dans un stratagème présumé visant à verser de l’argent silencieux à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels lors de la préparation des élections de 2016.

Maintenant, M. Trump fait face à encore plus de maux de tête juridiques. Dans un message à Truth Social, il a écrit qu’il avait été convoqué à comparaître devant un palais de justice fédéral à Miami pour être interpellé mardi prochain à 15 h HE.

Voici un aperçu de ce que toute la terminologie juridique signifie et comment nous pourrions voir le cas de M. Trump progresser dans le système de justice pénale.

Qu’est-ce qu’un acte d’accusation ?

Dans le système juridique américain, un acte d’accusation est une mise en demeure que l’État croit qu’une personne a commis un crime.

Un procureur obtient un acte d’accusation en présentant son dossier à un grand jury, qui vote ensuite s’il estime qu’il existe suffisamment de preuves pour inculper une personne d’un crime.

Toutes les procédures entourant les grands jurys sont scellées et la charge de la preuve pour les procureurs est inférieure à celle d’un procès. Généralement, 12 des 16 à 23 grands jurés doivent voter pour inculper une personne, par opposition à un procès où des verdicts unanimes sont souvent requis.

Un acte d’accusation ne détermine pas la culpabilité ou l’innocence, mais constitue une étape procédurale requise dans une procédure pénale.

Qu’est-ce qu’une mise en accusation ?

Une fois que l’État a obtenu un acte d’accusation, il peut faire suivre une affaire à une mise en accusation.

Lors d’une audience de mise en accusation, qui a lieu devant un juge, les accusés sont lus des accusations portées contre eux et des peines maximales qu’ils encourent, puis se voient offrir la possibilité de plaider – soit non coupable, sans contestation, soit coupable.

Si le défendeur plaide coupable ou non contesté, l’affaire passe le plus souvent à la détermination de la peine. Si l’accusé plaide non coupable, le juge fixera les conditions de la caution de l’accusé et les dates des événements ultérieurs dans l’affaire, y compris les audiences préliminaires et un éventuel procès, qui peuvent parfois avoir lieu des mois ou des années après la date d’inculpation initiale. .

Alors, où est Trump dans tout cela ?

L’ancien président a maintenant été inculpé deux fois – une fois par le procureur du district de Manhattan pour son rôle dans le prétendu stratagème d’argent secret, et maintenant par le ministère américain de la Justice en Floride pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés et obstruction à la justice.

M. Trump a été interpellé à New York dans la première affaire en avril et serait interpellé à Miami dans l’affaire fédérale le mardi 13 juin prochain. M. Trump a plaidé non coupable des accusations à New York et inscrira son plaidoyer en Floride lorsqu’il comparaîtra devant le tribunal.

Bien que M. Trump ait été arrêté dans la première affaire et sera arrêté dans les prochains jours dans l’affaire fédérale, il ne devrait pas être détenu en prison en attendant un éventuel procès. M. Trump est, bien sûr, à nouveau candidat à la présidence et est l’actuel leader des sondages pour l’investiture républicaine.

Ce n’est peut-être pas non plus la dernière fois que M. Trump est inculpé cette année : l’ancien président et plusieurs de ses conseillers font également l’objet d’une enquête en Géorgie pour ingérence dans les élections de 2020.

Que se passe-t-il ensuite ?

L’ancien procureur américain Jeffrey Sloman, qui était procureur du district sud de la Floride, où M. Trump devrait être interpellé mardi, a déclaré à MSNBC que si les procédures normales sont respectées, l’ancien président pourrait passer des heures dans une cellule de prison avant d’entrer. la salle d’audience.

M. Sloman a déclaré qu’il n’était pas clair si M. Trump serait menotté.

« Pour les gens ordinaires, quand on se rend volontairement, vers huit ou neuf heures du matin, un agent chargé de l’affaire met le prévenu en garde à vue. Le département des services avant le procès fait un historique complet et complet de l’accusé pour la mise en accusation de trois PM », a-t-il déclaré.

« Pendant cette période, l’accusé est assis dans une cellule de prison pendant quatre ou cinq heures, en attendant sa comparution », a-t-il ajouté. « Je ne sais pas s’il en sera de même pour M. Trump, mais pour les gens ordinaires, c’est ainsi que cela fonctionne. »

Tout comme la comparution de M. Trump devant le tribunal de New York, il y aura probablement une forte présence médiatique et peut-être des manifestants et des partisans de Trump au palais de justice.

Les services secrets ont commencé à rencontrer les maréchaux de la cour fédérale et la police de Miami vendredi matin concernant la sécurité de l’événement. À New York, le palais de justice a été fermé pour être inspecté par les services secrets et il y a également eu un impact important sur le trafic sur le chemin de l’aéroport au tribunal.

Mais les services secrets s’attendent à ce que la comparution devant le palais de justice de Miami soit plus facile à réaliser, selon Le Washington Post.