Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Un résident de Carbonear conteste la rue nommée d’après un maraudeur du 17e siècle

Bien que Lorne Power n’habite pas la rue D’Iberville, il croit fermement que le nom devrait être changé pour celui d’un autre résident de Carbonear. (Henrike Wilhelm/CBC)

Un résident de Carbonear est déterminé à faire réviser l’un des noms de rue de la ville, car il estime qu’il honore la mauvaise personne, Pierre Le Moyne D’Iberville.

Lorne Power, qui n’habite pas lui-même la rue D’Iberville, estime qu’il est inapproprié qu’une rue porte le nom d’un soldat français du 17e siècle venu détruire la ville.

« Je ne pense pas que ce soit juste. Ce qui était juste il y a 10, 15, 20 ans était peut-être correct, mais la société a changé. Et nous ne voulons pas que des rues portent le nom de personnes qui ne le méritent pas », a déclaré Power.

« Les gens de la rue D’Iberville devraient être scandalisés. »

D’Iberville est venu à Terre-Neuve en 1696, pendant la guerre anglo-française. Il a été chargé de détruire toutes les colonies anglaises de l’île, y compris Carbonear. Alors qu’il a réussi à incendier cette ville et 35 autres et à tuer des centaines de personnes, les habitants de Carbonear se sont sauvés en s’échappant vers l’île de Carbonear.

Ces dernières années, de plus en plus de débats autour des monuments, des rues et des bâtiments nommés d’après des personnages historiques ont surgi, en particulier ceux liés à l’esclavage et au colonialisme. Alors que plusieurs villes et rues du Québec portent le nom de D’Iberville, à Terre-Neuve, seul un sentier et la rue Carbonear portent son nom.

Power a dit que c’était un mauvais choix.

« Je crois qu’il y a des gens de cette ville, et qui vivent actuellement dans cette ville, qui méritent plus cet honneur qu’un meurtrier », a-t-il déclaré, désignant Davis Earle, lauréat du prix Nobel de physique, et le Dr Leslie Wells comme exemples.

Pourtant, pour le maire de Carbonear, Frank Butt, donner à une rue le nom de quelqu’un n’a pas nécessairement à voir avec l’honneur.

« Nous reconnaissons l’histoire derrière le nom, pas l’individu pour ce qu’il a fait. Je sais qu’il était un meurtrier », a déclaré Butt.

« Cela fait partie de notre histoire et nous ne pouvons pas effacer l’histoire. Et comme Winston Churchill l’a cité… si vous ne vous souvenez pas de l’histoire, vous êtes obligé de la répéter. Donc, c’est ce que nous faisons ici. »

La rue a été développée dans le cadre d’un nouveau lotissement en 2011, a-t-il dit, alors le conseil municipal a contacté la Carbonear Heritage Society pour obtenir une liste de personnages historiques, de noms de lieux et d’événements.

Le maire de Carbonear, Frank Butt, dit qu’il n’y a actuellement aucun appétit pour un changement de nom de la rue D’Iberville. (Henrike Wilhelm/CBC)

Sur cette liste figuraient 150 noms, comme Rorke, après Jean Rorkequi a bâti plusieurs entreprises à Carbonear, dont The Stone Jug et Nicholl pour Tryphona Nichollune postière au début des années 1900 qui a sacrifié sa vie pour sauver les autres lors d’un incendie – et D’Iberville.

Pour Butt, « tout allait bien » jusqu’à ce que Power approche le conseil municipal de ses inquiétudes en août 2022.

« [The public works committee] Je l’ai abordé du mieux que je pensais qu’ils l’avaient fait », a déclaré Butt.« Je l’ai personnellement contacté et lui ai dit: « Écoutez, nous avons eu notre réunion, voici les résultats ». Après cela, je suppose que nous pensions que tout allait bien, tout était fait. »

Pourtant, pour Power, ce n’est pas fait – depuis son dernier contact avec le comité il y a plus de deux mois, a-t-il dit, personne ne lui a fourni de mise à jour.

« Je ne sais pas à ce stade où c’est. S’ils envisagent de le faire, ou s’ils ont abandonné l’idée ou s’ils croient que s’ils me laissent tranquille, ça partira », a déclaré Power. « Je vous assure que ce ne sera pas le cas. »

Une pétition que Power a commencé à attirer l’attention sur la question porte 151 noms, tous en faveur d’un examen des noms de rue.

Plusieurs storyboards sur Carbonear’s Harbour Rock Hill fournissent des détails sur la connexion de D’Iberville à la ville. (Henrike Wilhelm/CBC)

Pourtant, Butt ne voit aucun « appétit » pour un changement de nom de la part des habitants de la ville et pense que la pression pour une révision du nom de la rue devrait venir de ceux qui y vivent – ​​dont aucun ne s’est jamais plaint ouvertement, a-t-il déclaré.

Alors que Butt a déclaré que le conseil municipal se réunirait à nouveau sur la question et annoncerait une décision officielle sur le sort de la rue D’Iberville, Power a déclaré qu’un « non » des autorités municipales ne le satisferait pas.

« Je continuerai ma quête jusqu’à ce que suffisamment de gens me disent: » Lorne, laisse tomber « », a déclaré Power.

« Et puis, peut-être, je le ferai. »

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador