Entre le réseau, le câble et le streaming, le paysage télévisuel moderne est vaste. Voici quelques-unes des émissions, des émissions spéciales et des films qui seront diffusés à la télévision cette semaine, du 7 au 13 juin. Les détails et les horaires sont susceptibles de changer.







lundi

BÉBÉ CONDUCTEUR (2017) 19h et 21h30 sur FX. Le cinéaste Edgar Wright a deux films à venir : « Les frères Sparks », son documentaire sur le groupe Sparks, sort en salles ce mois-ci ; et « La nuit dernière à Soho, » son thriller psychologique avec Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie, qui doit sortir en octobre. Les deux films arrivent après quelques années d’arrêt pour Wright – son précédent long métrage était « Baby Driver », une comédie d’action bang-bang, ha-ha heist qui met en vedette Ansel Elgort en tant que conducteur d’escapade bizarre avec une jolie collection de vieux iPods et un désir urgent de sortir de la vie criminelle. Le résultat, écrit Manohla Dargis dans sa critique pour le New York Times, est « un pastiche pop par excellence, bourré d’action cubiste ; des types lugubres et goulus (joués par des séduisants comme Jamie Foxx, Jon Hamm, Eiza González et Lily James) ; et une encyclopédie d’allusions cinématographiques, toutes basées sur un accordage mur à mur.

Mardi

LE LATE SHOW AVEC STEPHEN COLBERT 23h35 sur CBS. Le comédien Ziwe Fumudoh clôturera la première saison de sa série éponyme Showtime dimanche soir, mais elle s’arrêtera d’abord au Ed Sullivan Theatre pour être l’invitée du « Late Show » de Stephen Colbert mardi. Clive Owen, qui fait la promotion de la nouvelle adaptation en série télévisée de « Lisey’s Story » de Stephen King sera également un invité.

Mercredi

PRIX DE MUSIQUE CMT 2021 20h sur CMT. Les auteurs-compositeurs-interprètes Kelsea Ballerini et Kane Brown seront les hôtes des CMT Music Awards de cette année. Les interprètes incluent Miranda Lambert, Lady A, Gladys Knight, Carrie Underwood et Chris Stapleton. Lambert et Maren Morris sont à égalité pour le plus grand nombre de nominations aux prix, avec quatre chacun.