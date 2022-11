Qu’est-ce qu’un accord sur le Brexit à la suisse et que signifierait-il ?

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Si vous pensiez que le Brexit était terminé, détrompez-vous. La récession à venir a remis à l’ordre du jour les relations entre la Grande-Bretagne et l’UE.

Il existe des preuves solides que la relation difficile actuelle du Brexit, négociée par Boris Johnson, cause de graves dommages économiques à la Grande-Bretagne et entrave le commerce.

En tant que tel, ce n’était pas une grande surprise de lire ce week-end des informations selon lesquelles certains membres du gouvernement souhaitaient que le Royaume-Uni s’engage sur la voie d’un accord sur le Brexit à la suisse.

Quel accord la Suisse a-t-elle avec l’UE?

La Suisse est en dehors de l’UE, mais entretient des relations étroites avec le bloc : elle participe sur des parties du marché unique, bénéficie de la libre circulation, contribue au budget de l’UE et est membre de l’espace de libre circulation Schengen.

Contrairement à la Norvège et à l’Islande, elle n’est pas membre de l’Espace économique européen (EEE) et, contrairement à la Turquie, elle n’a pas d’union douanière avec l’UE.

Mais ses traités sur mesure avec le bloc reproduisent des parties du marché unique dans des secteurs sélectionnés.

En pratique, cela signifie que la Suisse applique la législation de l’UE couvrant des secteurs particuliers. Les secteurs couverts comprennent l’agriculture, les marchés publics, les statistiques et les transports.

La gouvernance est extrêmement compliquée : il existe plus de 100 accords bilatéraux différents entre les deux entités couverts par 20 commissions paritaires.

Mais le résultat est que les entreprises suisses de certains secteurs bénéficient de certains avantages en matière de commerce.

Le Royaume-Uni pourrait-il avoir quelque chose comme ça?

Cela ne semble pas probable. Pour commencer, l’UE déteste l’accord conclu par la Suisse et souhaite depuis longtemps s’en débarrasser.

Le bloc insiste depuis des années pour que la Suisse s’oriente vers un accord d’association plus standardisé et a récemment commencé à payer un dur coup diplomatique sur la question – excluant la Suisse de son programme de recherche Horizon, pour une chose.

La principale raison invoquée pour justifier l’aversion de l’UE pour le système suisse est qu’il est pénible à administrer.

Mais plus important encore du point de vue du Royaume-Uni, l’accord suisse comprend tout simplement trop de choses que le gouvernement britannique ne veut tout simplement pas.

Par exemple, il n’y a pas d’appétit au sein du gouvernement pour un retour à la libre circulation des personnes, qui fait partie intégrante du marché unique et du modèle suisse. Il semble y avoir peu d’appétit pour l’alignement sur les règles de l’UE. Ce sont les principales parties de l’accord et il est difficile de voir exactement ce qui reste une fois qu’elles sont retirées.

Un accord à la suisse ne résoudrait pas non plus bon nombre des plus gros problèmes rencontrés par les entreprises britanniques. Les formalités douanières avec lesquelles les entreprises se débattent seraient toujours nécessaires car la Grande-Bretagne serait toujours en dehors du marché unique.

Alors est-ce un tas de déchets ?

Probablement. Mais cela reflète le fait que certains membres du gouvernement reconnaissent les problèmes des relations actuelles entre l’UE et le Royaume-Uni. Les sondages suggèrent que l’opinion publique sur les relations avec l’UE évolue également. Il est peu probable que la Grande-Bretagne se retrouve avec une relation à la suisse, mais elle pourrait éventuellement en devenir une plus proche, quoi que cela ressemble.