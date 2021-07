Qu’est-ce qu’InstaView de LG ?

Si vous êtes comme moi, pendant que vous travaillez à domicile, vous vous retrouvez à vérifier le contenu de votre réfrigérateur toutes les heures environ. Peut-être que vous faites une pause dans votre travail, que vous cherchez de l’inspiration ou que vous espérez que quelqu’un d’autre a tranquillement rempli le réfrigérateur de collations. (Pourquoi cela n’arrive-t-il jamais ?)

Dans tous les cas, chaque fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur et que vous vous appuyez dessus, en réévaluant le contenu inchangé du réfrigérateur, vous augmentez effectivement votre facture d’électricité d’une infime fraction.

Il est difficile d’obtenir une estimation précise de la part des coûts de fonctionnement de votre réfrigérateur provenant du fait de laisser la porte ouverte. Les chiffres suivants sont proposés avec la mise en garde qu’ils datent de plusieurs années et que les réfrigérateurs sont maintenant conçus pour être plus économes en énergie.

Toujours selon un chiffre souvent cité de la publication Home Energy Magazine, 7 % de la consommation électrique de votre réfrigérateur est ainsi comptabilisée.

Une étude réalisée en 2009 par l’Université de Bath suggère que cela pourrait être plus, avec l’utilisation d’un réfrigérateur par une famille et les pertes d’électricité liées à l’utilisateur (en laissant la porte du réfrigérateur ouverte) représentant 0,248 kWh par jour. Le coût moyen de l’énergie par jour au Royaume-Uni est d’environ 14,37 pence par kWh, soit environ 3,5 pence par jour, soit 13 £ par an.

Fait intéressant, cette même étude postule qu’une entreprise pourrait créer un réfrigérateur avec une porte vitrée pour minimiser ce gaspillage.







La gamme de réfrigérateurs InstaView Door-in-Door de LG fait exactement cela. C’est vraiment deux formes de technologie ensemble. Il y a un panneau de verre qui, lorsqu’on frappe deux fois, s’illumine pour vous permettre de voir dans un compartiment facile d’accès que vous pouvez remplir avec vos collations les plus recherchées.

Ainsi, vous pouvez naviguer sans ouvrir la porte. Et si vous voyez quelque chose de digne d’une collation, la fonction porte dans la porte vous permet d’ouvrir une ouverture plus petite, ce qui signifie que moins d’air froid s’échappe.

LG fabrique également des réfrigérateurs avec la plus petite porte encastrée, sans la vitre InstaView, comme le LG JS961PZVV, qui est disponible sur AO.com pour 1 229 £.

LG ne prétend pas que sa technologie vous fera économiser de l’argent, mais la société prétend qu’elle aidera à garder les aliments plus frais plus longtemps. Cependant, si une technologie comme celle-ci devenait la norme, c’est le genre de petit changement progressif qui pourrait nous aider tous à économiser l’énergie.







