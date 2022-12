Qu’est ce qu’il y a de si drôle? – Voix

Tout le monde sait que le moyen le plus simple de tuer une blague est d’essayer de l’expliquer. Mais chez Vox, nous n’aimons rien de plus que d’expliquer, et quand il s’agit de ce qui nous fait rire, il y a beaucoup à creuser au-delà des punchlines et des mauvais jeux de mots. Nous avons décidé de passer ce mois à explorer ce que signifie être drôle : quel genre de pouvoir l’humour confère ou enlève, comment il façonne et reflète qui nous sommes, et qui peut le manier en premier lieu.

Nous avons une gamme (parfois hilarante ! définitivement perspicace !) qui va d’un article de couverture sur les fondements scientifiques de l’humour à une taxonomie complète de la grimace du millénaire, en passant par un regard sur le soi-disant écart entre les sexes dans l’humour et un examen pourquoi ni la gauche ni la droite ne sont vraiment si drôles. Aussi, les blagues peuvent-elles sauver une entreprise ? Peuvent-ils sauver toi?

Allez-y, plongez, riez un ou deux. N’oubliez pas : il est important de prendre l’humour au sérieux, que vous soyez LOL, LMAO, ROFL ou hehehe.

—Julia Rubin (directrice éditoriale, Culture et reportages)



Stéphanie Ramplin pour Vox

La science très sérieuse de l’humour

Comment étudier ce qui chatouille notre drôle d’os peut aider à expliquer qui nous sommes.

Par Allie Volpé

Alex Gilbeaux pour Vox

Vers une théorie unifiée du « millennial grincer des dents »

Vous souvenez-vous de l’époque où le “bacon épique” était le summum de la comédie ?

Par Rebecca Jennings

Alex Gilbeaux pour Vox

La droite gagne-t-elle les guerres de la comédie ? (à venir mardi)



Pourquoi les libéraux et les conservateurs ne comprennent pas les blagues les uns des autres.

Par Constance Grady

Aubrey Hirsch pour Vox

Pourquoi les gens pensent-ils encore que les femmes ne sont pas drôles ? (à venir mardi)



Le monde ne nous facilite pas la tâche pour faire une blague.

Par Aubrey Hirsch

Alex Gilbeaux pour Vox

Les stocks de mèmes et les limites d’être dans la blague (à venir mercredi)



Le statut de mème a-t-il sauvé GameStop et AMC, ou les a-t-il transformés en zombies ?

Par Emily Stewart

Alex Gilbeaux pour Vox

Quand l’humour devient armure (à venir mercredi)



La comédienne Ashley Ray sur le deuil, le camp de théâtre et apprendre à se faire rire en premier.

Par Ashley Ray

CRÉDITS

Éditeurs : Melinda Fakuade, Meredith Haggerty, Alanna Okun, Lavanya Ramanathan, Julia Rubin

Copiez les éditeurs : Kim Eggleston, Elizabeth Crane, Caitlin PenzeyMoog, Tanya Pai

Direction artistique: Dion Lee

Public: Gabriela Fernandez, Shira Tarlo, Agnès Mazur, Mary Perkins

Rédacteurs de production/projet : Susannah Locke, Nathan Hall