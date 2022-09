Qu’est-ce qu’il y a dedans et comment les démocrates et les républicains l’évaluent – Shaw Local

Alors que son rival au poste de gouverneur, Darren Bailey, faisait campagne dans le nord de l’État lundi, le gouverneur JB Pritzker a rallié la base démocrate de Chicago avec une prise pour les droits des travailleurs qui sont sur le bulletin de vote du 8 novembre.

“Nous devons faire de l’organisation syndicale un droit constitutionnel et arrêter les efforts républicains pour éliminer la négociation collective”, a déclaré Pritzker dans un centre de formation de l’Union internationale des travailleurs d’Amérique du Nord. “Donc, en novembre, nous adopterons l’amendement sur les droits des travailleurs.”

L’amendement proposé à la Constitution de l’Illinois donnerait aux employés “le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement par l’intermédiaire de représentants de leur choix dans le but de négocier les salaires, les horaires et les conditions de travail, et de protéger leur bien-être économique et leur sécurité au travail, » selon une résolution de l’Assemblée générale.

L’amendement vise également à interdire toute loi qui entraverait ou diminuerait les droits des travailleurs à s’organiser.

Le sénateur d’État Bailey de Xenia, qui a lancé lundi une tournée en bus de quatre jours à Belleville, s’oppose à la politique, tout comme de nombreux républicains. Ils soutiennent que cela donnera trop de pouvoir aux syndicats gouvernementaux et entraînera des hausses d’impôts en raison de la flambée des salaires.

“Darren Bailey ne croit pas en votre droit de vous organiser collectivement pour des salaires équitables et de meilleures conditions de travail, une assurance maladie et des congés payés”, a déclaré Pritkzer à une foule de travailleurs de LIUNA, ou l’Union internationale des travailleurs d’Amérique du Nord.

Les dirigeants du GOP ont affirmé que l’amendement est en fait “un référendum fiscal déguisé, un cheval de Troie qui, s’il est adopté, devrait coûter à une famille typique plus de 2 100 $ en taxes foncières supplémentaires au cours des quatre prochaines années”, a déclaré le président du Parti républicain de l’Illinois, Don Tracy. dans une déclaration récente.

Cela ne signifie pas que les républicains sont anti-ouvriers, a noté Tracy. « Nous croyons au travail acharné et à la responsabilité personnelle. Nous sommes pro-croissance, pro-entreprises et pro-travailleurs. En conséquence directe de l’important droit d’organisation et de négociation collective, les syndicats ont profité à nos frères et sœurs des métiers, des affaires et de la sécurité publique.

Les responsables syndicaux ont pointé du doigt l’ancien gouverneur républicain Bruce Rauner, qui a affaibli les exigences imposées aux entrepreneurs d’embaucher des ouvriers avec des unités de négociation collective dans des agences d’État telles que l’autoroute à péage de l’Illinois.

“Une fois adopté, l’amendement sur les droits des travailleurs renforcera (pour) tous les travailleurs le droit à la négociation collective s’ils choisissent quel que soit le parti politique au pouvoir”, a déclaré Mark Guethle, un responsable du Painters District Council 30 et du Kane County Democratic Party. président.

UN étude par l’Institut de politique économique de l’Illinois et les chercheurs de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont découvert que les membres syndiqués paient des impôts plus élevés que les membres non syndiqués. Il a également noté que les travailleurs de l’Illinois gagnent environ 15% de plus que ceux des États qui ne soutiennent pas la négociation collective.

https://www.dailyherald.com/news/20220920/workers-rights-amendment-whats-in-it-and-how-democrats-and-republicans-are-sizing-it-up