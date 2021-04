L’intellectuel canadien, dont les idées ont fait de lui une icône pour les conservateurs et un méchant pour les libéraux, a parlé à l’émission Going Underground de RT au sujet de son dernier livre d’auto-assistance «Beyond Order: 12 More Rules for Life». L’une de ces règles est d’abandonner l’idéologie, qui, a-t-il souligné, est particulièrement importante pour les personnes qui choisissent de se lancer en politique.

«Si vous voulez entrer dans le domaine politique, vous devez faire ce que vous pouvez pour mettre de l’ordre dans votre propre psyché… Vous voulez devenir le genre de personne qui sera capable d’utiliser le pouvoir à bon escient au lieu de l’utiliser. de la manière dont vous décriez » chez les dirigeants actuels.

Le faire n’est pas une chose simple, et adopter avec désinvolture une idéologie qui « Rien de vous dedans, » ne sera pas d’une grande utilité à cet égard, a-t-il averti.

Ces gens qui sont devenus des tyrans quand on leur a accordé le pouvoir – qu’est-ce qui vous fait penser qu’ils sont si différents de vous?

Peterson est un ardent défenseur des gens qui font des choses pour améliorer leur vie personnelle avant de s’attaquer à de grandes causes et un critique des mouvements révolutionnaires. Il s’oppose également aux généralisations et aux vues réductionnistes qui résument les complexités de la vie à des phénomènes comme la lutte des classes ou la corruption des élites. Certains de ses détracteurs soulignent qu’une telle position est très pratique pour ceux qui veulent protéger un statu quo profondément imparfait de la pression publique et servir ainsi ceux qui sont au pouvoir.

L’animateur du programme Afshin Rattansi a remis en question certaines des croyances de Peterson, en particulier sa vision de l’art détaché de la sphère politique. Il a répondu en disant que l’art authentique transcende par définition la politique.

«Si un artiste est véritablement possédé par l’esprit créatif, il ne peut pas mettre en mots ce qu’il fait, pas explicitement. Ils ne peuvent pas en faire une philosophie ou une idéologie – c’est de la propagande à mon avis ». il expliqua. Il y a certainement un «Aspect révolutionnaire» à l’art et il est facile de le confondre avec la politique révolutionnaire, mais les deux « Ne sont même pas dans la même catégorie, en ce qui me concerne. »

Picasso était un communiste franc, par exemple, mais on ne se souvient pas de lui pour cela, a déclaré Peterson. Les sentiments qu’il a exprimés dans le tableau Guernica, qu’il a réalisé en réponse au bombardement par le gouvernement franquiste d’une ville basque, peuvent être empathiques par une victime de toute guerre, quels que soient ses aspects politiques, a-t-il soutenu.

«Quiconque a eu un être cher blessé dans une guerre, dans une bataille, dans un attentat à la bombe, pourrait regarder l’angoisse qui se trouve dans ce tableau et voir le reflet de ce qui se passe dans son âme». il a dit. «Vous pourriez classer la guerre en guerres justifiables et non justifiables et je sais qu’il y a des tyrans et de nobles révolutionnaires. Mais l’art parle aux universaux de l’expérience humaine en dehors du domaine politique.

