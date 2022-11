Qu’est-ce qu’Ozempic et pourquoi attire-t-il autant l’attention ?

Quels sont les effets secondaires?

Les personnes prenant Ozempic et Wegovy pour une utilisation approuvée par la FDA et hors AMM peuvent ressentir des nausées et une déshydratation. Ils peuvent également ressentir de la fatigue et des malaises. Leurs selles peuvent changer, certains patients souffrant de diarrhée et d’autres devenant gravement constipés. “Cela peut être si grave que les gens vont aux urgences”, a déclaré le Dr Kraftson. “Ce n’est pas une blague.” Les patients doivent être surveillés pendant la prise de ces médicaments, a-t-il dit, et les médecins peuvent prescrire des médicaments anti-nausée et des laxatifs ou des émollients fécaux. Dans de rares cas, le médicament pourrait augmenter le risque de pancréatite, une affection douloureuse qui enflamme le pancréas. Certains patients peuvent également former des calculs biliaires. Le Dr Gabbay a dit qu’il avait vu des patients avec des vomissements si graves qu’ils avaient dû arrêter de prendre le médicament.

Les médecins commencent généralement les patients avec une dose plus faible de médicaments comme Ozempic et Wegovy, puis augmentent progressivement, pour minimiser ces effets secondaires, a déclaré le Dr Gabbay.

L’utilisation hors AMM de ces médicaments est-elle dangereuse ?

Les médecins disent qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour savoir si ces médicaments pourraient être bénéfiques ou dangereux pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de la FDA. Aussi tentante que puisse être la perspective d’un médicament pour la perte de poids, les experts ont mis en garde les personnes qui recherchent le médicament pour une utilisation hors AMM. Les personnes qui prennent Ozempic et Wegovy doivent être étroitement surveillées, a déclaré le Dr Kraftson. “Si vous ne faites que mettre cela en ligne, il n’y aura pas les mêmes couches de protection”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas voir des gens jouer à la roulette avec leur santé.”

Le médicament n’a pas été systématiquement testé chez les personnes de poids corporel inférieur, a déclaré le Dr Hwang, et il est possible que des patients en dehors du groupe auquel le médicament est destiné puissent ressentir des effets secondaires plus intenses. Sans plus de recherche, on ne sait pas à quel point ces effets secondaires pourraient être dommageables.

“Marcher vers l’inconnu est associé à un risque potentiel”, a déclaré le Dr Gabbay. “Et nous ne savons pas ce que c’est.”